День в истории: заложили КАПО и Соцгород, напечатали книгу на русском языке, пустили самолетик в небо

Чем примечательна дата 2 мая

Сегодня, 2 мая, ООН празднует Всемирный день тунца, а в Иране отмечают День учителя. В Казани впервые показали кино и начали строить авиазавод, в Москве — печатать книги, во Франции — запускать в небо модели самолетов. Сегодня родились императрица Екатерина II, писатель Джером Клапка Джером, философ Василий Розанов, певец Кола Бельды, сенатор Людмила Нарусова. Умерли художник Иван Айвазовский, автор вальса «На сопках Маньчжурии» Илья Шатров, писатель Вениамин Каверин, балерина Майя Плисецкая, композитор Джаудат Файзи и писатель Туфан Миннуллин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Казань кино не оценила

2 мая 1897 года в Казани впервые показали кино. Сеанс «настоящего синематографа Люмьера (живая движущаяся фотография)» прошел в городском театре. Как писали газеты, зрителей, решивших оценить новинку, почти не было, но сеанс повторили еще три раза. Позже в Казани, как и в других городах России, начали появляться кинотеатры.

2 мая 1932 года заложен камень в фундамент «Завода №124 имени Орджоникидзе», будущего КАПО им. Горбунова. Началась история казанского Авиастроя. В это же время город стал прирастать новым жилым районом — Соцгородом, приступили строители и к возведению новой ТЭЦ-2.

Фото: kai.ru

2 мая 1973 года умер Джаудат Файзи, татарский композитор, автор музыки к музыкальной драме (а по сути — к мюзиклу) «Башмагым», неутомимый исследователь народной и советской песни, успевший за жизнь еще и поработать редактором на радио, заведующим музыкальным отделом в театре и директором филармоии.

2 мая 2012 года умер Туфан Миңнуллин, долгие годы — главный татарский драматург, а также трибун Верховного совета ТАССР и Госсовета РТ. Выпускник Щепкинского театрального училища, он написал несколько пьес, которые уже много лет не сходят с подмостков — «Әлдермештән Әлмәндәр», «Җанкисәккәем», «Гөргөри кияүләре».

Фото: idel-tat.ru

2 мая 2021 года «Реальное время» показало, как прошел традиционный Казанский марафон: тысячи спортсменов и любителей со всей страны, начиная от детей в ползунках, до марафонцев, преодолевших 42,2 км, бежали по центральным улицам города.



Родилась Екатерина — и разрешила строить мечети

2 мая 1563 года началась работа над первой датированной русской печатной книгой. Иван Федоров и Петр Мстиславец приступили к подготовке «Апостола». До этого в Москве выходили анонимные издания. «Апостола» напечатали на французской проклеенной бумаге, его объем — 534 страницы.



«Приезд Екатерины II в Казань», художник Ильяс Файзуллин. 2005 год. Фото: painterilya.com

2 мая 1729 года родилась София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, в будущем Екатерина II. Для Татарстана важен ее визит в Казань в 1767 году, когда она разрешила местным мусульманам возводить каменные мечети. Копия кареты царицы — обязательный фотопойнт для туристов на улице Баумана.

Первый успех воздухоплавания

2 мая 1857 года выпускник Военно-морской академии в Бресте Феликс дю Тампль получил патент на проект самолета-моноплана с паровым двигателем, тянущим винтом и трехколесным шасси. Его модель, весом примерно до 700 граммов, поднялась в воздух, а после остановки винта плавно опустилась на землю. Все это — со слов Тампля. Вероятно, это был первый успешный полет модели самолета.



Фото wikipedia.org

2 мая 2011 года ликвидировали Усаму бен Ладена. Операция по его уничтожению, проходившая в доме в 1,3 км от здания Пакистанской военной академии в Абботтабаде, называлась «Копье Нептуна», тело террориста №1 было захоронено в Аравийском море. После этого один американский дайвер даже вознамерился отыскать его тело, чтобы предоставить фотодоказательства.