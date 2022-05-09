Гойя ХХ века, «Школьники обманули гитлеровцев» и живописные песни Победы

В Национальной галерее «Хазинэ» к 9 Мая открылись сразу четыре выставки

Фото: Ринат Назметдинов

Ко Дню Победы в Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылись сразу четыре выставки. Одна из экспозиций составлена из произведений Меера Аксельрода «Немецкая оккупация», предоставленных фондом Александра Печерского. Около 70 работ художника — наброски, графика и живопись — были созданы в военные 1942—1943 годы. За серию «Зверства немцев» Аскельрода называют «Гойей XX века» — без прикрас он отразил ужасы войны в своих картинах с говорящими названиями «Расстрел», «Палачи», «Насильники», «Вешатели».

Экспрессионизм на тему реализма

Всего один зал галереи заняла выставка, но он вместил в себя множество сюжетов техник, которыми владел Меер Аскельрод. Это и карандашные наброски, и этюды акварелью, и смешение сразу нескольких техник — пастель, гуашь, тушь на одном полотне. В экспозиции можно проследить, как из нескольких зарисовок буквально на ничтожных кусочках бумаги рождается полноценное полотно.

Интересно, что современные искусствоведы не берутся точно определить стиль художника, но больше склоняются к тому, что это экспрессионизм с оттенками модернизма, которые мастер применил в самых что ни на есть соцреалистичных темах. Буря эмоций, которые захватывают зрителя, тут же передаются ему. Холод по спине и учащенное сердцебиение — невозможно оставаться равнодушным, глядя на работы из серий «Немецкая оккупация, «Зверства немцев», «Гетто». Лично художник не видел всего того, что отобразил на картинах.

Невозможно оставаться равнодушным, глядя на работы из серий «Немецкая оккупация, «Зверства немцев», «Гетто»

Меер Аскельрод родился в небольшом литовском городе Молодечно в 1902 году, однако из-за гонений на евреев в период Первой мировой войны многодетная семья переехала в Тамбов, где будущий художник начал заниматься в рисовальных классах. Позже он начал рисовать свои первые плакаты — рекламу для кинотеатров. Затем работал чертежником, преподавал рисование в минских школах. Отправился в Москву, чтобы начать учебу во ВХУТЕМАСе, где присоединился к обществу «Четыре искусства».

Бесценная папка с эскизами

В начале войны работал в Москве в «Окнах ТАСС» и видел все фотографии и сводки с фронта. Как известно, широкому читателю весь поток этой информации не передавали, только дозированно. Однако Аскельрод, впечатлившись и ужаснувшись, смолчать не смог и работал, пусть и «в стол». К слову, из Москвы художник переехал в Алма-Ату, куда его вызвал Сергей Эйзенштейн в качестве художника фильма «Иван Грозный». Именно тогда и создавалась основная часть картин.

Аскельрод, впечатлившись и ужаснувшись, смолчать не смог и работал, пусть и «в стол»

Как рассказала директор Фонда Александра Печерского и куратор выставки Юлия Макарова, большинство этих зарисовок было найдено случайно.



— Самого художника, эмигрировавшего с семьей в Израиль, не стало в 1970 году. Только в 2013 году его дети, разбирая архивы Меера Аскельрода, откуда-то с антресолей извлекли папку, в которой и хранилось все это бесценное, но забытое творческое наследие. Учредителю нашего фонда удалось договориться с ними и выкупить всю папку «оптом». Теперь мы имеем возможность представить автора широкой общественности. Выставки уже прошли в Москве и Нижнем Новгороде, мы вывозили ее за границу, в США и Израиль, в частности. Планировали показать и в Германии, но теперь, думаю, это долго будет невозможно, — рассказала Юлия Макарова.

Большинство этих зарисовок было найдено случайно

Единственный прижизненный портрет Печерского

Куратор выставки отметила, что главной ценностью экспозиции можно смело считать уникальный прижизненный портрет Александра Печерского, легендарного организатора единственного успешного восстания и массового побега из концлагеря Собибор. Портрет был написан Меером Аскельродом после знакомства с героем войны на выставке в Ростове-на-Дону. В 1968 году художника и фронтовика представил друг другу писатель Михаил Лев, книги которого в то время иллюстрировал Аскельрод. Иллюстрации к одной из них представлены в экспозиции.

