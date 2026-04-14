США и Иран заявили о готовности к новым переговорам

17:11, 14.04.2026

Дипломатические источники сообщили о готовности США и Ирана к продолжению переговоров

Фото: взято с сайта whitehouse.gov

Соединенные Штаты и Иран продемонстрировали готовность к дальнейшим переговорам. Об этом сообщает ТАСС.

«Обе стороны, США и Иран, проявили готовность к переговорам», — сказал один из источников.

По словам другого источника, местом следующего раунда переговоров может стать Исламабад, однако дата встречи пока не согласована.

Ранее «Реальное время» писало, что США заявили о достижении целей в Иране и готовности завершить конфликт.

Ариана Ранцева

