Илья Школьников: «Хочу, чтобы кондуктивные садики были доступны, как «Пятерочки» и «Магниты»

Казанец, планировавший открыть детсад для детей с ДЦП уже в этом году, потерял часть инвесторов и ищет новых

Фото: Максим Платонов

Первый в России кондуктивный детский сад «Все сам» для детей с ДЦП и другими нарушениями работы центральной нервной системы должен был открыться в этом году. Его возведением несколько лет занимается житель Казани, отец особенного ребенка Илья Школьников в надежде, что сад сможет посещать и его сын. Однако события на Украине и усложнившаяся экономическая ситуация вынудили сдвинуть планы открытия — некоторые меценаты из-за кризиса не смогли оказать финансовую помощь в завершении ремонтных работ. Сейчас для запуска проекта не хватает порядка 10—12 млн рублей. Чем могут помочь простые граждане, кто сможет посещать кондуктивный садик и работать в нем, а также причем здесь сотрудничество с Израилем и Венгрией — подробности в материале «Реального времени».

«Я начал строить садик, потому что он был нужен моему сыну»

Еще до начала событий на Украине, в середине февраля, все работы по скорому открытию в Приволжском районе Казани первого в стране кондуктивного детского сада «Все сам» шли по графику. Планировалось, что заведение откроется уже в этом году. Однако ситуация изменилась.

Антироссийские санкции, экономические сложности вынудили отложить открытие детсада, сообщил «Реальному времени» инициатор проекта, казанец Илья Школьников, который вот уже несколько лет работает над созданием этого заведения. Сейчас, по его словам, для запуска детсада необходимо собрать еще порядка 10—12 млн рублей.

Дошкольное учреждение смогут посещать дети от 3 до 7 лет с нарушениями работы центральной нервной системы, где они с помощью специалистов смогут развивать свои навыки. В 2016 году в семье Школьниковых родился особенный ребенок. Ему поставили диагноз «тяжелая задержка психомоторного развития». Илья и Анастасия долго не могли подобрать для сына методику реабилитации, да и в Казани подходящих специалистов не было. Тогда супруги решили сами привозить европейских специалистов в столицу Татарстана. Так появился развивающий центр для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мечты сбываются».

Илья и Анастасия долго не могли подобрать для сына методику реабилитации, да и в Казани подходящих специалистов не было

В апреле 2019 года Школьниковы пригласили израильского доктора наук, специалиста в области кондуктивной педагогики с 25-летним стажем Иду Игру. Она специально приезжала в Казань, чтобы заниматься с сыном Ильи и такими же детьми, которые не могли получить помощь в Москве и Санкт-Петербурге. Ида и подала Школьниковым идею об открытии специализированного кондуктивного садика в Казани, которого, к ее удивлению, не оказалось не только в столице Татарстана, но и во всей России.

Школьников написал письмо в мэрию Казани, ходил на встречу в городской исполком. И в конце декабря 2019 года получил ключи от помещения на улице Гарифьянова, 25. Дело оставалось «за малым»: превратить бывший супермаркет площадью 220 квадратных метров в детский сад, оснастить его специализированной мебелью, подготовить педагогов.

Школьников ухватился за идею открытия садика, чтобы его мог посещать не только сын, но и другие дети с ограничениями здоровья. Однако сейчас ребенку Ильи уже пять лет, а садик до сих пор не открыт. Тем не менее Школьников намерен отдать сюда сына в любом возрасте.

— Я начал строить садик, потому что он был нужен моему сыну. Я даже не пытался пристроить своего ребенка в другой садик, потому что я объективно понимаю, что в обычном садике ему делать нечего. Папа — директор, и он решает, до какого возраста его сын ходит в садик, — смеется Илья.

Но, конечно, Школьников шутит — такой садик нужен не только его ребенку. Для понимания, на сентябрь 2019 года в Казани было 1 408 детей с ДЦП — и это только дошколята. К ним можно прибавить малышей с ЗПМР (задержка психомоторного развития), что по тяжести сопоставимо с ДЦП, а также с тетрапарезом, генетикой. Помимо этого, есть много детей с неопределенным диагнозом.

— Именно с Казани начинается проект, который может ощутимо изменить качество жизни и перспективы детей с ДЦП, которых только в Казани, по официальной статистике, порядка 1,5 тысячи человек. Но в действительности их сильно больше, учитывая, как у нас поставлена диагностика, — считает он.

Сейчас большинство таких малышей сидят дома. Кто-то ходит в обычный государственный садик и просто пребывает там, играя. Причем чаще всего находясь там с одним из родителей. Тех же, кто может позволить себе оставить особого ребенка в садике с тьютором, еще меньше — такой специалист в час обходится примерно в 1,5 тысячи рублей. Садик, который строит Школьников, будет частным, но бесплатным для родителей «особят».

