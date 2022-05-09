Гойя ХХ века, «Школьники обманули гитлеровцев» и живописные песни Победы
В Национальной галерее «Хазинэ» к 9 Мая открылись сразу четыре выставки
Ко Дню Победы в Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылись сразу четыре выставки. Одна из экспозиций составлена из произведений Меера Аксельрода «Немецкая оккупация», предоставленных фондом Александра Печерского. Около 70 работ художника — наброски, графика и живопись — были созданы в военные 1942—1943 годы. За серию «Зверства немцев» Аскельрода называют «Гойей XX века» — без прикрас он отразил ужасы войны в своих картинах с говорящими названиями «Расстрел», «Палачи», «Насильники», «Вешатели».
Экспрессионизм на тему реализма
Всего один зал галереи заняла выставка, но он вместил в себя множество сюжетов техник, которыми владел Меер Аскельрод. Это и карандашные наброски, и этюды акварелью, и смешение сразу нескольких техник — пастель, гуашь, тушь на одном полотне. В экспозиции можно проследить, как из нескольких зарисовок буквально на ничтожных кусочках бумаги рождается полноценное полотно.
Интересно, что современные искусствоведы не берутся точно определить стиль художника, но больше склоняются к тому, что это экспрессионизм с оттенками модернизма, которые мастер применил в самых что ни на есть соцреалистичных темах. Буря эмоций, которые захватывают зрителя, тут же передаются ему. Холод по спине и учащенное сердцебиение — невозможно оставаться равнодушным, глядя на работы из серий «Немецкая оккупация, «Зверства немцев», «Гетто». Лично художник не видел всего того, что отобразил на картинах.
Меер Аскельрод родился в небольшом литовском городе Молодечно в 1902 году, однако из-за гонений на евреев в период Первой мировой войны многодетная семья переехала в Тамбов, где будущий художник начал заниматься в рисовальных классах. Позже он начал рисовать свои первые плакаты — рекламу для кинотеатров. Затем работал чертежником, преподавал рисование в минских школах. Отправился в Москву, чтобы начать учебу во ВХУТЕМАСе, где присоединился к обществу «Четыре искусства».
Бесценная папка с эскизами
В начале войны работал в Москве в «Окнах ТАСС» и видел все фотографии и сводки с фронта. Как известно, широкому читателю весь поток этой информации не передавали, только дозированно. Однако Аскельрод, впечатлившись и ужаснувшись, смолчать не смог и работал, пусть и «в стол». К слову, из Москвы художник переехал в Алма-Ату, куда его вызвал Сергей Эйзенштейн в качестве художника фильма «Иван Грозный». Именно тогда и создавалась основная часть картин.
Как рассказала директор Фонда Александра Печерского и куратор выставки Юлия Макарова, большинство этих зарисовок было найдено случайно.
— Самого художника, эмигрировавшего с семьей в Израиль, не стало в 1970 году. Только в 2013 году его дети, разбирая архивы Меера Аскельрода, откуда-то с антресолей извлекли папку, в которой и хранилось все это бесценное, но забытое творческое наследие. Учредителю нашего фонда удалось договориться с ними и выкупить всю папку «оптом». Теперь мы имеем возможность представить автора широкой общественности. Выставки уже прошли в Москве и Нижнем Новгороде, мы вывозили ее за границу, в США и Израиль, в частности. Планировали показать и в Германии, но теперь, думаю, это долго будет невозможно, — рассказала Юлия Макарова.
Единственный прижизненный портрет Печерского
Куратор выставки отметила, что главной ценностью экспозиции можно смело считать уникальный прижизненный портрет Александра Печерского, легендарного организатора единственного успешного восстания и массового побега из концлагеря Собибор. Портрет был написан Меером Аскельродом после знакомства с героем войны на выставке в Ростове-на-Дону. В 1968 году художника и фронтовика представил друг другу писатель Михаил Лев, книги которого в то время иллюстрировал Аскельрод. Иллюстрации к одной из них представлены в экспозиции.
