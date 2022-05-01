День в истории: бетонный Мулланур Вахитов, недостроенный Карл Маркс и хитроумный Моцарт

Чем примечательна дата 1 мая?

Фото: pastvu.com (памятник Муллануру Вахитову на Юнусовской площади)

Сегодня, 1 мая, Праздник Весны и Труда. В этот день проходил первый Всероссийский съезд мусульман в Москве, был открыт памятник татарскому революционеру Муллануру Вахитову, закончилось строительство парка культуры и отдыха имени Горького, прошел первый всероссийский субботник в Москве и премьера оперы Моцарта в Вене. В Англии в продаже появились первые почтовые марки. Родились председатель Мусульманского бюро казанского губкома Махмут Дулат-Али, композитор Михаил Глинка, певица Софья Таюрская. Умерли автор «Танца с саблями» Арам Хачатурян, «королева водевиля» Варвара Асенкова, писатель Анатолий Алексин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Парк Горького нынче не тот

1 мая 1889 года родился Махмут Дулат-Али. В годы первой мировой войны был мобилизован на Северный фронт, во время Февральской революции стал председателем Мусульманского социалистического комитета. А в 1918 году принимал участие в обороне Казани от частей Чехословацкого корпуса и Народной армии Комуча. Через два года был расстрелян анархистами. Его правнук Вадим Дулат-Алеев — ректор Казанской консерватории.

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С 1 по 11 мая 1917 года в Москве в доме Асадуллаева проходил первый Всероссийский съезд мусульман, в котором приняло участие около 900 делегатов. Решался вопрос о проблеме самоопределения мусульманских народов России. В президиум тогда были избраны Гаяз Исхаки, Саид-Гирей Алкин, Садри Максуди.

1 мая 1922 года на Юнусовской площади открыли памятник революционеру и политическому деятелю Муллануру Вахитову. Расположен он был на углу улицы Фатиха Карима и Габдуллы Тукая, у дома Беркутова. Здесь проводились митинги и манифестации. Памятник из бетона на деревянном постаменте простоял недолго.

Фото pastvu.com

1 мая 1934 года на бывшем Арском поле было закончено строительство парка культуры и отдыха. Для создания нового объекта было израсходовано 100 000 рублей, на которые для горожан построили открытую эстраду, кино- и танцевальные площадки, тир, комнату смеха, панораму, чертово колесо, гигантские качели, кегельбан, бильярд, теннисный корт, читальню и водную станцию. А теперь попробуйте найти все это в ЦПКиО имени Горького!

1 мая 2021 года «Реальное время» писало, что порядка 38% работодателей, по результатам исследования сервиса HeadHunter, не поддерживают решение об увеличении продолжительности праздничных дней в мае. Предприниматели, опрошенные сайтом, также высказались отрицательно.

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Когда Ленин нес бревно

1 мая 1891 года в Санкт-Петербурге прошла первая маевка при участии 100 рабочих. Организовала ее социал-демократическая группа Михаила Бруснева. Решение о ней было принято еще в июле 1889 года Парижским конгрессом II Интернационала. Выступавшие говорили о рабочем движении на Западе, о боевых задачах русского рабочего класса и его революционном будущем.

1 мая 1920 года на 9-м съезде РКП(б) было принято решение о проведение первого в истории Всероссийского субботника. В нем принимал участие и Владимир Ленин, который перетаскивал бревна, что позже было переосмыслено в картинах, историях и анекдотах. В честь проведения субботника организаторы решили построить памятник, в результате долгие годы на Театральной площади стоял гранитный блок с текстом: «Первый камень памятника великому вождю и учителю всемирного пролетариата Карлу Марксу».

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Венский «Фигаро» — вне политики



1 мая 1786 года в Вене с успехом прошла премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Женитьба Фигаро». Саму пьесу Бомарше, по которой писалось произведение, запретили по всей Европе из-за критики правительства, так что композитору пришлось очистить сюжет от политики.

1 мая 1840 года в Англии появились в продаже первые в мире почтовые марки: черная однопенсовая («Черный пенни») и синяя двухпенсовая с профилем королевы Виктории. Изобретение марок приписывают Роуленду Хиллу, впоследствии английскому генерал-почтмейстеру. Мать Хилла работала на почте и рассказывала сыну о недостатках почтовой системы, так Роуленд выдвинул идею единообразного почтового тарифа, оплачиваемого отправителем.