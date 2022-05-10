Никита Лаврешкин: «Gap year не помешал бы и российским выпускникам школ»
Как помочь подростку определиться с будущей профессией: рекомендации психолога
На Западе после окончания школы подростки имеют возможность взять себе так называемый gap year. На этот год они делают паузу в учебе, ищут себя и выбирают, куда пойти учиться дальше. В России же система образования выстроена таким образом, что приходится делать выбор уже в старшей школе, чтобы было время подготовиться к профильным ЕГЭ — а это рано, предупреждает психолог Никита Лаврешкин. Старший преподаватель кафедры юридической психологии и права факультета юридической психологии МГППУ в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает, как можно улучшить систему профориентации и помочь подростку определиться с будущей профессией, даже если он любит только «шпилить» в видеоигры. Среди рекомендаций — посетить различные университеты на дни открытых дверей и почувствовать, откликается ли эта среда. Кроме того, важно научить школьника рефлексировать и отвечать на принципиальные вопросы о себе.
«Для самоопределения нужно больше, чем два-три класса»
Возраст, в котором подросток может определиться со своей будущей профессией, зачастую наступает позже, чем в 8—9-м классе школы. А ведь именно к этому периоду необходимо определиться с профильными ЕГЭ, к сдаче которых предстоит готовиться ближайшие годы. Хотя, конечно, все очень индивидуально. Если оглянуться на западный опыт, то там подростки заканчивают школу и часто берут себе так называемый gap year (годичный перерыв между школой и вузом). Это год, когда они берут паузу в учебы, ищут себя, подрабатывают и выбирают место, куда они могут пойти учиться дальше.
А у нас система выстроена таким образом, что приходится делать этот выбор уже в старшей школе. И даже не в 11-м, а в 8—9-м классах, чтобы было время подготовиться к профильным ЕГЭ. А это рановато, потому что в этом возрасте человек еще в должной мере не знаком с миром профессий, он еще недостаточно самоопределившаяся личность. Подростковый возраст — он про рефлексию, самопознание, развитие самосознания. Это достаточно продолжительный процесс. И чтобы человеку самоопределиться, нужно больше, чем два-три класса.
Этот gap year не помешал бы и российским выпускникам школ, он дал бы возможность многим молодым людям лучше сориентироваться в ситуации. Это в свою очередь решило бы проблему, когда многие поступают в университеты и вскоре понимают, что выбранное направление вообще не для них.
Как помочь подростку найти себя?
Хотя есть и другие способы сориентироваться пораньше, чем gap year, о котором я пишу выше. Чтобы подросток к условному 8—9-му классу мог определиться с профилем развития, ему важно помочь овладеть инструментами рефлексии и самоопределения. Для этого необходимо стимулировать школьника к ответам на вопросы «кто я?», «какой я?», «что я могу?», «что я хочу?», «что мне нравится, а что нет?». Можно идти от обратного, вычеркивая неблизкие варианты.
Если профориентационная и психологическая работа в школах хорошо выстроена, это помогает подросткам самоопределиться, понять, чего они хотят, а чего не хотят, что могут, а что нет. Но это возможно лишь в ситуации, если школьников не просто формально профориентируют на месте — условно дают заполнить психологический тест и рассказывают про профессии, а когда действительно учат школьников лучше понимать себя. В таком случае, когда наступает важный момент выбора, у школьника будет инструмент, чтобы проанализировать свои желания, потребности и выбрать, что он хочет.
Существуют также дополнительные профориентационные программы, помимо тех, что предлагают школы. И родители, которые отдают на них своих детей, как правило, выигрывают в перспективе. Желательно отдавать детей на профориентацию, психологические консультации, различные психологические группы. Сейчас и правда очень много возможностей в этой сфере. Однако не стоит забывать, что у подростков достаточно динамично меняются интересы. И если им в детстве понравилась какая-то одна профессия, в дальнейшем приоритеты могут сильно измениться.
