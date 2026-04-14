В Татарстане поднимут стоимость речных перевозок из Казани до Свияжска, Тетюш и Кзыл Байрака

Например, полный проезд от Казани до Тетюшей для взрослого пассажира составит 556 рублей, что на 41 рубль дороже существующих тарифов

Госкомитет Татарстана по тарифам готовит постановление об установлении предельных цен на речные пассажирские перевозки. Новые тарифы будут действовать на маршрутах АО «Флот Республики Татарстан» до 31 декабря 2026 года, документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Регулирование коснулось четырех основных направлений: маршрут Казань — Кзыл Байрак с промежуточными остановками; маршрут Казань — Свияжск через несколько населенных пунктов; скоростной маршрут Казань — Тетюши с остановками в девяти пунктах; маршрут Чистополь — Красный Яр.

Например, на маршруте Казань — Кзыл Байрак взрослый билет от начальной точки до конечной будет стоить 205 рублей, что на 15 рублей дороже существующих тарифов, детский — 102,5 рубля, провоз багажа — 53 рубля за 10 кг.

На маршруте Казань — Свияжск максимальная стоимость проезда для взрослого составляет 188 рублей (на данный момент билет стоит 174 рубля), для ребенка — 94 рубля. Полный проезд от Казани до конечной точки маршрута Тетюши для взрослого пассажира составит 556 рублей (на данный момент — 515), а для ребенка — 278 рублей.

Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Напомним, что открытие паромной переправы Аракчино — Верхний Услон перенесли на несколько дней.

Наталья Жирнова