ЦБ: высокая инфляция опаснее пары лет жесткой ДКП

Алексей Заботкин заявил, что длительная инфляция наносит экономике больший ущерб, чем временное ужесточение политики

Высокая и изменчивая инфляция наносит экономике больший ущерб в долгосрочной перспективе, чем один-два года жесткой денежно-кредитной политики. Такое мнение высказал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

Выступая в рамках «Просветительских дней» РЭШ, он отметил, что длительная инфляция негативно сказывается на экономике в течение нескольких лет.

— Постоянно высокая и изменчивая инфляция гораздо больнее для экономики на дистанции в несколько лет, чем один-два года жесткой ДКП, которая временно сдержит спрос, а дальше позволит экономике развиваться по траектории сбалансированного устойчивого роста, — сказал Заботкин.

Он также добавил, что негативным фактором для экономики может стать высокая безработица на фоне недостаточного спроса.

Ариана Ранцева