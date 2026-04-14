На улицах Казани обновляют пешеходную и велоразметку

В Казани на данный момент ведутся работы по обновлению дорожной разметки. Специалисты наносят новые пешеходные переходы, велосипедные зоны и другие элементы разметки на городских улицах, сообщает мэрия города.

На текущий момент выполнено 3,8 тысячи кв. метров работ из запланированных 424 тысяч квадратных метров. Обновление разметки уже проведено на улицах Астрономической, Кремлевской, Хайдара Бигичева, Академика Глушко, Академика Арбузова, на проспекте Ямашева и площади 1 Мая.

Для нанесения разметки на основных магистралях города используется термопластик, обеспечивающий более долговечное покрытие. На улицах с меньшей интенсивностью движения применяется специальная краска. Напомним, что в Казани увеличат количество парковочных мест на 1,6 тысячи.

Наталья Жирнова