Более 7 миллионов машин проехали по платным трассам Татарстана в 2025 году

Наибольшая загруженность зафиксирована на вылетной трассе второго этапа Вознесенского тракта — 5,2 миллиона автомобилей

За прошедший 2025 год платные автомобильные дороги Татарстана приняли более 6,9 миллиона транспортных средств. Наибольшая загруженность зафиксирована на вылетной трассе второго этапа Вознесенского тракта — 5,2 миллиона автомобилей. Автобан Алексеевское — Альметьевск обслужил 1,6 миллиона машин. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

Среднесуточная проходимость на трассе Алексеевское — Альметьевск составляет 6 тысяч автомобилей, а на втором этапе Вознесенского тракта этот показатель вдвое выше — 14 тысяч транспортных средств. Сейчас в республике переходят на платные дороги до 30% водителей.

Как подчеркнул замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ранис Файзуллин, платные дороги выступают добровольной альтернативой существующим бесплатным трассам и направлены на снижение нагрузки на них.

При неоплате проезда в установленный срок владельцы легковых автомобилей получают штраф 1500 рублей, грузовых машин и автобусов — 5000 рублей. Однако если оплата будет произведена в течение 20 дней после вынесения постановления, штраф аннулируется. Напомним, что скоро оплата проезда по Вознесенскому тракту в Казани будет доступна через Max.

Также Татарстан может ввести налоговые льготы для крупных дорожных проектов. Если проект примут, то в этот список войдут платный участок Вознесенского тракта в Казани и автодорога Алексеевское — Альметьевск.

Наталья Жирнова