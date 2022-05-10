Никита Лаврешкин: «Gap year не помешал бы и российским выпускникам школ»

Как помочь подростку определиться с будущей профессией: рекомендации психолога

Фото: Максим Платонов

На Западе после окончания школы подростки имеют возможность взять себе так называемый gap year. На этот год они делают паузу в учебе, ищут себя и выбирают, куда пойти учиться дальше. В России же система образования выстроена таким образом, что приходится делать выбор уже в старшей школе, чтобы было время подготовиться к профильным ЕГЭ — а это рано, предупреждает психолог Никита Лаврешкин. Старший преподаватель кафедры юридической психологии и права факультета юридической психологии МГППУ в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает, как можно улучшить систему профориентации и помочь подростку определиться с будущей профессией, даже если он любит только «шпилить» в видеоигры. Среди рекомендаций — посетить различные университеты на дни открытых дверей и почувствовать, откликается ли эта среда. Кроме того, важно научить школьника рефлексировать и отвечать на принципиальные вопросы о себе.

«Для самоопределения нужно больше, чем два-три класса»

Возраст, в котором подросток может определиться со своей будущей профессией, зачастую наступает позже, чем в 8—9-м классе школы. А ведь именно к этому периоду необходимо определиться с профильными ЕГЭ, к сдаче которых предстоит готовиться ближайшие годы. Хотя, конечно, все очень индивидуально. Если оглянуться на западный опыт, то там подростки заканчивают школу и часто берут себе так называемый gap year (годичный перерыв между школой и вузом). Это год, когда они берут паузу в учебы, ищут себя, подрабатывают и выбирают место, куда они могут пойти учиться дальше.

А у нас система выстроена таким образом, что приходится делать этот выбор уже в старшей школе. И даже не в 11-м, а в 8—9-м классах, чтобы было время подготовиться к профильным ЕГЭ. А это рановато, потому что в этом возрасте человек еще в должной мере не знаком с миром профессий, он еще недостаточно самоопределившаяся личность. Подростковый возраст — он про рефлексию, самопознание, развитие самосознания. Это достаточно продолжительный процесс. И чтобы человеку самоопределиться, нужно больше, чем два-три класса.

У нас же система заточена под ЕГЭ, а для мальчиков еще актуален призыв в армию, поэтому приходится торопиться с выбором сразу после окончания школы. И вообще, в нашей культуре заложена установка, что нужно получить высшее образование как можно скорее. Люди же без высшего образования у нас зачастую обесцениваются, хотя у многих перед глазами примеры, как успешно такие люди реализовывают себя в различных сферах.

Этот gap year не помешал бы и российским выпускникам школ, он дал бы возможность многим молодым людям лучше сориентироваться в ситуации. Это в свою очередь решило бы проблему, когда многие поступают в университеты и вскоре понимают, что выбранное направление вообще не для них.

Как помочь подростку найти себя?

Хотя есть и другие способы сориентироваться пораньше, чем gap year, о котором я пишу выше. Чтобы подросток к условному 8—9-му классу мог определиться с профилем развития, ему важно помочь овладеть инструментами рефлексии и самоопределения. Для этого необходимо стимулировать школьника к ответам на вопросы «кто я?», «какой я?», «что я могу?», «что я хочу?», «что мне нравится, а что нет?». Можно идти от обратного, вычеркивая неблизкие варианты.

Фото: realnoevremya.ru

Если профориентационная и психологическая работа в школах хорошо выстроена, это помогает подросткам самоопределиться, понять, чего они хотят, а чего не хотят, что могут, а что нет. Но это возможно лишь в ситуации, если школьников не просто формально профориентируют на месте — условно дают заполнить психологический тест и рассказывают про профессии, а когда действительно учат школьников лучше понимать себя. В таком случае, когда наступает важный момент выбора, у школьника будет инструмент, чтобы проанализировать свои желания, потребности и выбрать, что он хочет.



Существуют также дополнительные профориентационные программы, помимо тех, что предлагают школы. И родители, которые отдают на них своих детей, как правило, выигрывают в перспективе. Желательно отдавать детей на профориентацию, психологические консультации, различные психологические группы. Сейчас и правда очень много возможностей в этой сфере. Однако не стоит забывать, что у подростков достаточно динамично меняются интересы. И если им в детстве понравилась какая-то одна профессия, в дальнейшем приоритеты могут сильно измениться.

