Российские космические стартапы: перспективы на международном рынке

Частная космонавтика существует и в России, хотя и не в виде компаний уровня SpaceX Илона Маска. В стране уже не первый десяток лет работает ряд стартапов в этой сфере, некоторые — с участием «Роскосмоса», некоторые — исключительно как частные компании. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиуллин рассказывает о самых примечательных компаниях из этой сферы и об их перспективах: если в западных странах рынок частной космонавтики давно поделен, то в развивающихся странах, которые только планируют свои первые космические программы, они могут прийтись ко двору.



Сегодня хотелось поговорить о российской частной космонавтике. Да, такая существует, как бы ни парадоксально это звучало, учитывая степень национализации всего в экономике страны, где главная сила — государство и госкомпании, и бюджетные затраты во всех сферах являются локомотивами развития. Это выглядит печально, о результатах будут судить наши потомки, которые наверняка будут задаваться вопросом — как наши поколения позволили государству подмять частную экономику и лишить возможности предпринимательской свободной инициативе творить чудеса. Российская частная космическая сфера держится сугубо на энтузиастах, которых увлекает сам космос, а не возможность заработать состояние на этом. Давайте их разберем.

В целом, эта индустрия не такая прибыльная — например маржинальность создания спутников под заказчика составляет всего 5-7%. Разработка и инвестирование подразумевает длительные сроки. Привлечение инвестиций является основной проблемы компаний сектора. Проблемы с ясным планированием выхода из инвестиций тормозит инвесторов, такими проектами занимаются в основном так называемые бизнес-ангелы, люди которые сделали себе состояние и хотят поиграть в Илона Маска.

Илону Маску дали доступ к двигателю разработки 1960-х годов, который он модернизировал в Merlin. Фото: wikipedia.org

Привлечение западных инвесторов в текущих условиях проблематичны — страна под санкциями. Любая команда, получившая такое финансирование сразу же перебирается за границу. Помимо этого есть трудности с приобретением за рубежом микросхем, адаптированных для работы в космосе, на это наложен санкционный запрет.

Как показывает международный опыт, частная космонавтика может развиться только при поддержке государства. Столь нелюбимые у нас США в начале 2000-х приняли целый ряд законов, которые облегчили доступ на рынок частным компаниям и дали возможность работать на госзаказ. Space X и другие компании появились, именно благодаря этим мерам. Илону Маску дали доступ к двигателю разработки 1960-х годов, который он модернизировал в Merlin. Помимо этого, была обеспечена возможность использования космодромов и испытательных стендов, найма сотрудников НАСА.

Примеры российских компаний

Лин Индастриал

Этот проект ставил перед собой задачу разработать сверлегкую ракету «Таймыр» для запуска малых космических аппаратов весом до 180 кг. В планах компании был целый ряд ракет и модулей. Компания провела огневые испытания жидкостного ракетного двигателя и протестировали систему управления в реальном полете. Основное финансирование было от частного инвестора, после ухода которого проект был поставлен на паузу и компания сейчас пытается просто выжить, но не закрыта.

Этот проект ставил перед собой задачу разработать сверлегкую ракету «Таймыр» для запуска малых космических аппаратов весом до 180 кг. Фото facebook.com/Lin.Industrial

«Азмерит»

Этот проект гораздо более успешен, отчасти из-за своей направленности — космическое приборостроение. «Азмерит» занимается разработка линейки бюджетных звездных датчиков умеренной точности для нано- и микроспутников. Компания была создана в 2012 году инженерами-энтузиастами с небольшим вливанием капитала. Из-за отсутствия финансирования в должном объеме первый образец звездного датчика МЗД АЗДК-1 запустился только в 2020 году, пройдя натурные и наземные испытания, в то время как их прямой канадский конкурент сделал это за два года. Как и говорилось ранее, основная проблема частной космической отрасли — это финансирование. Идеи у наших инженеров есть и неплохие, об этом говорят все. Датчик у Азмерита получился дешевле и с приличными точностными, массо-габаритными характеристиками.

