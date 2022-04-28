Нефтепроводчики помогли оборудовать в казанском санатории комнату досуга для детей-беженцев

АО «Транснефть — Прикамье» продолжает реализацию гуманитарных проектов по поддержке беженцев из Донбасса. В рамках общероссийской акции «Весенняя неделя добра» волонтеры помогли оборудовать комнату для проведения детского досуга в казанском санатории «Ливадия».

Комната полностью обустроена для игр и развивающих занятий. Досуг здесь смогут проводить дети, которые вместе с родителями были вынуждены покинуть свои дома в Мариуполе и Донбассе. Санаторий «Ливадия» в Казани является одним из пунктов временного размещения беженцев.

В санатории «Ливадия» временно размещены беженцы из Мариуполя. Фото: livadiakazan.ru

Добровольцы предприятия приобрели шкафы, ковролин, методические пособия для занятий, канцелярские принадлежности и разнообразные игрушки для самых маленьких.



Открытие игровой комнаты состоялось 25 апреля. В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам АО «Транснефть — Прикамье» Рушад Кашапов, руководитель АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» Айрат Мубаракшин, руководитель «Молодой гвардии» Республики Татарстан Динар Бариев.

Комната полностью обустроена для игр и развивающих занятий

«Наши волонтеры очень оперативно откликнулись на призыв о помощи. Радует, что у нас столько неравнодушных, отзывчивых людей. Помощь активно собирают не только в Казани, но и в отдаленных регионах», — отмечает Рушад Кашапов.

Волонтерская деятельность — давняя традиция работников предприятия. Добровольцы помогают людям с ограниченными возможностями здоровья, воспитанникам детских домов и интернатов, пенсионерам. А после объявления об эвакуации жителей Луганской и Донецкой народных республик в Россию добровольцы предприятия выступили с инициативой помочь тем, кто в этом остро нуждается.