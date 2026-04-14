Минприроды России фиксирует снижение числа лесных пожаров при росте площадей возгораний

По данным министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, в этом году количество весенних лесных возгораний сократилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако площадь пожаров увеличилась на 30%.

В настоящее время 381 пожарный ведет борьбу с огнем в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области. Основная часть возгораний зафиксирована в Биробиджанском и Облученском районах Еврейской АО. По данным Авиалесоохраны, за прошедшие сутки в стране было потушено 25 лесных пожаров в 8 регионах.

Напомним, что власти Татарстана планируют установить начало пожароопасного сезона на 15 апреля. Это подтвердил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров на недавней пресс-конференции. На данный момент режим ЧС введен в одном регионе, особый противопожарный режим — в 19 регионах, а пожарный сезон — в 57 регионах России.

На борьбу с пожарами в этом году выделено 26,7 млрд рублей — это на 7 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Средства пойдут на создание 11 новых авиационных отделений и увеличение количества летных часов пожарной авиации до 66 тысяч.



Министр подчеркнул, что уже нанесенный пожарами ущерб оценивается в 100 млн рублей, из которых 99 млн рублей составили расходы на тушение.

Наталья Жирнова