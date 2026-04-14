Около 6 тыс. иностранцев выдворят из России после рейдов

По итогам мартовских мероприятий МВД, ФСБ и Росгвардии принято около 6 тыс. решений о выдворении и закрыт въезд для 7,7 тыс. человек

Фото: Михаил Захаров

Около 6 тыс. иностранных граждан будут выдворены из Российской Федерации по итогам рейдов, проведенных в марте сотрудниками полиции совместно с ФСБ России и Росгвардии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в ходе мероприятий возбуждена почти 1 тыс. уголовных дел, установлено 138 человек, находившихся в розыске. Выявлено свыше 48 тыс. административных правонарушений, к ответственности привлечено более 26 тыс. иностранных граждан.

В отношении 24 тыс. человек проведены процедуры обязательной дактилоскопической регистрации и фотографирования. Также принято около 6 тыс. решений о выдворении иностранных граждан и закрыт въезд в Россию для 7,7 тыс. человек.

В течение марта в регионах проводились оперативно-профилактические мероприятия по противодействию незаконной миграции. Проверено более 130 тыс. объектов, включая транспортную инфраструктуру, рынки, складские помещения, промышленные зоны и места проживания иностранных граждан.

В мероприятиях участвовали свыше 60 тыс. сотрудников полиции. Для повышения эффективности проверок применялись беспилотные летательные аппараты и другие технические средства.

Ранее «Реальное время» писало, что Госдума начнет рассматривать законопроект о выдворении иностранных граждан.



Ариана Ранцева