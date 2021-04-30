«Татнефть» установит «зеленый рекорд»

Компания посадит в этом году 5 млн деревьев — в 2,5 раза больше, чем годом ранее

Фото: пресс-служба ПАО "Татнефть"

Весной 2021 года «Татнефть» уже высадила более 3 млн деревьев, а к концу года усилиями нефтяников эта цифра достигнет рекордного показателя в 5 млн.

Курс на декарбонизацию

Посадка новых лесов — это часть большой планомерной работы «Татнефти» и Минлесхоза РТ по улучшению качества атмосферного воздуха и важная составляющая проекта по декарбонизации в рамках Глобального договора ООН.

«Мы поставили задачу расширить компенсирующие мероприятия за счет высадки лесов,— подчеркнул генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов, выступая на конференции трудовых коллективов Компании.- Мы понимаем серьезность вопросов экологии. Это не дань моде, мы действительно разделяем эти ценности. Для нас гражданский долг — восстанавливать то, что было ухудшено в прошлом, доводить природу до ее естественного состояния».

«Лесные» программы Компании развиваются с 2000 года. А с 2013 года работает проект «Лес от АЗС», по которому определенная часть выручки от продажи топлива на заправках Компании тратится на посадку зеленых насаждений. В совокупности за эти годы нефтяники посадили более 12 млн деревьев.

Деревья там, где они нужнее

Один из районов Татарстана, в которых в этом году будет вестись посадка лесов -Азнакаевский. Работы уже проведены на площади около 900 га (это более 1200 футбольных полей). До конца весны площадь новых лесов достигнет 1500 га. Три из восьми видов деревьев представляют хвойные породы, остальные — лиственные.

Часть саженцев выращена в селекционном центре Сабинского лесхоза, с которым «Татнефть» активно сотрудничает не первый год. Работы ведутся с помощью механизированных сеялок. Преимущественно выбираются саженцы, имеющие закрытую корневую систему. Это существенно облегчает посадку и на порядок увеличивает приживаемость ростков.

Преимущественно выбираются саженцы, имеющие закрытую корневую систему, что облегчает посадку и увеличивает приживаемость ростков

Деревья высаживаются в тех местах, где они нужнее всего.Это пустыри, овраги, балки и территории, подверженные эрозии почвы. Озеленением проблемных участков занимаются сотни лесников и рабочих.



Клонированные осины от татарстанских школьников

В прошлом году «Татнефть» неподалеку от Нижней Мактамы начала высаживать триплоидные осины. У этих деревьев поглощаемость углекислого газа в два раза больше, чем у ели или сосны, также они отличаются скоростью роста и неприхотливостью к условиям произрастания. Вдобавок этот вид осины формирует густые заросли, препятствующие проникновению под полог леса степных растений. Благодаря этой особенности осина используется при создании полезащитных лесных полос. Неудивительно, что в этом году такое ценное растение стало объектом еще одного проекта — «Циркулярный лес».

К программе по охране окружающей среды Компания привлекает и

подрастающее поколение. «Татнефтью» открыты шесть биологических классов в школах юго-востока республики. Дети, занимаясь микроклонированием растений, получают знания в новом формате и уже сегодня вместе с нефтяниками вносят свой вклад в восстановление природы.

Побывав недавно в такой лаборатории в пос. Актюбинский, Наиль Маганов сказал, что «Татнефть» готова приобретать выращенные саженцы, в том числе клонированные осины, десятками тысяч с каждой лаборатории в год.



Экологическое мышление

Рост площади зеленых насаждений дает целый ряд преимуществ для нефтяного края. Восстановление лесной экосистемы помогает увеличить объем и видовое разнообразие растений и животных, в том числе редких. А деревья, высаженные вдоль оживленных автотрасс, становятся отличной буферной зоной, защищая людей от выхлопных газов и шума дорог.

Восстановление лесной экосистемы поможет увеличить объем и видовое разнообразие растений и животных

Таким образом, миллионы деревьев, высаженные «Татнефтью» в течение года, заметно улучшат экологическую ситуацию в регионе. Вместе с тем Наиль Маганов подчеркнул: «Только посадки лесов мало, необходимо формировать культуру ответственности за сохранение окружающей среды — корпоративную модель рационального потребления, воспитывать положительное экологическое мышление, тиражировать «зеленые инициативы».

Системная работа по всем перечисленным направлениям должна принести положительные плоды уже в ближайшее время.