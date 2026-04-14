В Татарстане продолжается весенний подъем воды в реках

На Вятке уровень растет до 28 см в сутки, на других реках отмечается спад

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане продолжается весенний подъем уровня воды на реке Вятке. Суточная интенсивность роста достигает 28 см, сообщает МЧС.

На остальных реках республики за прошедшие сутки наблюдался спад высоты паводковой волны с интенсивностью от 2 до 63 см.

Уровни воды на реках региона фиксируются выше отметок выхода воды на пойму на реке Кубне на 27 см и на реке Иж на 12 см. На остальных реках показатели ниже этих уровней на 121—493 см.

Также уровень воды на реке Иж превышает среднемноголетние максимальные значения на 68 см, тогда как на других реках он ниже этих показателей на 85—401 см.

При этом на всех реках уровни воды остаются ниже опасных значений — на 126—491 см.

Ариана Ранцева