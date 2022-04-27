«Синтез» — абсолютный чемпион в российском водном поло

Казанский клуб — это не только мастерство, но характер и воля

Фото: пресс-служба СК ВВС "Синтез"

Захватывающий финал стал украшением Кубка России по водному поло, который завершился в Астрахани. Уступая в заключительном периоде два мяча, казанский «Синтез» сумел перехватить инициативу, сравнять счет и вырвать победу за 3 секунды до конца основного времени. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Кубок» — наш!

Играли две лучшие команды российского водного поло последних трех лет. Казань и Волгоград задают тон в отечественном ватерполо, начиная с 20-х годов 21-го века, сделав волжское дерби главным в стране. Особенно приятно, что уставшие после вчерашнего сражения в полуфинале волгоградцы оказали равное, если не сказать яростное сопротивление в финале Кубка страны более свежим казанцам, умудрились переломить ход поединка, в котором уступали в один мяч, и, в свою очередь, вырвались вперед на два гола за какие-то 4 минуты до финального свистка.

У Казани в заключительном периоде ничего не получалось, синтезовцы пропустили три мяча, не забросив в ответ ни одного. Голкипер Игорь Чирков потерял уверенность, и, главное, не находилось человека, готового взять на себя бремя лидерства. Голкипер «Спартака» Петр Федотов тащил все, отбивая броски любого игрока в бело-зеленой шапочке. Но за две с половиной минуты до конца Чирков совершил сэйв, не дав соперникам реализовать лишнего. Через полминуты Николай Лазарев зарядил своей волшебной левой прямо в девятку с достаточно дальней дистанции и вселил потерянную уверенность в партнеров. Затем Чирков и штанга дважды сыграли за «Синтез», но время неумолимо таяло, и последнюю минуту четвертого периода Волгоград начал в атаке. Но казанцы отбились, и за полминуты до конца Игорь Бычков сравнял счет. Оставалось отбиться в защите и попытать счастья в серии пенальти, но блок в обороне позволил казанцам завладеть мячом, когда на табло оставалось семь с небольшим секунд.

Фото: пресс-служба СК ВВС «Синтез»

И тут Реваз Чомахидзе взял тайм-аут, тем более что градус накала был уже под стать решающим матчам футбольной Лиги чемпионов. Вскоре Сергей Лисунов сцепился с оппонентом настолько, что разнять их удалось только демонстрацией красных карточек обоим участникам инцидента. «Разыграй с Колей», вот что удалось понять из напутствия Чомахидзе, это услышал и оператор трансляции, сосредоточив свое внимание на единственном Коле в «Синтезе» — Николае Лазареве. Через секунду выяснилось, как все были точны. И Чомахидзе своим решением, и оператор своим вниманием, и Лазарев своим мощным броском в дальний угол — 7:6, победа. «Кубок наш», скандировали ватерполисты «Синтеза» в астраханском бассейне, и вдвойне приятно было ощущение выстраданности этой победы.

«Синтез» знал, как побеждать в Астрахани наперекор всему, еще осенью прошлого года вырвав победу буквально перед сиреной у местного «Динамо» в матче чемпионата страны. Сейчас смогли повторить, и всей командой прыгнули в чемпионскую воду вместе с финальным свистком. Если бы в сезоне было побольше матчей подобного накала, то нашему водному поло никакие санкции были бы не страшны.

— Это тот случай, когда победа целиком и полностью заслуга моих игроков. Они выдержали до конца этот бешеный ритм, верили в свои силы, даже когда было очень сложно, и вырвали победу в Кубке России! Игра с самого начала была очень тяжелая и нервная. Тренерам всегда непросто: ты можешь помочь своим игрокам только советом. В таких играх все решают характер, дисциплина, и конечно же, удача. Выиграла команда которая это заслужила, и я думаю, что это справедливо, — заявил Чомахидзе после матча.

Своими эмоциями поделился и президент клуба Ирек Зиннуров:

— Концовка сезона получилась удачной, но непростой. Золотой финал мы играли против «Спартака-Волгограда». Все знали, что команда-соперница сильная, что поединок будет сложным, но, по моему мнению, мы смотрелись в этом поединке не очень убедительно... Как в защите, так и в нападении. Выиграли за счет класса, индивидуального мастерства. В четвертый раз в истории клуба мы выиграли Кубок России, второй год подряд! Это большое достижение, которое было бы невозможно без супер-поддержки наших шефов: Альберта Кашафовича и Руслана Альбертовича Шигабутдиновых, Фарида Гертовича Минигулова, СИБУРа, «Казаньоргсинтеза». Мы благодарим правительство Республики Татарстан и лично президента Рустама Нургалиевича Минниханова, министра спорта Республики Татарстан Владимира Александровича Леонова! Спасибо болельщикам за вашу теплоту и энергию, спасибо журналистам за большую работу по ходу всего сезона! Спасибо команде, тренерскому штабу, всем сотрудникам клуба! Отличный, в целом, сезон получился!

Фото: Ринат Назметдинов

«Синтез» — «Спартак-Волгоград»: 7-6 (1-1, 2-2, 1-0, 3-3)



Мячи за «Синтез» забросили: Николай Лазарев (2), Адель Латыпов (1), Иван Сучков (1), Никита Деревянкин (1), Алексей Рыжов-Аленичев (1), Игорь Бычков (1).