Еще раз подчеркну — важно, чтобы школьник попробовал не просто определить для себя оптимальную профессию, а научился отвечать на важные для себя вопросы, рефлексировать. В таком случае, если у него что-то поменяется в жизни, изменится мировоззрение, он сможет понять себя и самостоятельно профессионально переориентироваться. Есть еще одна очень важная вещь, которую школьник может реализовать даже самостоятельно. Он может посещать различные дни открытых дверей в вузах. Во многих университетах есть бесплатные курсы, лекции, школы — юных юристов, программистов, журналистов. Важно пробовать и искать себя в этом. Важно также физически доходить до университетов, общаться с людьми, которые там учатся, спрашивать студентов, нравится ли им их путь, собирать мнения, отзывы. То есть походить по университетам, почувствовать, откликается ли эта среда.

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Всегда можно найти компромиссную профессию»

Если школьник не проявляет интерес ни к одному из школьных предметов или кружков, важно продолжать поиски через интересы ребенка. У каждого подростка в любом случае есть какие-то интересы — кто-то увлекается музыкой, кто-то фанатеет по кино. Даже если ему нравятся только компьютерные игры, можно найти компромиссную профессию, связанную с этой сферой. Например, разработчик видеоигр, журналист по этой тематике, киберспортсмен и многие другие. К таким профессиям многие родители относятся скептически, но на самом деле это очень творческие, развивающие и развивающиеся профессии. Главное — актуальные и набирающие свою популярность, под многие из которых создана целая индустрия.

Если ребенку нравится слушать музыку, можно посмотреть в сторону звукорежиссуры, организации мероприятий, менеджмента. Важно предлагать, походить с ним по разным кружкам, дням открытых дверей. Если поддержать подростка и дойти до них вместе с ним, возможно, он загорится тем, что там происходит.

В любом случае важно не обесценивать интересы подростка, которые не очень нравятся родителям. Очень часто родители хотят видеть своего ребенка в рамках конкретной траектории профессионального развития. Но это же отдельный человек, который живет в своем времени, имеет свои интересы, и именно в этом стоит его поддерживать. Есть огромное количество примеров, когда родители не верили в своего ребенка, думали, что он занимается какой-то ерундой, а на самом деле он реализовался, самоактуализировался в какой-то сфере, которая была просто не очень понятна родителям. Важно попробовать понять, каковы современные тенденции, чем увлекаются подростки. И даже если это кажется странным, почему бы родителям не попробовать в этом разобраться?

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Что делать, если уже в вузе человек понял, что это не его?

Если человек уже поступил в вуз и понял, что это вообще не его, в этом случае главное — чтобы учеба в университете не превратилась в какую-то рутину и желание отсидеть до конца, получить лишь заветную корочку. Всегда можно поискать интересы в той сфере, в которой человек уже учится. В любой профессии есть очень широкий диапазон направлений, в которых можно развиваться. Если человек пошел в технические науки и понимает, что его тянет в гуманитарные, он может заниматься научной журналистикой. То есть всегда можно найти свои точки соприкосновения с той сферой, в которой уже находишься. Но всегда важно искать интерес, чтобы учеба действительно нравилась.

В крайнем случае можно переводиться на другую специальность, и это практикуется в наших вузах. Главное — чтобы такое поведение не превратилось в паттерн, когда человек постоянно переводится, пробует что-то новое и ему ничего не нравится. Важно вовремя остановиться, притормозить, сориентироваться, понять, чего действительно хочется. И уже тогда доучиваться и искать интерес в той профессии, которую осваивает человек, либо же искать возможности перевестись на другую специальность.

Фото: Дмитрий Резнов

Если выпускник до сих пор не определился с планами, а на носу ЕГЭ?

Если в этом году выпускник сдает ЕГЭ и до сих пор не определился, куда же он хочет поступать, можно попробовать взять год на размышления. Если такой возможности нет, нужно работать с тем набором экзаменов ЕГЭ, которым уже отдано предпочтение. Даже если это ограниченный набор — предположим, три экзамена, все равно есть очень много специальностей, на которые принимают с этими результатами. Еще не поздно посмотреть и определиться с диапазоном, который доступен с этим набором экзаменов. Благо есть замечательные сайты, которые могут показать, какие именно экзамены требуются для поступления на ту или иную специальность.

