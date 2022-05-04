Наши в Греции: страх потерять российских туристов, забастовки и усталость от роста цен
Жители страны недовольны правительством, которое, по их мнению, оторвано от реальности
На фоне ситуации на Украине в мире участились случаи дискриминации выходцев из России. «Реальное время» пообщалось с бывшими соотечественниками и русскоговорящими жителями за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним за последние два месяца. О настроениях и ситуации в Греции рассказал Павел Онойко, главный редактор издания «Афинские новости».
«Конфликты у россиян случаются с украинцами, грузинами»
Журналист Павел Онойко оценивает греческое общество как достаточно неоднородное — разных мнений по украинским событиям здесь много. Отношение к россиянам тоже бывает разным, если со стороны греков агрессии практически нет, то живущие здесь украинцы, грузины и американцы могут проявить недружелюбие:
— Есть греки, которые настроены пророссийски, есть греки, которые настроены антироссийски. И первых, и вторых достаточно много. Пророссийски настроенных граждан Греции все-таки больше — их 40—45 процентов. Около 20% настроены антироссийски. Остальная публика — это колеблющиеся. Тем не менее буллинг и плохое отношение к русскоговорящим со стороны греков если и бывает, то крайне редко. Такое чаще всего возникает со стороны иностранцев, живущих в Греции. Конфликты у россиян случаются с украинцами, грузинами. Иногда, но очень редко случаются ссоры между русскими и американцами или канадцами, которые тоже здесь живут.
До начала спецоперации на Украине издание Павла называлось «Русские Афины». Однако из-за общественного давления его пришлось переименовать в «Афинские новости».
Тесная связь руководства Греции с американским правительством
— Власти настроены проамерикански. Если быть точнее, эти власти и являются американскими, на уровне сателлита. Вся греческая верхушка училась, жила и работала в Америке. Их здесь все и называют американцами. В Штатах довольно сильное греческое лобби, а в Греции — американское. Связи двух стран достаточно плотные. Многие греки очень любят американцев. Греция очень послушно выполняет все решения Еврокомиссии и США.
Так, по его словам, были введены блокировки банковских счетов для всех граждан России, и не только для тех, кто находится в санкционных списках. Блокировка коснулась и тех, кто имеет двойное гражданство. А это несколько сотен тысяч человек, почти 3% населения.
— Это даже греков, родившихся в СССР, коснулось, у которых остался второй российский паспорт. Людям нужно было доказать, что они здесь живут легально, предоставлять документы, тратить время. Многие предприятия, связанные с лицами из санкционных списков, закрылись. Как минимум восемь предприятий закрылось. Столкнулись с проблемами те, кто живет в России, но имеют в Греции недвижимость и бизнес. Их счета закрыли, они не могут платить и управлять бизнесом. Один мой знакомый за разблокировку счета отдал половину денег, которые у него там были. Из 8 миллионов ему пришлось отдать 4 миллиона, — рассказал Павел.
«Свобода слова здесь понятие весьма и весьма относительное»
В информационном поле преобладает государственная позиция. По мнению Павла Онойко, на родине демократии назвать СМИ свободными и демократическими точно не получится.
— Ведущие государственные СМИ заняли четкую позицию против России. Они перекрывают примерно 80 процентов всех медиа. Около 20 процентов дают разную информацию. Их нельзя назвать пророссийскими — таких изданий здесь нет. СМИ здесь в основном зависят от властей, они не пишут ничего против. Греция вообще в этом отношении тоталитарное государство. По свободе прессы в этом году страна опустилась на несколько позиций, как и многие европейские государства. Свобода слова здесь понятие весьма и весьма относительное.
Тем не менее Павел Онойко отмечает, что жители Греции не всегда доверяют государственным медиа и стараются искать в интернете другие точки зрения, формируя свое представление о происходящем на Украине исходя из комплекса мнений.
— Греки, конечно, ищут альтернативные источники информации. Далеко не все слушают и смотрят телевидение и официальные СМИ, но вот эта ситуация весьма сложная. Потому что когда включаешь телевизор и по официальным источникам слышишь одно, то необходимо искать другие каналы получения информации, но не у всех есть желание и настроение для этого.
«Российские туристы приносили раза в 3 больше, чем британцы»
Жители Греции, работающие в сфере туризма, особенно переживают из-за сложившейся ситуации. Поток российских туристов из-за недружелюбной политики греческого руководства может существенно сократиться. Павел Онойко отмечает, что официально власти сообщают, что отсутствие россиян не станет большой потерей для отрасли, но на деле все не так просто.
— Официальная точка зрения властей такова, что количество российских туристов составляло крайне маленький процент, называют 3 процента. Хотя по результатам 2018 года было 10 процентов. В 2019 году, в доковидные времена, поток туристов упал почти в два раза. Но по финансовым вложениям российские туристы приносили раза в три больше, чем те же, например, британцы, которые отправляют сюда группы в рамках так называемого «социального туризма». Это когда им путевки оплачивают соцслужбы, разные фонды и тому подобное. Это те люди, которые, грубо говоря, не везли с собой вообще денег, то есть all inclusive — и все.