— На портрете Александр Печерский предстает очень задумчивым, грустным, изможденным. Много человеческих переживаний мы видим в его образе, кстати, именно за это и осуждали художника его современники — где патетика, героизм? Но мы видим на портрете человека сильного духом, не сломленного — он изображен именно как пленник, да и сама картина называется «Узник», — отметила Юлия Макарова.

Куратор выставки отметила, что главной ценностью экспозиции можно смело считать уникальный прижизненный портрет Александра Печерского

Она также сообщила, что была еще одна монументальная картина 3х5 метров художника Игоря Солдатенкова, с портретной точностью изображавшая не только Александра Печерского, но и его соратников, которым удалось выжить после восстания и побега. Судьба у полотна загадочная. Некие доброхоты взялись провести его по вернисажам США. В какой-то момент картина просто бесследно исчезла, предположительно, осела в одной из частных коллекций. Во всяком случае, больше ее никто не видел, на аукционах в том числе. У сына художника сохранились эскизы к картине. Учредитель фонда Илья Васильев обратился к нему, чтобы выкупить работы художника, однако наследник запросил такую немыслимую цену, что Фонду Печерского пришлось отступиться.

Ложь листовок и правда художника

Сегодня картины художника Аскельрода имеют не только художественную, но и историческую ценность. Для создания атмосферы оккупации в экспозиции представлены листовки, которые немцы скидывали на занятых территориях. Из своей личной коллекции их предоставила Юлия Макарова.

На пожелтевших от времени листках можно прочесть, как хорошо живется солдатам в немецком плену, какие чудесные вещи они носят, для них даже покупается новая одежда. Работа приносит радость, и жизнь продолжается. «Штыки в землю», — неизменно оканчивается каждый провокационный и лживый призыв. Не отстают от текстов и фото того времени, на которых пленные солдаты трудятся на благо Германии якобы в тепле и довольстве, к чему призывают и своих сограждан.

Рядом с этими листовками — истинное положение вещей, которое отразил неистовый Аскельрод: роющие себе ров-могилу обреченные, дети, ведомые на расстрел, женщина, которую вот-вот изнасилует группа толстых довольных фашистов. Ложь и правда, память и стойкость, ужас и неистребимое желание жить.

И в войну дети рисуют мир

Отдохнуть душой можно в следующем зале «Хазинэ», где одновременно с «Немецкой оккупацией» открылась выставка детских рисунков времен Великой Отечественной войны. Свое представление о войне и мире нам оставили казанские детсадовцы 5—7 лет. Сейчас эти рисунки бережно хранятся в фондах ГМИИ РТ. В экспозиции представлено около 20 детских работ, хотя в хранилищах музея их намного больше — 300. Кроме того, выставка дополнена фотографиями детишек военных лет.

Как рассказала заведующая ресурсным центром творческого развития детей ГМИИ РТ Ирина Нейдерова, рисунки были собраны музейным сотрудником в 1942—1943 годах и хранились в коллекции исторического (ныне Национального) музея.

Рисунки были собраны музейным сотрудником в 1942—1943 годах

— Дети рисовали прежде всего мирную жизнь. Понятно, что это были рисунки не на свободную, а на заданную тему — воспитатели читали детям сводки с фронта, заметки из газет, включали радио, что-то обсуждали между собой. Дети впитывали и рисовали. Так, наверное, и получились рисунки «Школьники обманули гитлеровцев», «Танки и самолеты», «Рысью», «Гитлеровцы сожгли дом Танечки». Мы определили одного из авторов рисунков, это Дина Каримовна Валеева, которая в мирное время была искусствоведом в нашем музее, сейчас она на пенсии. По ее словам, война — самое счастливое время в ее жизни, потому что «так сильно, как тогда, нас не любили больше». Оно и понятно, ведь дети — это будущее, их кормили как могли, берегли, холили и лелеяли.

Еще четыре зала галереи заняла другая тематическая выставка из фондов музея — «И снова май…». Художники запечатлели моменты короткой передышки между боями, периоды затишья, когда солдаты отдыхали, писали письма родным на родину. Великая Победа, возвращение с поля боя, жизнь после войны — все эти сюжеты нашли свое отражение в полотнах художников.

Здесь также открылась экспозиция работ студентов Казанского художественного училища имени Николая Фешина. Выставки продлятся до 5 июня.

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