Дело оставалось «за малым»: превратить бывший супермаркет площадью 220 квадратных метров в детский сад

Чтобы открыться, необходимо 10—12 млн рублей

Как рассказывает Школьников, процесс ремонта помещения под садик вышел на финишную прямую. Уже выложена плитка, стены покрашены, закуплено напольное покрытие, двери, подвесной потолок, светильники. Ожидается также поступление коробов для закрытия стояков отопления. Для завершения ремонтных работ нужна помощь квалифицированных специалистов — установить двери, сделать подвесной потолок и провести укладку напольного покрытия Илья самостоятельно не может.

— В данный момент у меня нет денег, чтобы оплатить эти работы. Как только средства появятся — все будет доделано. На завершение ремонта, а также закупку сантехники, холодильника и кондуктивной мебели не хватает порядка 1,4 млн рублей. Но цены, к сожалению, меняются по два раза в день, — сетует он. — Когда я задаю вопрос о цене работ, мне отвечают, что финальная цена будет известна только в момент заключения договора. Если я соберу необходимые 1,4 млн рублей, то в течение полутора месяцев все ремонтные работы будут завершены.

Вместе с этим в указанные затраты не входит даже покупка элементарной оргтехники. А тот же ноутбук, причем довольно мощный, с возможностью видеомонтажа, будет необходим. Школьников планирует вести YouTube канал, чтобы масштабировать кондуктивную педагогику по всей стране.

Как говорит Школьников, чтобы садику полноценно открыться, необходимо собрать еще 10—12 млн рублей на проведение обучения специалистов, фонд оплаты труда и другие расходы, связанные с коммунальными платежами, расходниками и так далее. На старте проект поддержали блогеры, кавээнщики, волонтеры, некоторые благотворительные фонды. С начала реализации проекта на строительство садика удалось собрать около 9 млн рублей. Из них порядка 700 тысяч вложил сам Илья.

— Вложил бы больше, если бы они у меня были, — признается собеседник. — Но я отец особенного ребенка, так что семью кормить тоже надо. Мой сын обходится мне в 150—160 тысяч в месяц — на специалистов, лечение, специализированное питание. Так что помимо садика мне нужно еще успевать зарабатывать деньги, чтобы содержать семью. Потому что садик, как вы понимаете, зарплату мне не платит.

В будущем детсад, по его словам, будет не госучреждением, а автономной некоммерческой организацией.

«Если я соберу необходимые 1,4 млн рублей, то в течение полутора месяцев все ремонтные работы будут завершены», — говорит Илья

«С «особятами» надо не только сюси-пуси разводить, но и быть настойчивым»

По признанию Школьникова, во время своего посещения садика мэр Казани оценил конструктивный подход при создании учреждения.

— Он поинтересовался, во сколько обойдется годовое содержание садика. Услышав ответ, что необходимо около 45 млн в год, не скрывал удивления: «Сколько?» И попросил рассказать, на что нужны такие деньги, — рассказывает Илья.

Так вот, около 22 млн рублей в год составляет фонд оплаты труда. Сам садик будет рассчитан на 24 ребенка (три группы по восемь детей), и с ними будут работать 14 педагогов.

— Мы будем брать на работу людей, склонных к эмпатии. Но при этом они должны быть профессионалами. С «особятами» надо не только сюси-пуси разводить, но и где-то быть настойчивым. Так что им предстоит высококвалифицированная и высоко нагруженная работа. В принципе, мне нужны будут 12 педагогов, но я хочу подготовить 14 с профицитом. Наверняка сразу налетят те, кто захочет поучиться, как надо работать с детьми по кондуктивной педагогике. Чтобы все это нести в массы, мне нужны будут дополнительные специалисты. К тому же кто-то может заболеть, а в нашей ситуации дефицит персонала может обернуться нехорошими последствиями. Люди будут связаны на работе очень жестким контрактом, и чтобы это не выглядело, как Голгофа, надо создать им максимально достойные условия труда с достойной зарплатой. И зарплаты я постоянно намерен им поднимать, — обещает он.

Уже упомянутая выше израильский кондуктолог Ида Игра готова вновь приехать в Казань и на протяжении трех месяцев обучать местных специалистов. На это тоже нужны немалые средства — порядка 4 млн рублей. Она должна была приехать уже в конце мая. Еще 15 млн в год заложено на обучение персонала, которое будет длиться несколько лет.

Сам садик будет рассчитан на 24 ребенка (три группы по восемь детей), и с ними будут работать 14 педагогов. Фото: hunmedcenter.com

Стоит отметить, что кондуктивная педагогика была разработана в Венгрии более 70 лет назад и позднее распространилась по всему миру. Сегодня по этой системе работают в Америке, Австралии, Кувейте, Саудовской Аравии, Новой Зеландии и практически во всех европейских странах.

