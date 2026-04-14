На капремонт 11 ливневок и подъездных дорог Казань потратит полмиллиарда рублей
На капитальный ремонт 11 ливневок и подъездных дорог в Казани потратит полмиллиарда рублей. Заказчиком работ является «Дирекция финансирования ПДР», следует из документов госзакупки.
В Советском районе обновят подъездную дорогу к Ботаническому саду Казанского федерального университета на улице Зирекле. Протяженность участка составит 800 метров.
В Кировском районе проведут комплексный ремонт подъездной дороги и парковочного кармана к физкультурно-оздоровительному комплексу в «Салават купере» «Центр спорта ФИЗРА». Также обновят сети ливневой канализации на участке протяженностью 130 метров. Напомним, что уже завершается строительство данного центра.
В Вахитовском районе отремонтируют парковку сквера «Сад Любви» на улице Фатыха Карима. Здесь работы затронут участок длиной 40 метров. В Приволжском районе обновят разворотные петли на пересечении улиц Рихарда Зорге и проспекта Победы.
Дополнительно в городе проведут капитальный ремонт 11 объектов ливневой канализации.
Напомним, что ранее проект капремонта Республиканской спортшколы «Барс» в Казани прошел экспертизу.
