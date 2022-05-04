Наши в Греции: страх потерять российских туристов, забастовки и усталость от роста цен

Жители страны недовольны правительством, которое, по их мнению, оторвано от реальности

На фоне ситуации на Украине в мире участились случаи дискриминации выходцев из России. «Реальное время» пообщалось с бывшими соотечественниками и русскоговорящими жителями за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним за последние два месяца. О настроениях и ситуации в Греции рассказал Павел Онойко, главный редактор издания «Афинские новости».

«Конфликты у россиян случаются с украинцами, грузинами»

Журналист Павел Онойко оценивает греческое общество как достаточно неоднородное — разных мнений по украинским событиям здесь много. Отношение к россиянам тоже бывает разным, если со стороны греков агрессии практически нет, то живущие здесь украинцы, грузины и американцы могут проявить недружелюбие:

— Есть греки, которые настроены пророссийски, есть греки, которые настроены антироссийски. И первых, и вторых достаточно много. Пророссийски настроенных граждан Греции все-таки больше — их 40—45 процентов. Около 20% настроены антироссийски. Остальная публика — это колеблющиеся. Тем не менее буллинг и плохое отношение к русскоговорящим со стороны греков если и бывает, то крайне редко. Такое чаще всего возникает со стороны иностранцев, живущих в Греции. Конфликты у россиян случаются с украинцами, грузинами. Иногда, но очень редко случаются ссоры между русскими и американцами или канадцами, которые тоже здесь живут.

До начала спецоперации на Украине издание Павла называлось «Русские Афины». Однако из-за общественного давления его пришлось переименовать в «Афинские новости».

— Пришлось это сделать с точки зрения безопасности, началось сильное давление. Не столько со стороны греков, сколько со стороны украинцев. Поступали угрозы, пытались подкараулить. Нападений на редакцию не было, но мне четко показали, что проблемы большие. Мы подумали и решили не дразнить публику, не накалять ситуацию.

Тесная связь руководства Греции с американским правительством

— Власти настроены проамерикански. Если быть точнее, эти власти и являются американскими, на уровне сателлита. Вся греческая верхушка училась, жила и работала в Америке. Их здесь все и называют американцами. В Штатах довольно сильное греческое лобби, а в Греции — американское. Связи двух стран достаточно плотные. Многие греки очень любят американцев. Греция очень послушно выполняет все решения Еврокомиссии и США.

Так, по его словам, были введены блокировки банковских счетов для всех граждан России, и не только для тех, кто находится в санкционных списках. Блокировка коснулась и тех, кто имеет двойное гражданство. А это несколько сотен тысяч человек, почти 3% населения.

— Это даже греков, родившихся в СССР, коснулось, у которых остался второй российский паспорт. Людям нужно было доказать, что они здесь живут легально, предоставлять документы, тратить время. Многие предприятия, связанные с лицами из санкционных списков, закрылись. Как минимум восемь предприятий закрылось. Столкнулись с проблемами те, кто живет в России, но имеют в Греции недвижимость и бизнес. Их счета закрыли, они не могут платить и управлять бизнесом. Один мой знакомый за разблокировку счета отдал половину денег, которые у него там были. Из 8 миллионов ему пришлось отдать 4 миллиона, — рассказал Павел.

Если со стороны греков агрессии нет, то живущие здесь украинцы, грузины и американцы могут проявить недружелюбие. Фото: pixabay.com

«Свобода слова здесь понятие весьма и весьма относительное»

В информационном поле преобладает государственная позиция. По мнению Павла Онойко, на родине демократии назвать СМИ свободными и демократическими точно не получится.

— Ведущие государственные СМИ заняли четкую позицию против России. Они перекрывают примерно 80 процентов всех медиа. Около 20 процентов дают разную информацию. Их нельзя назвать пророссийскими — таких изданий здесь нет. СМИ здесь в основном зависят от властей, они не пишут ничего против. Греция вообще в этом отношении тоталитарное государство. По свободе прессы в этом году страна опустилась на несколько позиций, как и многие европейские государства. Свобода слова здесь понятие весьма и весьма относительное.

Тем не менее Павел Онойко отмечает, что жители Греции не всегда доверяют государственным медиа и стараются искать в интернете другие точки зрения, формируя свое представление о происходящем на Украине исходя из комплекса мнений.

— Греки, конечно, ищут альтернативные источники информации. Далеко не все слушают и смотрят телевидение и официальные СМИ, но вот эта ситуация весьма сложная. Потому что когда включаешь телевизор и по официальным источникам слышишь одно, то необходимо искать другие каналы получения информации, но не у всех есть желание и настроение для этого.

Далеко не все греки слушают и смотрят телевидение и официальные СМИ. Фото: pixabay.com

«Российские туристы приносили раза в 3 больше, чем британцы»

Жители Греции, работающие в сфере туризма, особенно переживают из-за сложившейся ситуации. Поток российских туристов из-за недружелюбной политики греческого руководства может существенно сократиться. Павел Онойко отмечает, что официально власти сообщают, что отсутствие россиян не станет большой потерей для отрасли, но на деле все не так просто.

