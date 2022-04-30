День в истории: ТАССР чуть не поделили на области, в Казани начали строить цирк, а в мире — изгонять бесов

Чем примечательна дата 30 апреля?

Сегодня, 30 апреля, ЮНЕСКО празднуется Международный день джаза, а в ночь на этот день во многих странах празднуется Вальпургиева ночь. Джордж Вашинтон стал первым президентом США, император Павел I запретил ввозить из-за границы книги и ноты, в Санкт-Петербурге появились скауты. 30 апреля родились физиолог Николай Миславский, режиссер Ларс фон Триер, писатель Ярослав Гашек и актриса Кирстен Данст. Умерли художник Эдуард Мане, режиссер Серджио Леоне и гандболист Юрий Лагутин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Никитинскому цирку — быть!

30 апреля 1854 года на Урале родился Николай Миславский, будущий физиолог и профессор Казанского университета. Одна из его заслуг — диссертация по теме «О дыхательном центре», в которой он объяснил, как работает этот сложный механизм. В 1891 он возглавил физиологическую лабораторию Казанского университета, в которой работал, к примеру, Александр Вишневский. А вместе с Бехтеревым Миславский изучал влияние коры больших полушарий на внутренние органы.В 1929 году улицу поэта Каменева переименовали в Миславского.

Фото wikipedia.org

30 апреля 1890 года губернская управа утвердила проект деревянного цирка братьев Никитиных, который располагался на нынешней улице Чернышевского, у парка «Черное озеро». Работавший в нем богатырь Карахмет стал прообразом героя поэмы Габдуллы Тукая «Кисекбаш». После цирк стал государственным и каменным, а в 60-е годы его перенесли в известное всем здание у Кремля.

30 апреля 1953 года закончился проект областного переустройства территориально-административного состава автономных республик, то есть Татарской и Башкирской АССР, начатый в несколькими года ранее. В 1952 появились Казанская и Чистопольская область, после — Бугульминская. После смерти Сталина все 3 области ТАССР упразднили. Также как и Уфимскую и Стерлитамакскую область.

Фото: соцсети

30 апреля 1972 года родился Айдар Хабутдинов, доктор исторических наук, редактор журнала Pax Islamica. Его бабушка — жена поэта Хади Такташа Гульчира, чья дочь — известный журналист Эльвира Кудрецкая. В научных кругах широко известны его работы о татарском общественном-политическом движении рубеңа XIX-XX веков.

30 апреля 2021 года «Реальное время» рассказало о рекорде «Татнефть»: весной организация уже высадила более 3 млн деревьев, а к концу года усилиями нефтяников эта цифра должна была достигнуть рекордного показателя в 5 миллионов. Это событие — важная часть проекта по декарбонизации в рамках Глобального договора ООН. К примеру, в Азнакаевском районе благодаря нему появилось 1500 гектаров новых лесов.

Как Павел I запретил возить ноты из-за рубежа

30 апреля 1800 года император Павел I издал указ: «Так как чрез ввозимые из-за границы разные книги, наносится разврат веры, гражданского закона и благонравия, то отныне, впредь до указа, повелеваем запретить впуск из-за границы всякого рода книг, на каком бы языке оные ни были, без изъятия, в государство наше, равномерно и музыку». Отменил его Александр I — после убийства отца.

30 апреля 1944 года в СССР появились школы рабочей молодёжи, для граждан, которые рано пойдя на работу, не имели оконченного семилетнего или даже начального образования. Новый проект позволял им учиться без отрыва от производства. 1958-м большинство из них стали называться вечерними. О людях, посещавших эти школы снят телевизионный сериал «Большая перемена».

Фото: Государственный архив РТ

В Вальпургиеву ночь родился Ларс фон Триер

30 апреля отмечается Walpurgisnacht. Это оставшийся от язычников праздник весны у многих народов, согласно которой в ночь перед 1 мая бушует нечистая сила. К примеру, в Скандинавии разводят костры, пугают духов и чистят дома от мусора. В Италии в деревнях юноши ходят с песнями и зелёной ветвью, прося подношений. У славян событие называлось Еремей Запрягальник — готовили кашу на улицах, жгли чуло, изгоняли змей).

30 апреля 1856 года в семье атеистов-леваков родился датский режиссер Ларс фон Триер. Большого успеха он родился в 1996-м с фильмом «Рассекая волны», в котором дебютировали Эмили Уотсон, играющая жену парализованного мужа. Датчанина всегда интересовали пограничные темы, к примеру, в последней картине «Дом, который построил Джек» он рассказывает историю серийного убийцы — на первом показе в Каннах с него ушло около ста зрителей.