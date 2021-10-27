Ликвидация колледжа в Менделеевске привела к дефициту кадров

Менделеевский химзавод им. Карпова столкнулся с острым дефицитом кадров после ликвидации нефтехимического колледжа в городе. Об этом заявил сегодня гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин.

По его словам, на этом предприятии стал происходить отток кадров в связи с тем, что сотрудники пенсионного возраста в связи с пандемией прекратили трудовую деятельность, а заработная плата остается ниже, чем у конкурентов.

— В Менделеевске проблема обострилась после ликвидации нефтехимического колледжа. Предприятиям приходится конкурировать за рабочие кадры с Елабугой и Нижнекамском, где и без того большой спрос со стороны промышленности. Молодежь уезжает из района не только за высшим образованием, но и за средним профессиональным, — обратил он внимание руководства республики на эту проблему. Наряду с этим заводом отток кадров идет на казанском предприятии «КВАРТ».

По словам Яруллина, молодые люди выбирают более высокооплачиваемые места в других компаниях. «Чтобы решить проблему, важно повышать оплату труда, инвестировать в модернизацию и оптимизировать производственные затраты», — указал он.

Луиза Игнатьева