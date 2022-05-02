Неизвестные и опасные составляющие БАДов

Многие безрецептурные пищевые добавки содержат неопределенные фармацевтические ингредиенты

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Пищевые добавки, которые вы принимаете, могут содержать рецептурные лекарства и опасные скрытые ингредиенты. Об этом рассказывает Майкл Уайт, доктор фармацевтики, заслуженный профессор попечительского совета и заведующий кафедрой фармацевтической практики Университета Коннектикута.

В чем идея?

Многие безрецептурные пищевые добавки, особенно те, которые используются для повышения сексуальной активности и снижения веса, содержат неопределенные фармацевтические ингредиенты. Это и есть ключевой вывод моего недавно опубликованного исследования в журнале «Клиническая фармакология».

Моя оценка базы данных продуктов, используемых в области здравоохранения, выявила 1 068 уникальных пищевых добавок, продававшихся в период с 2007 по 2021 год, которые содержали активные ингредиенты, обнаруженные в отпускаемых по рецепту лекарствах, или считались слишком опасными для использования людьми. Среди таких пищевых добавок 54% предназначались для лечения сексуальной дисфункции, а 35% — для похудения. В то время как многие такие продукты удаляются с рынка после предупреждения FDA — Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, другие опасные БАДы могут появиться на рынке вместо них.

Почему это важно

Пищевые добавки используют 58% взрослого населения США. А согласно недавним опросам, потребители в США имеют достаточный уровень уверенности в качестве и безопасности пищевых добавок. Тем не менее мое исследование показывает, что эта уверенность неуместна, поскольку многие пищевые добавки содержат немаркированные синтетические активные ингредиенты.

Многие такие продукты удаляются с рынка после предупреждения FDA — Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Фото: Синьхуа

Так что же это за скрытые вещества и почему они так важны? Во многих опасных пищевых добавках для похудения скрывается активный ингредиент сибутрамин, который FDA рекомендовало убрать с рынка США в 2010 году после того, как исследования показали, что он увеличивает риск сердечных приступов и инсультов. А фенолфталеин, который также часто встречается в пищевых добавках для похудения в базе данных FDA, был исключен из безрецептурных слабительных продуктов в 1999 году, когда FDA реклассифицировало его как «не общепризнанный безопасный и эффективный». Предупреждение FDA появилось после того, как исследования показали, что этот ингредиент может изменить ДНК человека и увеличить риск развития рака.

Мое исследование также выявило наличие ингредиентов, одобренных только для использования в рецептурных препаратах. К ним относятся силденафил и тадалафил, которые используются в одобренных FDA препаратах для лечения эректильной дисфункции, таких как Виагра и Сиалис. Такое непреднамеренное использование может быть опасным, поскольку активные ингредиенты этих препаратов сопряжены с такими рисками, как потеря зрения, приапизм или длительная эрекция полового члена. В моем исследовании также были задокументированы частые случаи, когда более одного активного ингредиента, обнаруженного в препаратах для лечения эректильной дисфункции, комбинировали таким образом, безопасность которого никогда не изучалась.

Еще одна причина, по которой скрытые активные ингредиенты являются проблематичными, заключается в том, что они представляют риск нежелательного взаимодействия с другими лекарственными средствами. Когда активные ингредиенты, содержащиеся в препаратах для лечения эректильной дисфункции, используются с лекарствами от высокого кровяного давления или препаратами для простаты, такими как нитраты и блокаторы альфа-1, может произойти опасное для жизни падение артериального давления.

Фармацевты проверяют наличие такого рода взаимодействий с лекарствами, прежде чем выдавать рецептурные лекарства. Фото: Максим Платонов

Точно так же две из пищевых добавок, выявленных в моем исследовании, содержали флибансерин, активный ингредиент одного рецептурного препарата, который используется для лечения женской сексуальной дисфункции. Флибансерин, как правило, безопасен, но может серьезно снизить артериальное давление при приеме с алкоголем.

Фармацевты проверяют наличие такого рода взаимодействий с лекарствами, прежде чем выдавать рецептурные лекарства. Однако, если в пищевых добавках скрыты неизвестные ингредиенты, невозможно предотвратить нежелательные лекарственные взаимодействия.

Что нам еще нужно знать

Производители пищевых добавок не предоставляют FDA доказательства надлежащей производственной практики, прежде чем продавать их в США, и эти производители могут изменять свои продукты без предварительного уведомления. FDA должно доказать, что пищевая добавка небезопасна, прежде чем администрация сможет принять меры, но это трудно обеспечить, когда в США продается более 29 тысяч видов БАДов.

Оценка FDA является трудоемкой и дорогостоящей, поскольку эти оценки также направлены на выявление других проблем с пищевыми добавками, таких как наличие тяжелых металлов, бактериальное или плесневое загрязнение. Процесс оценки этих добавок также сильно недофинансирован. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предупреждает потребителей о недавно обнаруженных испорченных пищевых добавках через свою базу данных продуктов, связанных с мошенничеством в сфере здравоохранения, и пытается удалить эти продукты с рынка.

Если продукт, который вы собираетесь использовать, есть в этом списке, держитесь от него подальше. Однако, если ваш продукт не включен в базу данных, это может просто означать, что он еще не был оценен.