В Татарстане ожидаются туман и сильный ветер

Видимость снизится до 500 метров, порывы ветра достигнут 18 м/с

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. По данным РСЧС, во второй половине дня 14 апреля в южных районах местами сохранится туман с видимостью 500 метров и менее.

Кроме того, вечером 14 апреля, а также ночью и днем 15 апреля 2026 года на территории региона местами прогнозируется сильный ветер с порывами до 15—18 м/с.



Ариана Ранцева