— На портрете Александр Печерский предстает очень задумчивым, грустным, изможденным. Много человеческих переживаний мы видим в его образе, кстати, именно за это и осуждали художника его современники — где патетика, героизм? Но мы видим на портрете человека сильного духом, не сломленного — он изображен именно как пленник, да и сама картина называется «Узник», — отметила Юлия Макарова.
Она также сообщила, что была еще одна монументальная картина 3х5 метров художника Игоря Солдатенкова, с портретной точностью изображавшая не только Александра Печерского, но и его соратников, которым удалось выжить после восстания и побега. Судьба у полотна загадочная. Некие доброхоты взялись провести его по вернисажам США. В какой-то момент картина просто бесследно исчезла, предположительно, осела в одной из частных коллекций. Во всяком случае, больше ее никто не видел, на аукционах в том числе. У сына художника сохранились эскизы к картине. Учредитель фонда Илья Васильев обратился к нему, чтобы выкупить работы художника, однако наследник запросил такую немыслимую цену, что Фонду Печерского пришлось отступиться.
Ложь листовок и правда художника
Сегодня картины художника Аскельрода имеют не только художественную, но и историческую ценность. Для создания атмосферы оккупации в экспозиции представлены листовки, которые немцы скидывали на занятых территориях. Из своей личной коллекции их предоставила Юлия Макарова.
На пожелтевших от времени листках можно прочесть, как хорошо живется солдатам в немецком плену, какие чудесные вещи они носят, для них даже покупается новая одежда. Работа приносит радость, и жизнь продолжается. «Штыки в землю», — неизменно оканчивается каждый провокационный и лживый призыв. Не отстают от текстов и фото того времени, на которых пленные солдаты трудятся на благо Германии якобы в тепле и довольстве, к чему призывают и своих сограждан.
Рядом с этими листовками — истинное положение вещей, которое отразил неистовый Аскельрод: роющие себе ров-могилу обреченные, дети, ведомые на расстрел, женщина, которую вот-вот изнасилует группа толстых довольных фашистов. Ложь и правда, память и стойкость, ужас и неистребимое желание жить.
И в войну дети рисуют мир
Отдохнуть душой можно в следующем зале «Хазинэ», где одновременно с «Немецкой оккупацией» открылась выставка детских рисунков времен Великой Отечественной войны. Свое представление о войне и мире нам оставили казанские детсадовцы 5—7 лет. Сейчас эти рисунки бережно хранятся в фондах ГМИИ РТ. В экспозиции представлено около 20 детских работ, хотя в хранилищах музея их намного больше — 300. Кроме того, выставка дополнена фотографиями детишек военных лет.
Как рассказала заведующая ресурсным центром творческого развития детей ГМИИ РТ Ирина Нейдерова, рисунки были собраны музейным сотрудником в 1942—1943 годах и хранились в коллекции исторического (ныне Национального) музея.
— Дети рисовали прежде всего мирную жизнь. Понятно, что это были рисунки не на свободную, а на заданную тему — воспитатели читали детям сводки с фронта, заметки из газет, включали радио, что-то обсуждали между собой. Дети впитывали и рисовали. Так, наверное, и получились рисунки «Школьники обманули гитлеровцев», «Танки и самолеты», «Рысью», «Гитлеровцы сожгли дом Танечки». Мы определили одного из авторов рисунков, это Дина Каримовна Валеева, которая в мирное время была искусствоведом в нашем музее, сейчас она на пенсии. По ее словам, война — самое счастливое время в ее жизни, потому что «так сильно, как тогда, нас не любили больше». Оно и понятно, ведь дети — это будущее, их кормили как могли, берегли, холили и лелеяли.
Еще четыре зала галереи заняла другая тематическая выставка из фондов музея — «И снова май…». Художники запечатлели моменты короткой передышки между боями, периоды затишья, когда солдаты отдыхали, писали письма родным на родину. Великая Победа, возвращение с поля боя, жизнь после войны — все эти сюжеты нашли свое отражение в полотнах художников.
Здесь также открылась экспозиция работ студентов Казанского художественного училища имени Николая Фешина. Выставки продлятся до 5 июня.
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