«Азмерит» спасло участие государства в проекте — начиная с 2016 года компания активно сотрудничает с госхолдингом РКС («Российские космические системы», объединяющий предприятия точного приборостроения). Холдинг и фонд «Сколково» выступили инвесторами проекта. В 2017 году холдинг РКС приобрел 33,4% доли участия в ООО «Азмерит». Это был первый прецедент инвестирования Роскосмоса в частную космонавтику. Как отмечают в «Азмерите», стартапы могут конкурировать с большими агентствами только в области микроспутников, где они двигаются быстрее и для Роскосмоса удобнее заказать так называемые «кубсаты» на стороне, протестировать в работе, изучить риски технологий перед запуском своей линейки. А вот разработка тяжелых ракет, пилотируемых кораблей — это уже затраты в сотни миллионов долларов и такое частникам не по карману, если ты не миллиардер как Маск.

«Азмерит» занимается разработка линейки бюджетных звездных датчиков умеренной точности для нано- и микроспутников. Фото azmerit.ru

«Космокурс»

Летом 2020 года эту компанию допустили к конкурсу на создание ракеты среднего класса «Союз-7» («Амур») на метановом топливе. Конкурс выиграл более привычный исполнитель — РКЦ «Прогресс», но само участие уже очень показательно, на мой взгляд. Компания была создана в 2014 году в рамках фонда Сколково, для разработки ракетно-комической техники и предоставления услуг туристических суборбитальных полетов на многоразовой ракете. Для проведения пусков планировалось создание частного космодрома в Нижегородской области.

В апреле 2021 года вышла информация, что компания на грани закрытия и 50 инженеров-конструкторов либо потеряют работу, либо перейдут под крыло Роскосмоса. Причинами послужили непреодолимые трудности с согласованием требований к проекту космодрома с местными властями и невозможность получения от Минобороны необходимой нормативной документации для проектирования суборбитальной туристической ракеты.

Success Rockets

Новейший частный проект по созданию сверхлегкой ракеты-носителя. Проект финансируется группой частных инвесторов в размере $50 млн. 20-метровая ракета-носитель весом 13 тонн сможет выводить на орбиту до 250 килограммов груза. Первые коммерческие пуски запланированы на 2024 год. Основной нишей будет доставка на орбиту небольших спутников для IT-компаний. В планах также строительство двух космопортов — «Европа» (Дагестан) и «Азия» на Дальнем Востоке.

Первые коммерческие пуски запланированы на 2024 год. Фото facebook.com/successrockets.ru

Поддержка государства и необходимость облегчения регулирования отрасли

Печальная судьба стартапов, особенно в сфере строительства средств выведения (ракет) объясняется барьерами с предполетными процедурами. Для примера, чтобы поставить изделие на борт Роскосмоса нужно иметь полностью российскую компонентную базу, действуют правила военной приемки, необходимо пройти сложившийся за 60 лет цикл наземных испытаний. В качестве эксперимента, на мой взгляд, надо дать возможность частным производителям самим решать, сколько испытаний необходимо перед взлетом ракеты.

Очень сложно решается вопрос с тем, откуда осуществлять тестовые запуски частных ракет. По закону запуск ракет в РФ возможен только с полигонов Министерства обороны, которые являются режимными объектами, куда просто так не пускают. Компания «Космокурс», столкнувшись с этой проблемой, хотела построить свой космодром, но нижегородские чиновники были в ступоре от просьбы компании согласовать строительство — никто не понимал, какими нормами регулируется такое строительство, ведь раньше такое никто не делал. Норм нет в природе.

Определенные подвижки в нормативном регулировании уже наблюдаются. В частности, облегчено получение лицензии для работы в космонавтике — стартапам на ранних стадиях развития ее получать не нужно.

