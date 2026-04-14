Роскомнадзор не получал решений об ограничении игр Electronic Arts

Ведомство заявило, что после штрафа в 2 млн рублей от суда не поступало решений о блокировке доступа к играм издателя

Фото: Артем Дергунов

Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов или судов об ограничении доступа к играм издателя Electronic Arts. Об этом пишет ТАСС.

«Решений уполномоченных органов либо судов в отношении ограничения доступа к указанным играм в Роскомнадзор не поступало», — говорится в сообщении.

Ранее суд в Москве оштрафовал Electronic Arts на 2 млн рублей за нарушение российского законодательства в области персональных данных.

Протокол был составлен за невыполнение обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения и извлечения персональных данных граждан России с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

Ранее Роскомнадзор сообщил о рекордном всплеске кибератак.

Ариана Ранцева