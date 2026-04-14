Путин подписал указ о создании общества изобретателей

Новая организация будет заниматься развитием инженерных инициатив и содействием технологическому лидерству России

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, признано целесообразным создание общероссийской общественно-государственной организации «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов».

Отмечается, что новая структура будет направлена на консолидацию усилий государства и общества для достижения технологического лидерства России, содействие изобретательской и рационализаторской деятельности, ее популяризацию, а также поддержку и внедрение инженерно-технических инициатив.

Ариана Ранцева