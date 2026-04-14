Капитан судна, заблокированного в Ормузском проливе: «У людей опять начинает расти уровень стресса»

Капитан одного из судов, застрявших в Ормузском проливе с начала конфликта в Иране 28 февраля, Раман Капур рассказал RT о непростой ситуации на борту. По его словам, психологическое состояние команды постоянно меняется.

После провала мирных переговоров обстановка на судне стала нервозной. Экипаж периодически испытывал стресс и тревогу, хотя во время перемирия ситуация стабилизировалась. Положение усугубилось после того, как 13 апреля США объявили о начале блокады иранских портов. Когда экипаж узнал об этом решении, уровень стресса среди моряков снова вырос.

— Когда переговоры о прекращении огня провалились и мы услышали новости о блокаде, ситуация снова накалилась. Мой экипаж снова переживает, и у людей опять начинает расти уровень стресса и тревоги, — заявил Капур.

Напомним, что с начала конфликта Иран заблокировал Ормузский пролив.

