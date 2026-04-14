Экс главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов возглавил проекты «ВЭБ.РФ»

Он вошел в команду в статусе архитектора будущего и одновременно занял должность управляющего партнера в КБ «Стрелка»

Бывший главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов вошел в команду «ВЭБ.РФ» в статусе архитектора будущего и одновременно занял должность управляющего партнера в КБ «Стрелка». Об этом официально сообщил телеграм-канал госкорпорации.

По мнению председателя «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, профессиональный опыт Кузнецова в сфере архитектуры и градостроительства усилит направления, связанные с развитием городских территорий, мастер-планированием и реализацией проектов в сфере недвижимости.

Сам Кузнецов отметил, что его опыт работы на посту главного архитектора столицы может быть полезен для реализации федеральных проектов ВЭБа по всей стране. Он подчеркнул возможность масштабирования успешных столичных практик на региональном уровне.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

На посту главного архитектора Москвы Кузнецов работал с 2012 года. Под его руководством были реализованы знаковые проекты, включая парк «Зарядье» и реконструкцию стадиона «Лужники». Также он активно внедрял практику проведения открытых международных архитектурных конкурсов.

До работы в мэрии Москвы Кузнецов занимал руководящие должности в архитектурных компаниях, в том числе был партнером архитектурного объединения «SPEECH Чобан & Кузнецов».

Через три месяца в Казани планируют завершить реставрацию номеров Михайлова — комплекса старинных зданий, в одном из которых жил актер Василий Качалов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова