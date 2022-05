День в истории: появилась Духовная академия, любители вернулись из кругосветки, Казань приобрела свой запах

Чем примечательна дата 8 мая?

Сегодня, 8 мая, — Международный день матери. Сегодня в Казани началось строительство Духовной академии и была создана парфюмерная фабрика, в город из кругосветного путешествия вернулась яхта, столица России переехала из Москвы в Санкт-Петербург, в Берлине открыли монумент «Воин-Освободитель», в продажу поступил последний альбом группы The Beatles, Эстония вышла из состава СССР. Родились: один из основоположников татарского национального театра Габдулла Кариев, тридцать третий президент США Гарри Трумэн, актриса Софья Щербакова. Умерли: русский великий князь и цесаревич Константин Романов, философ Елена Блаватская, композитор Евгений Крылатов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Академия, а вокруг нее — слобода

8 мая 1845 года в Казани началось строительство здания Духовной академии по проекту городского архитектора Александра Песке. На территории был разбит сад, возведены деревянный корпус больницы, дома с квартирами служителей. Тогда район рядом с Арским полем стал называться Академической слободой. В августе 1917 года академию выселило Временное правительство, в нем разместились эвакуированный из Пскова кадетский корпус, а также военный госпиталь. В 1921 году заведение и вовсе закрыли.

8 мая 1886 года родился татарский актер и режиссер Габдулла Кариев. В 1907 году он примкнул к «Первой в России передвижной труппе мусульманских драматических артистов» под руководством Ильяса Кудашева-Ашказарского, а уже через год обзавелся собственной труппой, которая позже получила название «Сайяр». В 2007 году татарскому ТЮЗу присвоили его имя.

8 мая 1942 года в Казани была создана парфюмерная фабрика на 50 работников, которые за смену выпускали 4-5 тысяч флаконов. В ассортименте — духи, одеколон, пудра, туалетная вода, зубной порошок. В 1967 году предприятие переименовали в фабрику «Аромат», где за смену выпускалось уже более 200 тысяч единиц продукции.

8 мая 1999 года в Казань из длительного кругосветного путешествия, начавшегося 30 августа 1997-го, вернулась яхта North Star. Это было первое в истории России путешествие на деревянной лодке вокруг земного шара, причем из членов команды только один человек был опытным моряком — капитан Олег Тюрин. За время путешествия команда встретилась и с сомалийскими пиратами, и с жуткими штормами.

8 мая 2021 года «Реальное время» рассказало, как известный казанский адвокат Игорь Турушев вместе с коллегой в свободное от работы время делает миниатюры, посвященные Великой Отечественной войне. Их экспозиция, приуроченная к 75-летию Победы, была перенесена из-за пандемии.

Меняем Москву на Петербург

8 мая 1713 года столица России была перенесена из Москвы в Санкт-Петербург. Во время Северной войны Российская империя получила выход к Балтийскому морю, где был основан первый в стране город, построенный по европейским канонам. Решение принял Петр I, по его мнению, Петербург находился ближе к Европе и производил лучшее впечатление на иностранцев. Город оставался столицей вплоть до 1918 года.

8 мая 1949 года был открыт монумент «Воин-Освободитель» павшим в боях за Берлин советским солдатам на мемориале в Трептов-парке в столице Германии. Прообразом скульптуры стал пехотинец Николай Масалов, спасший трехлетнюю девочку. Скульптуру уже успели отреставрировать и в 2004 году вернуть на прежнее место.

«Битлы» распались, но альбомы продолжают выпускать

8 мая 1970 года в продажу поступил тринадцатый альбом группы The Beatles под названием Let It Be. Пластинка была записана предпоследней, после нее квартет записал Abbey Road. Через несколько дней был выпущен одноименный документальный фильм о жизни коллектива — пленки со съемок были использованы режиссером Питером Джексоном, который в конце прошлого года представил на их основе многочасовой сериал The Beatles: Get Back.

8 мая 1990 года Таллин объявил о выходе из состава СССР. В марте того же года Верховный Совет Эстонии принял закон «О государственном статусе Эстонии», отрицающий законность государственной власти СССР в Эстонии с момента ее установления — то есть с 1940 года. Процесс по окончательному переходу в самостоятельное государство занял примерно полтора года. Страна стала первой прибалтийской республикой, официально решившей отделиться от Советского Союза.