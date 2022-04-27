На востоке Казани появится более 17 тысяч рабочих мест — ASG-invest проектирует новый индустриальный парк

На сегодняшний день исполком Казани дал старт подготовке проекта планировки под строительство Индустриального парка «Восток» на территории 173 га, принадлежащей группе компаний ASG-invest. Документ опубликован на официальном сайте органов местного самоуправления города. ASG планирует инвестировать десятки миллионов рублей, создав площадку для переноса производств из зоны реноваций.



Призванный освободить или почему строительство объекта даст больший эффект, чем расширение магистралей?



По проекту Индустриальный парк «Восток» планируется разместить между трассами М-7, Мамадышским и строящимся Вознесенским трактами.

Массовая застройка новыми жилыми комплексами территорий вокруг Казани — это тенденция последних лет, которая не обошла стороной и восточное направление города. Вокруг проспекта Победы, выездов на трассу М-7 и прилегающих районов создается плотное кольцо подобной застройки. При этом крупных объектов, формирующих деловую среду, не появлялось. Результатом подобного явления стало развитие масштабного автомобильного трафика с периферии города в центр, серьезно затрудняющего движение по Мамадышскому тракту и проспекту Победы.

По словам директора по развитию территорий группы компаний ASG-invest Рината Аисова, решений может быть несколько: на первый взгляд наиболее очевидные — строительство новых развязок, расширение транспортной магистрали. Но, по словам эксперта, это может принести временное облегчение, но не решит проблему, так как транспортные потоки все равно будут направлены в центр города, и пробки образуются, но просто на других улицах. Один из выходов — перераспределение, сформированного трафика за счет грамотного освоения имеющихся в этом районе крупных участков, которые на данный момент не задействованы.



Следуя данной логике, на карте Казани должна появиться новая точка притяжения, например, деловой кластер, индустриальный парк, которые помогут оттянуть на себя потоки, ведущие в центр города. Размещение такого объекта, производственно-делового ядра, значительно снизит нагрузку на центральную часть города, где сегодня сосредоточена большая часть офисов и производств. Проводя работу по разгрузке центральной части Казани, городская власть поддерживает инициативы развития подобных площадок как способ решения проблем маятниковой миграции.

Производственно-логистический парк Вертелевка ASG

Теорию подтвердил и ГАУ «Институт Генплана Москвы», к специалистам которого обратилась ASG-invest в ходе работы, проводимой по проекту развития территорий «Восточная дуга».



Анализ градостроительного потенциала и итоги транспортного моделирования показали положительный эффект при размещении на данной территории мест приложения труда. Московские эксперты подтвердили предпосылки улучшения дорожной ситуации при реализации проектов по строительству делового ядра.

Ринат Аисов, отвечая на вопрос нашего корреспондента о выборе места, сообщил, что участок был неслучайным: «Территория под проектирование индустриального парка определена исходя из нескольких принципов: расположение вблизи магистралей, обеспеченность инженерными сетями, соответствие генеральному плану. На выбранной территории сегодня все это есть: рядом Мамадышский тракт, будущий Вознесенский тракт, выезд на М-7, имеются достаточные мощности электричества и газа».

Про назначение



Проектом предусматривается размещение на данной территории объектов легкой промышленности низкого класса опасности, логистические, распределительные комплексы — которые будут перехватывать грузы с крупных фур на въезде в город, и откуда пойдет распределение по точкам реализации уже на легком транспорте, положительно влияя на экологию и транспортную ситуацию. Также на площадке будут размещаться объекты оптовой торговли, строительные гипермаркеты и административные офисы. В общей сложности, по предварительным расчетам, проект сгенерирует не менее 17 тысяч новых рабочих мест.

Таким образом предполагается, что площадка сможет не только оставлять часть жителей из построенных и будущих жилых комплексов в данном районе, но и перехватывать транзитный трафик из прилегающих районов, еще более разгружая центр города и городские магистрали.

Разгрузка «ржавых поясов»

Еще один тренд сегодня — это реновация территорий внутри городской застройки — так называемых «ржавых поясов», когда на месте исторически располагавшихся там промзон создают новые благоустроенные жилые кварталы. К подобной территории относят, например, зону речного порта и территорию в районе улицы Аделя Кутуя. Устойчивый спрос на квартиры, а вследствие и высокая маржинальность строительства жилых комплексов, позволяет застройщикам выкупать земли у собственников предприятий в центральных районах города, инициируя перемещение производств из востребованных покупателями кварталов города на периферию.

