Дмитрий Баранов: «Восстановление авторынка России может занять несколько лет»

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» — о «сером» импорте машин, новых марках и росте автокраж

Фото: Роман Хасаев

Восстановление отечественного автомобильного рынка после ухода иностранных автоконцернов может занять несколько лет, считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. В условиях дефицита известных брендов в России могут закрепиться новые марки машин, в страну хлынет поток автохлама для ремонта и обслуживания эксплуатируемых авто, а кроме того, возрастет число автокраж в тех же целях, прогнозирует аналитик. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт рассказывает о текущей ситуации на рынке и дальнейших перспективах для его игроков.

Восстановление авторынка России может занять несколько лет

Текущая ситуация не могла не повлиять на автомобильную промышленность и на рынок в целом, причем это влияние оказалось значительным, а изменения стали кардинальными. Из РФ ушел ряд иностранных автоконцернов — правда, говорилось о том, что это временный уход, но никто не знает, не станет ли он постоянным. Соответственно, прекратили производство автомобилей многие зарубежные производители, также ограничены сюда поставки моделей из других стран.

В целом список тех, кто отказался тем или иным образом работать в стране, получился весьма внушительным. Так, приостановили экспорт автомобилей или комплектующих в России следующие бренды: Audi, General Motors, Jaguar Land Rover, Porsche, Rolls-Royce, Skoda, Stellantis, Volvo и ряд других компаний. Заморозили производство BMW, Ford, Mercedes-Benz, Hyundai, Renault, Nissan, Volkswagen и еще некоторые марки.

Ситуация весьма непростая, и отечественный автомобильный рынок рискует вернуться на несколько лет назад. Неизвестно, насколько это поможет рынку, но в конце апреля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что китайские и корейские автокомпании, в числе которых Haval, Kia и Hyundai, пусть и в сокращенном объеме, но продолжают производство автомобилей. Также в сокращенном объеме сохраняется производство в «Автоторе».

Мантуров указал, что до конца мая ушедшие компании могут принять окончательное решение о возможности продолжать работу в России, что позволит властям договориться с ними. Вероятность этого позволяет рассчитывать на восстановление отечественного автомобильного рынка, но это может занять несколько лет.

Российский рынок еще долго будет сохранять свое разнообразие. Фото: Максим Платонов

«Серый» импорт, новые марки и кражи автодеталей

Если многие автомобильные бренды так и не вернутся на российский рынок, это не приведет к мгновенной деградации рынка, он еще долго будет сохранять свое разнообразие. Во-первых, это будет обеспечено за счет продолжения эксплуатации автомобилей тех марок, которые ушли из России. Многие из них имеют значительный ресурс, который владельцы постараются продлить тем или иным способом, например, меньше ездить на них — благо сейчас есть разные способы обеспечить себя транспортом.

Во-вторых, можно ожидать увеличения поставок автомобилей из других стран, в том числе и тех марок, которые ушли из России. Если строгий запрет на реэкспорт производителями введен не будет, то это могут быть и официальные поставки, но также не исключено и появление «серого» импорта в стране, а также появления различных экзотических схем покупки автомобиля. Например, машину будет покупать местный житель, который будет тут же перепродавать ее россиянину, а он — ввозить ее в Россию.



В-третьих, не исключено появление на российском рынке новых автомобильных марок, которые ранее не были здесь представлены. Несмотря на то, что отечественный рынок уже давно сформировался, новые марки еще имеют шанс закрепиться здесь, особенно если отсюда уйдут многие известные бренды. Нехватка новых автомобилей может подтолкнуть часть потребителей приобрести продукцию новых брендов, если стоимость и условия покупки будут привлекательными.

В страну могут ввозить различный автохлам, который будут разбирать на запчасти, чтобы получить детали для ремонта. Фото: Максим Платонов

В-четвертых, можно ожидать ввоза в страну значительного количества деталей и узлов, призванных обеспечить ремонт и обслуживание эксплуатируемых автомобилей. Также в страну могут ввозить различный автохлам, который будут разбирать на запчасти, чтобы получить детали для ремонта. С одной стороны, это нездорово, так как у нас собственных отходов хватает, а с другой, при правильной организации металлурги получат дополнительный источник лома, нужный им для производства.

Наконец, как это ни печально, в стране не исключен риск увеличения числа краж автомобилей и деталей с них для ремонта и обслуживания других автовладельцев. Это вновь ставит вопрос о наличии гаража или охраняемой стоянки, а также об оборудовании «железного друга» различными противоугонными средствами.

Потери автоконцернов, перепрофилирование автосалонов

Если говорить о перспективах производителей автомобилей и о тех, кто ими торгует, то они разные. В случае с производителями, которые временно ушли из России, они могут достаточно быстро компенсировать свои потери, если вернутся и возобновят здесь производство. Потребители их не забыли, автомобили этих марок востребованы, персонал есть, связи с поставщиками налажены и так далее — все это позволяет закрепить свои позиции и даже, не исключено, увеличить продажи.

Если же производители примут окончательное решение уйти из России, то главным для них станет возврат как можно большего объема инвестиций, сделанных в стране, но потери, скорее всего, будут неизбежными.

Производители, которые временно ушли из России, могут достаточно быстро компенсировать свои потери, если вернутся и возобновят здесь производство. Фото: Максим Платонов

Если российские заводы станут продавать сразу несколько автомобильных брендов, то это приведет к превышению предложения над спросом, то есть к скидкам. Кроме того, сложная ситуация в экономике может ограничить финансовые возможности покупателей, что еще больше будет давить на цену актива.

Что касается торговых компаний, то у них есть возможность перепрофилирования бывших автосалонов под другие бизнесы, но и здесь не так все просто. Во-первых, это потребует времени и денег, которые есть не у всех, ведь продажи автомобилей остановлены. Во-вторых, а если ситуация достаточно быстро вернется в привычное русло, что в таком случае делать дилерам? В-третьих, как правильно выбрать новый бизнес? Не окажется ли он слишком конкурентным по сравнению с продажей автомобилей?

Эти и другие вопросы могут подтолкнуть многие компании к тому, что они будут тем или иным образом стремиться сохранить свой бизнес по продаже автомобилей, например, продавая новые марки, расширяя круг предоставляемых услуг и так далее.

Компания выпускала две модели на базе кабин Mercedes. Фото: пресс-служба КАМАЗа

Авторынок Татарстана, скорее всего, сохранит позиции

Одним из ключевых событий автомобильного рынка Татарстана за последнее время следует считать прекращение сотрудничества Daimler Truck с КАМАЗом. Это может повлиять на производство компании — как известно, она выпускала две модели на базе кабин Mercedes. Несомненно, компания продолжит производство, но модельный ряд может быть пересмотрен, если использование интеллектуальной собственности иностранного партнера будет невозможно.

Что касается легковых автомобилей, то ситуация с их продажами зависит от того, как будет складываться ситуация в отечественной автоиндустрии в целом. Автомобильный рынок республики является одним из ведущих в стране и, скорее всего, сохранит свои позиции.

В Татарстане пользуются спросом разные автомобильные бренды, и так будет и дальше. Учитывая расположение региона и хорошо развитую транспортную сеть, не исключено, что в случае отсутствия каких-либо моделей на местном рынке некоторые покупатели будут приобретать автомобили в других субъектах и затем доставлять в республику. Кроме того, учитывая тесные связи региона с рядом государств, возможно, что именно оттуда в республику будут привозить больше автомобилей разных марок.

Дмитрий Баранов