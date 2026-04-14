Песков: работа интернета в России нормализуется после снятия мер безопасности

Пресс-секретарь президента России признал, что временные меры по ограничению работы интернета создают неудобства для граждан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о планах по нормализации работы интернета в России. По его словам, восстановление полноценного доступа произойдет после того, как отпадут причины для введения ограничений.

Он признал, что временные меры по ограничению работы интернета создают неудобства для граждан, однако текущая ситуация требует принятия таких мер в интересах безопасности. Песков подчеркнул, что большинство россиян относится к этим мерам с пониманием.

— После того, как необходимость принятия этих мер исчезнет, соответственно, и работа будет полностью восстановлена, нормализована, — сказал Песков во время конференц-кола.

Напомним, что крупные российские интернет-сервисы частично ограничили доступ для пользователей, применяющих средства обхода блокировок.



Наталья Жирнова