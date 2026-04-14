Минниханов пригласил президента Египта посетить Казань

Абдель Фаттах ас-Сиси приветствовал приглашение включить Казань в программу следующего визита в Россию

Глава Татарстана Рустам Минниханов пригласил президента Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетить Казань в ходе следующего визита египетского лидера в Россию, пишет ТАСС.

Как сообщила канцелярия ас-Сиси, соответствующее предложение было озвучено в ходе встречи в Каире.

— Раис Татарстана попросил президента Египта включить Казань в программу своего следующего визита в Россию, и египетский лидер приветствовал это приглашение, — говорится в сообщении.

Ас-Сиси также попросил передать приветствие президенту России Владимиру Путину и поздравил Минниханова с присвоением Казани статуса культурной столицы исламского мира в 2026 году.

Минниханов прибыл в Египет 14 апреля. В ходе визита он провел переговоры с премьер-министром страны Мустафа Мадбули и главой МИД Бадр Абдель Аты. Также он посетил филиал Казанского федерального университета в Каире и встретился с его руководством.



Ариана Ранцева