День в истории: архитекторы Татарстана объединяются, а Шереметев строит «Склифосовского»

Чем примечательна дата 3 мая?

Сегодня, 3 мая, Всемирный день свободы печати и Международный день молчания. В Казани ректором стал Осип Ковалевский и впервые собрались архитекторы, начали строить здание химфака. В Москве разрешили строить будущий НИИ имени Склифософского, а в США книга «Унесенные ветром» получила Пулитцеровскую премию. Родились: игумен Троице-Сергиева монастыря Сергей Радонежский, мыслитель Никколо Макиавелли, художник Александр Бенуа, премьер-министр Израиля Голда Меир, шахматистка Нона Гаприндашвили, киноактер Данила Козловский и театральный актер Наиль Дунаев. Умерли султан Мехмед II, захвативший Константинополь, граф Алексей Аракчеев, режиссер Резо Чхеидзе. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Вместо собора будет химфак

3 мая 1854 года польский и русский ученый, монголовед и буддовед Осип Ковалевский стал ректором Казанского университета. В это время в вузе по требованию студентов уходят в отставку профессора-ретрограды, при этом в 1860-м Ковалевского увольняют в связи со студенческими волнениями, и он вскоре уезжает в Варшаву.

Фото: mbc.cyfrowemazowsze.pl

3 мая 1935 года в здании художественной школы прошла первая Всетатарская конференция архитекторов. Дело в том, что тогда здесь находился Казанский институт инженеров коммунального строительства, который готовил первых советских зодчих в республике. На мероприятие приехали 40 делегатов.

3 мая 1937 года родился Наиль Дунаев (настоящее имя — Николай Дунаев). Как и многие актеры старшего поколения, он окончил в Москве Щепкинское училище. Самая известная роль Дунаева — глава семейства кряшен Григорий-Гөргөри из комедии Туфана Миннуллина «Гөргөри кияүләре», которая идет более четверти века.

Фото: vuchich.livejournal.com/31101.html

3 мая 1938 года на месте снесенного Воскресенского собора на углу улиц Ленина и Лобачевского начинается возведение химического корпуса университета. Единственное напоминание о церковном здании 1880 года на улице — это башня дома Ушковой напротив, которая повторяет аналогичную на церкви.

3 мая 2021 года «Реальное время» рассказывало о космических стартапах России. «Российская частная космическая сфера держится сугубо на энтузиастах, которых увлекает сам космос, а не возможность заработать состояние на этом», — подчеркивает автор, экономист Артур Сафиуллин.

Фото: аккаунт компании Lin.Industrial

Шереметеву разрешили строить больницу и богадельню



3 мая 1803 года Александр I выдал разрешение на открытие Странноприимного дома графом Николаем Шереметевым в виде богадельни на 100 человек обоего пола и бесплатной больницы на 50 коек. В советское время к ним добавили многоэтажку Института имени Склифосовского.

3 мая 1870 года родился Александр Бенуа. Работая во Франции, он стал одним из основателей художественного объединения «Мир искусства», а потом подключился к редактированию с Сергеем Дягилевым одноименного журнала. Мирискусники искали себя в прошлом, в барочной эпохе Петра I и в ампире Павла I, заново открывая значение этих художественных стилей.

Фото: wikipedia.org

Ушел завоеватель Константинополя

3 мая 1481 года скончался Мехмед II Завоеватель, султан Османской империи. В 1453 году он захватил Константинополь, о чем мечтал с момента вступления на престол. В частности, для этого он воздвиг Румелийскую крепось (Румели-Хисар). После взятия города он активно перестраивал город, включая собор Святой Софии.

3 мая 1937 года роману Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» о событиях 1860-х в южных штатах США вручили Пулитцеровскую премию. Вышедшая годом ранее книга была продана в количестве 1 млн 176 тысяч экземпляров, а за первые 10 лет только на английском языке она была издана тиражом в 3,5 миллиона. Творение Митчелл до сих пор соперничает с сериями Джоан Роллинг. В России первое издание появилось летом 1982 года.