Еще раз подчеркну — важно, чтобы школьник попробовал не просто определить для себя оптимальную профессию, а научился отвечать на важные для себя вопросы, рефлексировать. В таком случае, если у него что-то поменяется в жизни, изменится мировоззрение, он сможет понять себя и самостоятельно профессионально переориентироваться. Есть еще одна очень важная вещь, которую школьник может реализовать даже самостоятельно. Он может посещать различные дни открытых дверей в вузах. Во многих университетах есть бесплатные курсы, лекции, школы — юных юристов, программистов, журналистов. Важно пробовать и искать себя в этом. Важно также физически доходить до университетов, общаться с людьми, которые там учатся, спрашивать студентов, нравится ли им их путь, собирать мнения, отзывы. То есть походить по университетам, почувствовать, откликается ли эта среда.
«Всегда можно найти компромиссную профессию»
Если школьник не проявляет интерес ни к одному из школьных предметов или кружков, важно продолжать поиски через интересы ребенка. У каждого подростка в любом случае есть какие-то интересы — кто-то увлекается музыкой, кто-то фанатеет по кино. Даже если ему нравятся только компьютерные игры, можно найти компромиссную профессию, связанную с этой сферой. Например, разработчик видеоигр, журналист по этой тематике, киберспортсмен и многие другие. К таким профессиям многие родители относятся скептически, но на самом деле это очень творческие, развивающие и развивающиеся профессии. Главное — актуальные и набирающие свою популярность, под многие из которых создана целая индустрия.
Если ребенку нравится слушать музыку, можно посмотреть в сторону звукорежиссуры, организации мероприятий, менеджмента. Важно предлагать, походить с ним по разным кружкам, дням открытых дверей. Если поддержать подростка и дойти до них вместе с ним, возможно, он загорится тем, что там происходит.
В любом случае важно не обесценивать интересы подростка, которые не очень нравятся родителям. Очень часто родители хотят видеть своего ребенка в рамках конкретной траектории профессионального развития. Но это же отдельный человек, который живет в своем времени, имеет свои интересы, и именно в этом стоит его поддерживать. Есть огромное количество примеров, когда родители не верили в своего ребенка, думали, что он занимается какой-то ерундой, а на самом деле он реализовался, самоактуализировался в какой-то сфере, которая была просто не очень понятна родителям. Важно попробовать понять, каковы современные тенденции, чем увлекаются подростки. И даже если это кажется странным, почему бы родителям не попробовать в этом разобраться?
Что делать, если уже в вузе человек понял, что это не его?
Если человек уже поступил в вуз и понял, что это вообще не его, в этом случае главное — чтобы учеба в университете не превратилась в какую-то рутину и желание отсидеть до конца, получить лишь заветную корочку. Всегда можно поискать интересы в той сфере, в которой человек уже учится. В любой профессии есть очень широкий диапазон направлений, в которых можно развиваться. Если человек пошел в технические науки и понимает, что его тянет в гуманитарные, он может заниматься научной журналистикой. То есть всегда можно найти свои точки соприкосновения с той сферой, в которой уже находишься. Но всегда важно искать интерес, чтобы учеба действительно нравилась.
В крайнем случае можно переводиться на другую специальность, и это практикуется в наших вузах. Главное — чтобы такое поведение не превратилось в паттерн, когда человек постоянно переводится, пробует что-то новое и ему ничего не нравится. Важно вовремя остановиться, притормозить, сориентироваться, понять, чего действительно хочется. И уже тогда доучиваться и искать интерес в той профессии, которую осваивает человек, либо же искать возможности перевестись на другую специальность.
Если выпускник до сих пор не определился с планами, а на носу ЕГЭ?
Если в этом году выпускник сдает ЕГЭ и до сих пор не определился, куда же он хочет поступать, можно попробовать взять год на размышления. Если такой возможности нет, нужно работать с тем набором экзаменов ЕГЭ, которым уже отдано предпочтение. Даже если это ограниченный набор — предположим, три экзамена, все равно есть очень много специальностей, на которые принимают с этими результатами. Еще не поздно посмотреть и определиться с диапазоном, который доступен с этим набором экзаменов. Благо есть замечательные сайты, которые могут показать, какие именно экзамены требуются для поступления на ту или иную специальность.