— Эта система, которая рассматривает ребенка как целостную личность, — поясняла Ида Игра во время визита в Казань. — Мы должны в ребенке развивать все одновременно, нельзя разделить: голову лечит психолог, речь — логопед, ноги — ЛФК, руки — эрготерапия и так далее. Например, я сейчас стою, разговариваю, смотрю, слушаю, понимаю — мы все делаем одновременно. И то же самое нужно любому ребенку!

Школьников говорит, что Ида Игра его полностью поддерживает и открыта к сотрудничеству 24 на 7. Она также пытается помочь восстановить диалог с венгерской стороной, которая после событий на Украине не высказывает готовности к сотрудничеству. А именно Венгрия, родина кондуктивной педагогики, должна была обеспечивать супервизию и присылать своих специалистов для обучения казанских педагогов.

— Ида очень сильно пытается нам помочь и объяснить венгерской стороне, что все, что мы делаем, никоим образом не касается политики. Это касается детей, у которых нет политических взглядов или религиозных предпочтений. Это просто дети, которые все одинаковые, — говорит он.

Школьников поясняет, что кондуктивная педагогика рассматривает ребенка комплексно, в целом, с точки зрения развития всего организма:

— С точки зрения целостного развития ребенка лучше кондуктивной педагогики еще никто не придумал. Эффективность этой методики доказана десятилетиями и до сих пор продолжает развиваться. Если реабилитолог учит ребенка заново двигать ручками и ножками, то кондуктолог учит ими пользоваться. Конечно, и кондуктивная педагогика — это не панацея, надо продолжать работать по методике, которая дает видимый результат для конкретного ребенка. Но в совокупности реабилитолог и кондуктивный садик хотя бы не дает отката в развитии — это дает более стабильный результат за меньший промежуток времени

«В противном случае комьюнити родителей детей-инвалидов меня просто разорвет»

По словам Школьникова, детсад «Все сам» смогут посещать дети от 3 до 7 лет за исключением «особят» в вегетативном состоянии, которые могут только дышать самостоятельно. Говоря о принципах отбора в садик, учитывая высокую потребность в таких учреждениях, собеседник предупреждает:

— Будут определенные критерии, по которым мы будем принимать детей. Далее я через свои соцсети объявлю о наборе детей, соберу заявки, каждой из которых будет присвоен номер, и генератор случайных чисел сделает выбор. В противном случае комьюнити родителей детей-инвалидов меня просто разорвет. Единственное — я наберусь сил и, надеюсь, смогу убедить себя в том, что я заслужил возможность собрать одну группу из моего сына и его друзей.

Изначально в садик планируют набрать три группы по шесть детей в каждой, а с ростом компетенции специалистов каждую группу дополнят по одному и далее еще по одному ребенку. Итого детсад смогут посещать 24 ребенка. В учреждение готовы набирать не только детей из Казани, но и «особят» из других городов, родители которых готовы переехать на ПМЖ в наш город ради устройства ребенка в детсад «Все сам». Для экономии пространства и с тем, чтобы дети не падали со своих кроватей, для «особят» предусмотрят специальные коврики для сна — такую методику используют и в Израиле.

В учреждение готовы набирать не только детей из Казани, но и «особят» из других городов, родители которых готовы переехать на ПМЖ в наш город

«На открытии садика начну клянчить новое здание»

Школьников не намерен останавливаться на открытии одного кондуктивного садика. Как только распахнет двери «Все сам» в Приволжском районе Казани, он планирует просить городских чиновников помочь с помещением под следующий садик.

— Поскольку Ильсур Раисович изъявил желание поприсутствовать на открытии садика, прямо там я и начну клянчить у него новое здание. Когда мы только договаривались с администрацией Казани, мне сказали: «Реализуй проект в выделенном помещении, а дальше будем говорить о здании на 120—150 мест». И это уже будет не капля в море, а солидное перекрытие потребностей хотя бы по Казани. Это позволит нам довольно сильно масштабироваться. И мой план будет ближе к исполнению. Очень сильно хочется сделать так, чтобы кондуктивные садики были так же доступны, как «Магниты» и «Пятерочки». Конечно, нет смысла в масштабах условного Азнакаево строить здоровенный кондуктивный детсад. Но иметь в детском саду хотя бы несколько специалистов, которые отслушали по крайней мере годовые курсы кондуктивной педагогики или в идеале имеют диплом кондуктивного педагога — это же круто. Тогда родители не будут бояться рожать и левыми путями стараться переехать в столицу из мелких городов, — отмечает он.

