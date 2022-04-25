Рост в секторе химии и нефтехимии, лицей в Менделеевске: прошло заседание «Татнефтехиминвест-холдинга»

«С каждым годом нам будет сложнее, наши партнеры будут все более закрытыми», — призывал к импортозамещению и технологическому суверенитету президент Татарстана Рустам Минниханов. Беспрецедентное экономическое давление, похоже, дало о себе знать: совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинг» прошел в полузакрытом режиме. Тем временем ОАО «Аммоний» вслух подтвердил готовность инвестировать частный капитал в «бесшовное» образование «лицей — колледж» на месте в Менделеевске, а не «отпускать» молодежь в елабужский Политех, а КФУ показал первые достижения импортозамещения зарубежных реагентов в нефтедобыче. Главное — в материале «Реального времени».

Предприятия химии и нефтехимии перечислили в бюджет 6,8 млрд рублей

Очередное «квартальное» заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинг» президент Татарстана провел в «полузакрытом» режиме. Первые 15 минут заседания, когда проходил традиционный отчет гендиректора Рафината Яруллина, пользователи были отключены от видеотрансляции. Именно в этот момент озвучивались результаты работы нефтегазохимического комплекса за первый квартал этого года, на который, собственно, пришлось начало специальной военной операции на Донбассе, вследствие чего глобальная экономика попала под влияние энергетического кризиса: многие предприятия в Европе и Китае закрылись, были нарушены логистические цепочки.

Позже пресс-служба президента распространила данные. Так, по итогам первого квартала «Татнефть» нарастила нефтедобычу на 9,5%. Совокупный объем производства нефтеперерабатывающих комплексов ТАНЕКО и «ТАИФ-НК» вырос на 20%. В секторе химии и нефтехимии отмечен рост на 1,7%. Отчисления основных предприятий нефтегазохимического комплекса (НГХК) в консолидированный бюджет республики выросли в 2,3 раза — до 32,9 млрд рублей. Всего предприятия химии и нефтехимии перечислили 6,8 млрд рублей (рост составил 60%).



Уход части иностранных производителей из России и потребность в замещении импорта создают возможности для расширения присутствия отдельных татарстанских компаний на внутреннем рынке. Для поиска потенциальных поставщиков и потребителей разработаны новые сервисы на платформах Республиканского маркетингового центра и федеральной Биржи импортозамещения.

На заседании рассказали и о том, что на основе продукции ПАО «Нижнекамскнефтехим» разработаны поверхностно-активные вещества для условий высокой минерализации. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На заседании рассказали и о том, что на основе продукции ПАО «Нижнекамскнефтехим» разработаны поверхностно-активные вещества для условий высокой минерализации — они превосходят аналоги немецкой BASF по вытеснению нефти. В итоге разработанные ПАВ увеличили коэффициент вытеснения нефти до 15%. Благодаря новым поверхностно-активным веществам и полимерам дополнительная добыча на пилотных участках превысила 1000 тонн.

В завершение выступления Рафинат Яруллин сообщил, что введение санкций вызвало необходимость менять маршруты отгрузки экспортной продукции.

— Сейчас самое сложное — с отгрузкой. У «Аммония» никаких проблем нет. Пострадал сильнее всего СИБУР, потому что с каучуками сложно, — рассказал он.

Тут же стало известно об урегулировании ситуации на «ТАИФ-НК», который остановился три недели назад из-за разногласий. Ожидается, что предприятие будет запущено с 3 мая.

Открытие лицея в Менделеевске запланировано в сентябре 2024 года

Неожиданная полемика развернулась вокруг построения образовательного кластера в Менделеевске, который взялся спонсировать «Аммоний» для преодоления дефицита кадров в регионе. На заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» и.о. главы Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев пожаловался на массовый отток молодежи из этого региона. Главной причиной отъезда выпускников школ в другие города является невозможность получить профессиональное образование дома.

Как уже рассказывало «Реальное время», год назад в Менделеевске закрылся последний колледж, который специализировался на подготовке химиков, что предопределило отток молодежи. Радмир Беляев сообщил, что в прошлом году из города уехал учиться в другие города 281 выпускник школ, и удержать негативный процесс невозможно.

— Лишь 10% ребят [после получения ими профессии] возвращаются обратно на родину, — уточнил он.

И.о. главы Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев пожаловался на массовый отток молодежи из этого региона. Фото: mendeleevsk.tatarstan.ru

Таким образом, Менделеевск может в перспективе остаться без рабочих и специалистов, которые будут необходимы при расширении ОЭЗ «Алабуга-2» и проекта «Аммоний-2» стоимостью 1,5 млрд евро. Уже сейчас дефицит кадров оценивается в 962 человека, а в будущем году возрастет до 1 124 человек.

— Несмотря на высокую заработную плату в муниципалитете в 73 тысячи рублей, выпускники школ продолжают уезжать из Менделеевского района для получения профессий — из-за отсутствия средне-специального образовательного учреждения, — переживал Радмир Беляев.

Один из крупных работодателей региона «Аммоний» принял решение спонсировать строительство нового химико-технологического лицея мощностью 800 мест в Менделеевске и выделить 157 миллионов рублей на это. По словам Радмира Беляева, здесь будут вести образовательную подготовку по химии, биологии, физике. Строительство начнется в будущем году. При этом он обратился с просьбой к президенту Татарстана о выделении 80 миллионов рублей на оснащение лицея технологическим оборудованием. По его словам, софинансирование со стороны республики обеспечило бы высокий старт проекту создания образовательного кластера в Менделеевском районе совместно с КНИТУ-КХТИ и «Аммонием». Он включает не только строительство лицея со специальной подготовкой, но и строительство колледжа для получения рабочей специальности с перспективой зачисления в вуз. Трехстороннее соглашение об этом было подписано в марте этого года, сообщил Беляев.

В рамках этих договоренностей «Аммоний» планирует построить новый учебный корпус колледжа на 240 студентов и общежитие на 150 мест. В настоящее время ведется проектирование.

— Согласовано техническое задание. Республика выделила 20 миллионов рублей на проектирование. Открытие запланировано в сентябре 2024 года, — уточнил Беляев.

Рустам Минниханов согласился со строительством лицея-колледжа. Фото: tatarstan.ru

По его словам, при строительстве полной образовательной инфраструктуры, как показал опрос, 50% выпускников готовы будут остаться в Менделеевске.

— Лицей — это однозначно [надо строить], — согласился Рустам Минниханов. — По оборудованию поможем, я заверю, что тема нужна. Вы подтверждаете, что будете вкладывать? — спросил у приехавшего на заседание совета гендиректора «Аммония».

— Да, подтверждаем. Идея такая — чтобы соединить «бесшовно» лицей, среднее образование и колледж, — подтвердил с места Дмитрий Макаров.