В связи со стартом приемной кампании сейчас в университетах пойдет волна дней открытых дверей, различных лекций, семинаров. Можно походить на эти мероприятия и попримерять на себя различные направления. Признаюсь, я не считаю чем-то плохим, если неопределившийся школьник выбирает даже больше не специальность, а вуз. Высшее образование — это не только профессиональное развитие, но еще и личностное развитие, в целом рост soft skills, метапрофессиональных компетенций, а также сама среда (кто не помнит выражения про лучшие студенческие годы!). Если человек выберет вуз, в котором ему нравится находиться, участвовать с различных активностях, волонтерских мероприятиях, стажировках, то он все равно найдет себя в этой жизни. Это лучше, чем выбрать вуз, который не нравится, но который предлагает какую-то подходящую профессию. Всегда важна среда, в которой ты учишься.
«Всегда можно найти компромисс с родителями»
Если родители сильно давят на ребенка со своим выбором, это редко приводит к чему-то хорошему. Установка, что нужно скорее получить высшее образование, чтобы оно соответствовало представлениям родителей о том, какие вообще профессии имеют смысл, может привести к тому, что будет еще хуже — к выгоранию, застреванию подростка в том деле, которое ему на самом деле не близко, не нравится. Это очень часто приводит к депрессии.
Если человек попадает в профессию по настоянию родителей и потом понимает, что это не его, — выбраться оттуда, пойти по своему пути ему иногда бывает довольно сложно. Но при этом человек бывает несчастлив. Важно поощрять ребенка к осознанию, опробыванию разных профессий. И ничего критически плохого нет, если ребенок пойдет в вуз и поймет, что для него это не то, чего он хочет. И поищет себе другую траекторию, когда он стал уже более осознанным и понял, чего же он хочет. Всегда можно найти компромисс с родителями. Если все же не получается этого сделать — можно обратиться за помощью к специалисту по профориентации, чтобы он поискал этот компромисс. Важно, чтобы будущая профессия была интересна ребенку, а родители понимали ценность этой профессии и уважали выбор.
Какие шаги помогут улучшить систему профориентации?
Государство уже делает некоторые продуктивные шаги в этом направлении. Например, предлагает профориентационные программы для подростков, которые находятся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. В крупных городах есть такие проекты, в которых школьники из трудных семей могут попробовать себя в конкретных профессиях. Кроме того, открываются центры по типу «Моя карьера», «Моя работа», которые работают с подростками в том числе.
По моему мнению, необходимо модифицировать прежде всего школьную систему профориентации. Сейчас зачастую она работает на диагностику с проведением психодиагностических тестов, которые позволяют только увидеть, к чему ребенок больше склонен. Эти инструменты устарели и зачастую не охватывают новые появляющиеся или появившиеся недавно профессии. У ребенка вправду очень меняются интересы. И нужно в большей степени работать не над диагностикой, а над развитием у ребенка способностей к самоопределению, самоанализу, рефлексии. Я бы рекомендовал вводить психологические занятия в школах, на которых ребенок может ответить на вопрос «Чего я хочу?», и давать ему инструменты для ответа на эти вопросы, возможности понять себя. Все это сильно облегчит ему профессиональное самоопределение и в будущем. Он, опираясь на эти знания и умения, сможет даже в случае изменений интересов найти себя и в новых реалиях.
У нас очень культивируют вертикальное развитие, когда нужно добиваться высших позиций, становиться лучшим в своем деле. Но не надо забывать и про горизонтальное развитие. Очень часто обесценивается и осуждается, когда человек взялся за что-то и бросил это дело. Но на самом деле и здесь есть определенные плюсы. Когда человек пробует что-то и даже понимает, что это не его, — значит, он попробовал себя в этой сфере и сделал определенные выводы. Универсальность тоже важно стимулировать, поддерживая детей и в горизонтальном развитии, чтобы они пробовали что-то новое. Даже если дети бросают секции, кружки, они в любом случае попробовали и прикоснулись к этому. Рано или поздно подросток найдет, в чем ему действительно хочется глубоко развиваться. Это как маленький ребенок, который все трогает, изучает, бросает игрушки, что-то ломает, тем самым познавая мир. Так и подростки, и взрослые изучают мир, прикасаясь к разным видам деятельности.
Справка
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