«Камско-Устьинские коммунальные сети» выплатили более 3,8 млн рублей за загрязнение Волги

Компания сбрасывала сточные воды в реку

Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора добилось взыскания крупного штрафа с ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» за загрязнение реки Волги.

В ходе проверки инспекторы выявили факт незаконного сброса сточных вод с превышением допустимых нормативов. Ущерб, нанесенный экосистеме реки, был оценен в сумму более 3,8 млн рублей. Ситуация началась еще в 2025 году.

Росприроднадзор обратился в суд с требованием о возмещении причиненного вреда. Суды первой и апелляционной инстанций поддержали обвинение. Поскольку компания добровольно не исполнила решение суда, дело было передано судебным приставам, которые обеспечили полное взыскание суммы ущерба.



Наталья Жирнова