По словам Рината Аисова, потребность в новых площадках для переноса существующих предприятий и планирует закрыть группа компаний ASG, дав городу возможность развиваться и избавляться от «ржавых поясов» с помощью создания новых индустриально-промышленных площадок, при этом сохраняя действующие предприятия и создавая условия для открытия производств, что очень актуально в эпоху импортозамещения.

В итоге сегодня ситуация складывается таким образом, что промышленные предприятия уходят на периферию, которая активно развивается и проектируется уже исходя из современных потребностей города с учетом подходов комплексного развития. И в рамках отдельных проектов, в которых применяется комплексный подход, можно решить многие социально-экономические проблемы современного города.

По мнению федеральных экспертов, таких как Наталья Зубаревич, индустриальные парки, создаваемые в непосредственной близости от городов, могут способствовать решению как краткосрочных, так и долгосрочных задач населения и управленцев городом: создать рабочие места, расширить спектр производств, привнести инвестиции в регион. Стимулирование конкуренции регионов и городов за инвестиции и человеческий капитал, по мнению Натальи Зубаревич, — одна из главных задач регионального развития России.

Каким он будет?

Как отмечают в ASG, в настоящее время со стороны производственников уже проявляется интерес к данной локации, а проектирование ведется с учетом потребностей будущих клиентов, желающих приобрести участки для строительства.

Общая площадь территории — 173 га, при этом планируется создать универсальную планировочную структуру, позволяющую размещать объекты на участках от 30 соток до пяти и более гектаров с гибким подходом, в зависимости от потребностей конкретного предприятия.

Ринат Аисов, сообщил, что инвестиции в данную площадку исчисляются ASG десятками миллионов рублей: «Это и предпроектный анализ, разработка ппт, проектов линейных объектов, строительство инженерных сетей и сооружений, устройство дорог. Это и есть ключевая задача в создании индустриального парка — подготовка территории, которую мы берем на себя. Подготовка площадки требует крупных инвестиций, и данная работа от идеи до реализации занимает, как правило, несколько лет.

Это не первый наш проект подобного формата, в Казани. Такая идея уже в стадии воплощения — это проект производственно-логистического парка «Вертелевка» к северу от Мамадышского тракта, на данную территорию в прошедшем году был разработан проект планировки территории и была установлена зона П2 (зона производственно-коммунальных объектов) по правилам землепользования и застройки Казани. На сегодняшний день там уже построены дороги, обеспечена возможность подключения к электрическим сетям и ведутся работы по прокладке газа. Ряд наших клиентов уже начали реализацию своих проектов на данной территории».

Создание нового индустриального парка — это в первую очередь новые рабочие места. Этот проект часть стратегии развития территорий в Казанской агломерации, разработанной ASG, направленный на создание рабочих мест:

— Инвестиционная группа компаний ASG-invest обладает земельными участками, которые хорошо подойдут для строительства складских площадей, производственных объектов, формирования деловых ядер в разных частях города. Индустриальный парк «Восток» — это малая часть большой работы, которая ведется в Казани. Один из примеров — «Восточная дуга». Здесь совместно с проектными институтами производится оценка градостроительного потенциала, разработаны концепции комплексной застройки с созданием рабочих мест и проводится предварительный анализ для разработки проектов линейных объектов — инженерных сетей и дорог. За пределами Казани ASG завершила работу по разработке концепции освоения территории первой очереди в районе Новой Туры, включающей производственно-складскую застройку(технопарк) и жилую застройку. В настоящее время, прорабатываются вопросы обеспечения данной территории необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой. Готовится новый проект технопарка в районе Иннополиса на развязке у трассы М-7 — заключил Ринат Аисов.

Сегодня курс на полицентричность — это тренд развития городских агломераций во всем мире, где наличие нескольких социально-экономических центров притяжения становится нормой, города нуждаются в создании рабочих мест и решении транспортных вопросов. Запрос на импортозамещение, назревший в промышленности и в обществе, должен быть удовлетворен строительством новых промышленных объектов, переформатированием существующих логистических цепочек. Органы власти уже сегодня активно работают в этом направлении и продумывают варианты поддержки. Но необходимость быстрой консолидации в сложных экономических условиях часто требует готовых решений. Фундаментом в этом вопросе могут стать сформированные площадки под реализацию новых производств и логистических объектов, востребованность которых сегодня как никогда актуальна.



Татьяна Харитонова и Алена Стряпчиева