Решающим документом может стать закон о предпринимательской деятельности в космосе, который был подготовлен в Совете Федерации и в марте 2021 года направлен в правительство. Если он будет принят, то само понятие космического бизнеса будет впервые закреплено в нашем законодательстве. Помимо самого основополагающего закона, необходимо присмотреться к другим нюансам — подзаконные акты, нормативно-техническая документация, условия сертификации. Необходимо обеспечить полный доступ к ним частных производителей, как минимум.

Роскосмос может сконцентрироваться на глобальных проектах и программах, а маленькие части программ отдавать частникам. Фото aex.ru

В 2020 году НТИ (Национальная технологическая инициатива) и Роскосмос начали обсуждать дорожную карту «Частный космос». Задача — обеспечить новые законодательные рамки структуры космической промышленности. Роскосмос готов дать доступ к своим технологиям, используя опыт Росатома.

И, конечно же, ключевым остается вопрос финансирования частной космонавтики — без участия государства, в виде допуска к госзаказу у нас не будет повторения success stories как в США. На мой взгляд, стоит попробовать, хуже не станет точно. Роскосмос может сконцентрироваться на глобальных проектах и программах, а маленькие части программ отдавать частникам. Например, создание опытной ракеты обойдется частнику примерно в 3 млрд. рублей, в три раза дешевле чем изделие Роскосмоса. В случае госзаказа, финансирование подтянется автоматически, частных денег в стране полно.

Прямое участие Роскосмоса в капитале частных компаний тоже неплохой вариант: помимо доли в уже упомянутом «Азмерите», имеется успешный опыт участия в компаниях «ТехнологииГеоскан» по малым спутникам, ОКБ «Пятое поколение» и НПП «Цфировые решения» по бортовой аппаратуре и электронике.

Перспективы на международном рынке

К сожалению, даже при поддержке государства российские стартапы не смогут претендовать на сколь-нибудь значимую долю рынка, так как он давно поделен между другими игроками. Спутниковые сервисы играют все большую роль в жизни, вокруг них складывается обширный рынок, который стимулировал бурное развитие космических технологий в последние 15 лет. Мы, честно признаться, несколько припозднились с выходом.

Международные продажи наших частных компаний можно пересчитать на пальцах — «Азмерит» продал 5 датчиков в Южную Корею, компания «Спутникс» (по производству спутников) заключила договоры с заказчиками в Тунисе, Казахстане, Мьянме. Из-за геополитических сложностей, рынки Европы и Северной Америки для нас закрыты. Нашей нишей могут быть страны, которые не имеют опыта работы в космосе и хотели бы научиться. Основным конкурентным преимуществом является низкая цена продукции — за счет слабого рубля и низких зарплат.

Компания «Спутникс» (по производству спутников) заключила договоры с заказчиками в Тунисе, Казахстане, Мьянме. Фото instagram.com/sputnixru

Немного о цифрах мировой отрасли. Объем глобальной космической индустрии в 2020 году составил 385 млрд. долларов. К 2040 году прогнозируется рост до 1,1 трлн. долларов. Но, из этого большого общего пирога, на «реальную» космонавтику приходится не так много: 4 млрд. долларов — производство аппаратов, 1,7 млрд. долларов — рынок запусков, 3 млрд. долларов — наземные приемные станции, 13 млрд. долларов — услуги спутниковых провайдеров.

В мире сейчас порядка полутора сотен стартапов, которые занимаются разработкой ракет-носителей. Частная космонавтика покинула пределы Кремниевой долины и идет по всему миру. В Китае после открытия космического сектора для бизнеса в 2014 году, возникло 80 таких компаний. Производство спутников остается наиболее востребованным и финансово емким бизнесом.

Помимо этого, частную космонавтику двигают вперед перспективы участия в глобальных межпланетных экспедициях, которыми занимаются крупные игроки. Например, если получится наладить индустриальную разработку ресурсов на Луне, то космическую индустрию охватит вторая «золотая лихорадка». Будем надеяться, что в рядах новых компаний-лидеров частной космонавтики мы увидим российские названия.