В связи со стартом приемной кампании сейчас в университетах пойдет волна дней открытых дверей, различных лекций, семинаров. Можно походить на эти мероприятия и попримерять на себя различные направления. Признаюсь, я не считаю чем-то плохим, если неопределившийся школьник выбирает даже больше не специальность, а вуз. Высшее образование — это не только профессиональное развитие, но еще и личностное развитие, в целом рост soft skills, метапрофессиональных компетенций, а также сама среда (кто не помнит выражения про лучшие студенческие годы!). Если человек выберет вуз, в котором ему нравится находиться, участвовать с различных активностях, волонтерских мероприятиях, стажировках, то он все равно найдет себя в этой жизни. Это лучше, чем выбрать вуз, который не нравится, но который предлагает какую-то подходящую профессию. Всегда важна среда, в которой ты учишься.

«Всегда можно найти компромисс с родителями»

Если родители сильно давят на ребенка со своим выбором, это редко приводит к чему-то хорошему. Установка, что нужно скорее получить высшее образование, чтобы оно соответствовало представлениям родителей о том, какие вообще профессии имеют смысл, может привести к тому, что будет еще хуже — к выгоранию, застреванию подростка в том деле, которое ему на самом деле не близко, не нравится. Это очень часто приводит к депрессии.

Фото: Максим Платонов

Если человек попадает в профессию по настоянию родителей и потом понимает, что это не его, — выбраться оттуда, пойти по своему пути ему иногда бывает довольно сложно. Но при этом человек бывает несчастлив. Важно поощрять ребенка к осознанию, опробыванию разных профессий. И ничего критически плохого нет, если ребенок пойдет в вуз и поймет, что для него это не то, чего он хочет. И поищет себе другую траекторию, когда он стал уже более осознанным и понял, чего же он хочет. Всегда можно найти компромисс с родителями. Если все же не получается этого сделать — можно обратиться за помощью к специалисту по профориентации, чтобы он поискал этот компромисс. Важно, чтобы будущая профессия была интересна ребенку, а родители понимали ценность этой профессии и уважали выбор.

Какие шаги помогут улучшить систему профориентации?

Государство уже делает некоторые продуктивные шаги в этом направлении. Например, предлагает профориентационные программы для подростков, которые находятся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. В крупных городах есть такие проекты, в которых школьники из трудных семей могут попробовать себя в конкретных профессиях. Кроме того, открываются центры по типу «Моя карьера», «Моя работа», которые работают с подростками в том числе.

По моему мнению, необходимо модифицировать прежде всего школьную систему профориентации. Сейчас зачастую она работает на диагностику с проведением психодиагностических тестов, которые позволяют только увидеть, к чему ребенок больше склонен. Эти инструменты устарели и зачастую не охватывают новые появляющиеся или появившиеся недавно профессии. У ребенка вправду очень меняются интересы. И нужно в большей степени работать не над диагностикой, а над развитием у ребенка способностей к самоопределению, самоанализу, рефлексии. Я бы рекомендовал вводить психологические занятия в школах, на которых ребенок может ответить на вопрос «Чего я хочу?», и давать ему инструменты для ответа на эти вопросы, возможности понять себя. Все это сильно облегчит ему профессиональное самоопределение и в будущем. Он, опираясь на эти знания и умения, сможет даже в случае изменений интересов найти себя и в новых реалиях.

Фото: Максим Платонов

У нас очень культивируют вертикальное развитие, когда нужно добиваться высших позиций, становиться лучшим в своем деле. Но не надо забывать и про горизонтальное развитие. Очень часто обесценивается и осуждается, когда человек взялся за что-то и бросил это дело. Но на самом деле и здесь есть определенные плюсы. Когда человек пробует что-то и даже понимает, что это не его, — значит, он попробовал себя в этой сфере и сделал определенные выводы. Универсальность тоже важно стимулировать, поддерживая детей и в горизонтальном развитии, чтобы они пробовали что-то новое. Даже если дети бросают секции, кружки, они в любом случае попробовали и прикоснулись к этому. Рано или поздно подросток найдет, в чем ему действительно хочется глубоко развиваться. Это как маленький ребенок, который все трогает, изучает, бросает игрушки, что-то ломает, тем самым познавая мир. Так и подростки, и взрослые изучают мир, прикасаясь к разным видам деятельности.

Никита Лаврешкин