Школьников рассказывает, что сам переехал в 2001 году из Санкт-Петербурга в Казань и гордится тем, что сейчас живет в Татарстане. Он утверждает, что обиды и злости на систему, выработанную в отношении детей с особенностями развития у него нет:

— Просто у нас пока не отработаны некоторые механизмы. Если на мне наши госчиновники отработают эти механизмы, я буду только рад. У меня нет задачи противопоставить себя системе или переломить ее. Я очень хочу помочь системе стать совершеннее, — говорит он.

«Я перестал бояться и просто попробовал»

Школьников скромничает, что он вовсе не герой, а везунчик:

— Когда кто-то пишет, что я герой, что я про преодоление — это вовсе не так. Мне просто везло, ничего сверхъестественного я не сделал. Я перестал бояться и просто попробовал, а дальше мне повезло. Я дико кайфую, получаю искреннее удовольствие от того, чем я занимаюсь. Да, иногда я сплю по 2—3 часа в сутки, иногда вообще не сплю по несколько дней, валюсь с ног. Но у меня нет отторжения от того, чем я занимаюсь. Я действительно получаю от этого удовольствие. Я понимаю, для кого и зачем все это делаю. Я нашел ответ на вопрос, откуда берутся силы на все это. Штука в том, что телом я бегаю по делам, что-то постоянно клянчу, не сплю ночами. А головой я уже в открывшемся садике.

«Я перестал бояться и просто попробовал, а дальше мне повезло», — уверен Школьников

При этом собеседник говорит, что ему никто ничего не должен и никто ничем не обязан — все по желанию. А благотворительность — это всегда порыв.

— Спасибо огромное всем, кто помогает. Просто поклон в ноги каждому. И не только тем, кто помогает деньгами, но и тем, кто лайкает, делает репосты, пишет комментарии. Один мальчишка написал мне, что, прочитав статьи про меня, замотивировался и развивается в другой сфере. Мне такое чертовски приятно. Но я к этому никогда не стремился. Все очень прозаично и эгоистично — я просто хочу улучшить жизнь моего сына. А еще у моего сына есть друзья. А еще помимо моего сына есть дети, кому это тоже нужно, — продолжает Школьников. — Все это заработает так, как я запланировал, и другого варианта просто быть не может, потому что если бы это не должно было получиться, то сдохло бы гораздо раньше, чем сейчас. В Израиле говорят, что если проблема решается деньгами, то это не проблема, а расходы. Я с этим полностью согласен.

«Вопрос упирается в самую отвратительную часть благотворительности — деньги»

Школьников надеется, что ситуация в мире стабилизируется, что позволит как можно быстрее запустить садик «Все сам»:

— В нынешних реалиях все еще возможно сделать. Но придется преодолеть намного больше преград, чем до 24 февраля. Все можно решить, но вопрос упирается в самую отвратительную часть благотворительности — деньги. Мы планировали завершить подготовку к открытию за счет пожертвований организаций, которые сейчас живут за счет накопленных ранее ресурсов, не получая прибыли в данный момент. Они все еще надеются, что ситуация изменится и у них появится возможность вернуться к переговорам.

Пожертвования Школьников принимает только на расчетный счет и отчитывается о каждой перечисленной копейке. Из 9 млн рублей, которые удалось собрать, 3,6 млн перечислил благотворительный фонд «+7». Причем представители фонда до сих пор остаются на связи. Даже когда сломался подаренный фондом автомобиль, они отремонтировали его за свой счет.

Школьников надеется, что ситуация в мире стабилизируется, что позволит как можно быстрее запустить садик «Все сам»

По словам Ильи, в основном деньги поступают от простых людей, физических лиц, но пожертвования приходят и от крупных компаний.

— У меня есть в соцсетях подписчица, которая в сумме пожертвовала под полмиллиона рублей. И это просто обыкновенный человек. Есть и подписчики, которые регулярно, иногда несколько раз в неделю, делают небольшие пожертвования — я их ФИО уже наизусть помню. В рубрике «Спасибо» в своих соцсетях я объявляю имена всех жертвователей вне зависимости от суммы — будь то 1 рубль или 1 млн рублей. Для меня это равнозначная сумма. Значит, это та сумма, которую в настоящий момент человек может себе позволить, — говорит он.

Школьников признается, что садик можно было подстроить тяп-ляп и открыться побыстрее. Но в таком случае содержать это учреждение никто не будет.

— Деньги из жалости дают один раз. А мне нужно, чтобы люди с гордостью показывали фотографии учреждения, которое они содержат. Я готов даже портрет благотворителя повесить в изголовье своей кровати — только дайте, пожалуйста, денег. Я все равно их все потрачу на детей, — заверяет он.

Желающие оказать помощь в строительстве детсада «Все сам» могут найти необходимую информацию в официальных группах проекта в соцсетях.