На русских туристов в стране были рассчитаны целые индустрии, сотни магазинов, кафе, ресторанов. Поэтому, когда греческие власти говорят, что страна потеряла всего лишь 3% российских туристов — это некорректно, убежден Павел.
— Если смотреть по итогам не самых прибыльных пандемийных годов, то, возможно, да. Но можно привести в пример 2015—2018 годы, когда 1,5 миллиона было российских туристов, которые очень много отсюда увозили — это были покупки шуб и так далее. Россияне составляют почти треть дохода от туризма. Много компаний, которые зависят от российских туристов, оказались сейчас в большом пролете.
«Население уже устало от роста цен»
Ситуация с постоянным ростом цен возмущает жителей Греции, говорит Павел. В стране повторяется общеевропейский инфляционный тренд, однако зарплаты у греков не такие высокие, как в самых развитых странах ЕС.
— Подсолнечное масло отпускают не более двух штук в руки и стоит оно уже в 2,5 раза дороже, чем было. Все всем остальном в Греции почти та же ситуация, что и по всей Европе: цены на продукты поднялись почти в 2 раза, но не все, некоторые товары подорожали на 40—50%. Например, хлеб стоил 50 центов, сейчас 85—90, молоко было 75 центов, сейчас 1,2—1,3 евро. Местные продукты не так сильно подорожали, как импортные.
Цены на энергоносители изменились довольно существенно. В среднем стоимость газа и электричества выросла в 3 раза. Свет в доме обходился в 6,5—7 центов за квт в час, сейчас порядка 14—18, зависит от компании. Бензин год назад был 1,5 евро, сейчас самый дешевый стоит 2 евро.
Меры, предлагаемые государством, не спасают, считает Онойко. Он подчеркивает, что повышение минимального уровня оплаты труда для многих греческих предпринимателей — не слишком большая поддержка. А вот протестный потенциал в Греции, который и без того высокий, может еще вырасти.
— У нас два раза поднимали минимальный уровень зарплаты, но это понятие растяжимое и касается только части населения, которая получала минимальный размер оплаты труда, в общей сложности его подняли на 12%. Но это не особо сильно компенсировало падение доходов. Во-первых, далеко не все способны получить эту более высокую зарплату, во-вторых, далеко не все работают за зарплату. В данном случае здесь процентов 50 населения предпринимателей, которые имеют маленький бизнес, где работает один человек либо семья, либо имеется один-два наемных работника. И они не стали никаких зарплат менять, так как доходы у них падают, в первую очередь из-за больших цен на энергоносители. Здесь счета за электричество для семейных потребителей стали 800—900 евро за 2 месяца, а для предприятий, например, для небольшого кафетерия, доход которого 10 тысяч евро в месяц, это около 5 тысяч евро, то есть половину счета составляет электричество. Получается, если люди работали в ноль, сейчас они ушли в большой минус.
Повышение минимальной зарплаты в первую очередь повлияло не столько на повышение зарплаты реальной, сколько на повышение многих налогов, штрафов, которые тоже привязаны к этому показателю.
Забастовки в Греции проходят регулярно, греки очень любят бастовать, заметил Павел. Всеобщая 24-часовая забастовка ожидается 1 мая. Но она традиционная, на Первомай здесь всегда проводят митинги и забастовки. «А по поводу повышения цен было пару десятков забастовок, но они были немного вялые, население уже устало от роста цен, и они тоже понимают, что в их ситуации решить это довольно сложно. Забастовки могут показать, что греки объединены, но повлиять на рост цен они не могут», — посетовал собеседник издания.
Одна из проблем, по его мнению, — оторванность греческого руководства от народа. Особенно ярко это проявляется в неопределенности с закупками российского газа за рубли. Несмотря на отсутствие реальной альтернативы здесь и сейчас, власти страны рассматривают планы, реализация которых займет не меньше десятилетия.
— По вопросу газа греческое правительство не знает, что делать. С одной стороны, они обещают помочь Польше и Болгарии и говорят, что есть план Б, с другой стороны, реализация плана Б займет десятилетие. Хотят получать газ и электроэнергию из Египта, но этот проект еще даже не начали реализовывать. Ни труб, ни кабеля, ничего такого нет. Все рассчитывают на американский СПГ. Он будет стоить в три раза дороже российского. Но руководители Греции живут как будто в другом мире. То, о чем они говорят, совершенно неприменимо к той стране, которой они управляют. Это как Мария Антуанетта, которая говорила, что если у вас нет хлеба, кушайте пирожные. Нынешнее руководство Греции точно так же далеко от народа и потребностей обычных людей.
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