Такое разное начало и одинаковый исход

В полуфинале «Синтез» катком прошелся по питерской «Балтике» — 17:6. Этот результат напомнил исход другого полуфинала, который проходил в домашнем «Финале четырех» в рамках чемпионата России. Тогда в домашней воде «Синтез» начал со счета 7:2, далее сбавил обороты, поскольку на следующий день предстояло играть финал, и победил с общим счетом — 16:5. Сейчас же Питер в первом периоде оказал серьезную конкуренцию — 1:1, а вот во втором получился таким, что о нем стоит рассказать особо. «Синтез» выиграл со счетом 9:1, причем трижды наши атаки отражал голкипер Артем Макас. Еще однажды казанцы нарушили правила в атаке, а все остальные подходы к воротам завершились голами. В том числе на последней минуте, когда казанцы реализовали угловой, назначенный за 4 секунды до перерыва. У «Синтеза» отличился Алексей Рыжов-Аленичев с пятью голами, но важнее то, что забили аж девять человек из состава, включая такого редко забивающего игрока, как Даниил Пронин.

— Хорошая команда, хорошо подготовилась к турниру. Нам пришлось приложить много усилий, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Результат игры положительный. Завтра новая игра, простых игр точно не будет, — резюмировал свои впечатления от матча главный тренер «Синтеза» Реваз Чомахидзе.

Фото: Максим Платонов

Президент клуба Ирек Зиннуров, в свою очередь, отметил: «Наши ребята — настоящие профессионалы и то, что они всего месяц назад одержали важную победу в сезоне — выиграли чемпионат России — не должно их никоим образом демотивировать. Нужно выходить и доказывать свою силу, подтверждать свой класс и высокий уровень. При должном подходе к делу таких сюрпризов, как в начале сезона, быть не должно. Конечно же, фаворитами Кубка являются две команды — мы и волгоградский «Спартак», но я честно и искренне буду болеть за «Синтез».

Астрахань боролась практически до конца

Ирек Зиннуров в своем комментарии как в воду глядел, собственно, что логично для водного поло. В другом полуфинале победил Волгоград, но это далось ему большими усилиями. Астрахань выиграла два подряд периода с минимальным счетом у «Динамо» из Астрахани и к главному перерыву вела со счетом 7:5. В третьем периоде фаворит матча приблизился на один мяч, но в заключительной восьмиминутке достаточно долго все было ровно. У Астрахани отлично выглядели и голкипер Кирилл Корнеев, и остальные игроки. К примеру, Тимур Сыкалов забил мяч в ситуации, когда это, вообще, не предполагалось — в окружении двух соперников и ни одного партнера поблизости, чтобы хотя бы намекало на возможность продолжения атаки.

Фото: Максим Платонов (архив)

Но в четвертом периоде и тот же Сыкалов и практически все его партнеры перестали бросать из гораздо более удобных ситуаций. А побеждать с трясущимися поджилками тяжело, а уж фаворитов — невозможно. «Спартак» не без усилий забил четыре безответных гола «Динамо» и вышел в финал Кубка России, который Зиннуров характеризовал так:

— Легендарный трофей, который в свое время торжественно вручал боевой генерал-лейтенант авиации Василий Сталин (27 боевых вылетов во время Великой Отечественной войны). В общей сложности я выигрывал Кубки пять или шесть раз. Но один из самых ярких моментов случился в 2005 году, когда я вернулся в Казань и снова стал выступать за «Синтез». Финал проходил в Киришах, но на нас по большому счету никто тогда не ставил. В полуфинале мы вырвали победу у московского «Динамо» за 2 секунды до конца матча. «Динамо» в те годы было очень сильно. Помню, как тогда я забил решающий гол с центра поля. В финале одолели «Штурм-2002», цвета которого защищал нынешний наставник «Синтеза» Реваз Чомахидзе.

Астрахань — Питер теперь тоже принципиальное противостояние

Матч за бронзовые медали Кубка России пришлось смотреть одним глазом, поскольку в то же время начался полуфинал чемпионата России по волейболу среди женских команд, где «Динамо-Ак Барс» билось в Нижнем Тагиле с «Уралочкой» из Екатеринбурга. Во-первых, матч за 3-е место в Кубке сам по себе напоминает какой-то анахронизм, вызванный разве что небольшим количеством матчей у ватерполистов. Во-вторых, что скрывать, в казанской команде для нас куда больше тех, за кого можно болеть. Стоит отметить важную вещь — «Динамо-Ак Барс», которое просто блестяще провело большую часть сезона, к плей-офф подошло в полуразобранном состоянии, и это как косвенный фактор лишний плюс в актив «Синтеза», выглядевшего в пору решающих матчей безупречно.

Возвращаясь к игре Астрахани и Питера, хозяева воды поначалу создали себе голевое преимущество, при этом удаляясь едва ли не после каждого оборонительного эпизода. Стоит отметить особое умение подопечных Дмитрия Стратана играть большую часть матча в меньшинстве. С другой стороны, «балтийцы» Андрея Белофастова в какой-то момент приблизились на расстояние одного мяча, повторяя счет матча за 3-е место в ходе недавнего «Финала четырех» в Казани — 4:3.

Фото: пресс-служба СК ВВС «Синтез»

В конечном итоге астраханцы выиграли матч со счетом 7:5 и бронзу в Кубке, а для нас отрадно, что лучшими бомбардирами команд стали воспитанники казанского водного поло Роман Усов (4 гола, «Динамо-СШОР») и Адель Романов (2 гола, «Балтика»).



Джаудат Абдуллин