— Официальная точка зрения властей такова, что количество российских туристов составляло крайне маленький процент, называют 3 процента. Хотя по результатам 2018 года было 10 процентов. В 2019 году, в доковидные времена, поток туристов упал почти в два раза. Но по финансовым вложениям российские туристы приносили раза в три больше, чем те же, например, британцы, которые отправляют сюда группы в рамках так называемого «социального туризма». Это когда им путевки оплачивают соцслужбы, разные фонды и тому подобное. Это те люди, которые, грубо говоря, не везли с собой вообще денег, то есть all inclusive — и все.

На русских туристов в стране были рассчитаны целые индустрии, сотни магазинов, кафе, ресторанов. Поэтому, когда греческие власти говорят, что страна потеряла всего лишь 3% российских туристов — это некорректно, убежден Павел.

— Если смотреть по итогам не самых прибыльных пандемийных годов, то, возможно, да. Но можно привести в пример 2015—2018 годы, когда 1,5 миллиона было российских туристов, которые очень много отсюда увозили — это были покупки шуб и так далее. Россияне составляют почти треть дохода от туризма. Много компаний, которые зависят от российских туристов, оказались сейчас в большом пролете.

На русских туристов были рассчитаны целые индустрии, сотни магазинов, кафе, ресторанов. Фото: pixabay.com

«Население уже устало от роста цен»

Ситуация с постоянным ростом цен возмущает жителей Греции, говорит Павел. В стране повторяется общеевропейский инфляционный тренд, однако зарплаты у греков не такие высокие, как в самых развитых странах ЕС.

— Подсолнечное масло отпускают не более двух штук в руки и стоит оно уже в 2,5 раза дороже, чем было. Все всем остальном в Греции почти та же ситуация, что и по всей Европе: цены на продукты поднялись почти в 2 раза, но не все, некоторые товары подорожали на 40—50%. Например, хлеб стоил 50 центов, сейчас 85—90, молоко было 75 центов, сейчас 1,2—1,3 евро. Местные продукты не так сильно подорожали, как импортные.

Цены на энергоносители изменились довольно существенно. В среднем стоимость газа и электричества выросла в 3 раза. Свет в доме обходился в 6,5—7 центов за квт в час, сейчас порядка 14—18, зависит от компании. Бензин год назад был 1,5 евро, сейчас самый дешевый стоит 2 евро.

Меры, предлагаемые государством, не спасают, считает Онойко. Он подчеркивает, что повышение минимального уровня оплаты труда для многих греческих предпринимателей — не слишком большая поддержка. А вот протестный потенциал в Греции, который и без того высокий, может еще вырасти.

— У нас два раза поднимали минимальный уровень зарплаты, но это понятие растяжимое и касается только части населения, которая получала минимальный размер оплаты труда, в общей сложности его подняли на 12%. Но это не особо сильно компенсировало падение доходов. Во-первых, далеко не все способны получить эту более высокую зарплату, во-вторых, далеко не все работают за зарплату. В данном случае здесь процентов 50 населения предпринимателей, которые имеют маленький бизнес, где работает один человек либо семья, либо имеется один-два наемных работника. И они не стали никаких зарплат менять, так как доходы у них падают, в первую очередь из-за больших цен на энергоносители. Здесь счета за электричество для семейных потребителей стали 800—900 евро за 2 месяца, а для предприятий, например, для небольшого кафетерия, доход которого 10 тысяч евро в месяц, это около 5 тысяч евро, то есть половину счета составляет электричество. Получается, если люди работали в ноль, сейчас они ушли в большой минус.

Ситуация с постоянным ростом цен возмущает жителей Греции, говорит Павел. Фото: pixabay.com

Повышение минимальной зарплаты в первую очередь повлияло не столько на повышение зарплаты реальной, сколько на повышение многих налогов, штрафов, которые тоже привязаны к этому показателю.

Забастовки в Греции проходят регулярно, греки очень любят бастовать, заметил Павел. Всеобщая 24-часовая забастовка ожидается 1 мая. Но она традиционная, на Первомай здесь всегда проводят митинги и забастовки. «А по поводу повышения цен было пару десятков забастовок, но они были немного вялые, население уже устало от роста цен, и они тоже понимают, что в их ситуации решить это довольно сложно. Забастовки могут показать, что греки объединены, но повлиять на рост цен они не могут», — посетовал собеседник издания.

Одна из проблем, по его мнению, — оторванность греческого руководства от народа. Особенно ярко это проявляется в неопределенности с закупками российского газа за рубли. Несмотря на отсутствие реальной альтернативы здесь и сейчас, власти страны рассматривают планы, реализация которых займет не меньше десятилетия.

— По вопросу газа греческое правительство не знает, что делать. С одной стороны, они обещают помочь Польше и Болгарии и говорят, что есть план Б, с другой стороны, реализация плана Б займет десятилетие. Хотят получать газ и электроэнергию из Египта, но этот проект еще даже не начали реализовывать. Ни труб, ни кабеля, ничего такого нет. Все рассчитывают на американский СПГ. Он будет стоить в три раза дороже российского. Но руководители Греции живут как будто в другом мире. То, о чем они говорят, совершенно неприменимо к той стране, которой они управляют. Это как Мария Антуанетта, которая говорила, что если у вас нет хлеба, кушайте пирожные. Нынешнее руководство Греции точно так же далеко от народа и потребностей обычных людей.