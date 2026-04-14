Таможенники поймали жительницу Казани на контрабанде украшений Cartier за 1,1 млн рублей
Жительница Казани пыталась тайно провезти из Стамбула дорогие украшения Cartier. 28-летняя женщина летела самолетом и решила не декларировать золотые кольца и бриллиантовое колье, пройдя через «зеленый коридор». Об этом сообщает таможня Татарстана.
Эксперты выяснили, что украшения сделаны из золота 750-й пробы. Общая стоимость колец и колье составила почти 1,1 миллиона рублей.
На женщину завели уголовное дело за контрабанду, ей могут назначить штраф до миллиона рублей, отправить на принудительные работы или даже посадить в тюрьму на срок до пяти лет. Украшения изъяты. Ранее подобный случай произошел в марте текущего года: двое челнинцев попытались провезти в Россию украшения Cartier и Van Cleef на сумму более 1 млн рублей.
