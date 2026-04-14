На ремонт отдела полиции «Танкодром» в Казани направят 234 млн рублей

Рабочие обновят инженерно-технологическое обеспечение и технологическое оборудование

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на капремонт комплекса зданий отдела полиции №15 «Танкодром» выделят 233,8 млн рублей. Источником финансирования выступит бюджет республики, следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок. Напомним, что речь идет об объекте, расположенном на ул. Курчатова, 7а.

Согласно документам, рабочие проведут строительно-монтажные работы, обновят инженерно-технологическое обеспечение и технологическое оборудование, установят новую электрику, системы водопровода и канализации, обустроят теплоизоляцию здания, установят камеры видеонаблюдения и благоустроят территорию.

Заказчик — Главстрой Татарстана. Работы планируют завершить к 18 января 2027-го.

Никита Егоров