Казахстанский Nazarbayev University объявил о предоставлении квот для студентов из Татарстана
В Татарстане работает делегация из Казахстана, которая обсуждает сотрудничество в сфере образования
Nazarbayev University со следующего года планирует предоставлять гранты на обучение для студентов из Татарстана. Об этом «Реальному времени» рассказала вице-президент университета Асель Увалиева. Если заявок будет больше 200, вуз рассмотрит возможность провести тестирование кандидатов в Казани в следующем году.
В Татарстане в эти дни работает делегация из Казахстана, которая провела встречу с вице-премьером Татарстана Лейлой Фазлеевой.
— Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества Nazarbayev University с организациями научно-образовательного комплекса Татарстана и договорились расширить кооперацию в организации программ обмена студентами, участии ученых в международных мероприятиях, выдаче образовательных грантов и международных стандартизированных тестов, — рассказали «Реальному времени» в генеральном консульстве Республики Казахстан.
Также обсуждается сотрудничество с Университетом Иннополис, наиболее перспективной сферой могут стать работы в области искусственного интеллекта, рассказала Увалиева.
Nazarbayev University входит в число ведущих вузов Казахстана и обладает особым статусом, закрепленным в местном законодательстве.
