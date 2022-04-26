День в истории: в Казани появился театр, в Заказанье — Тукай, а в Нью-Йорке — «Клуб 54»

Чем примечательна дата 26 апреля?

Фото: Большая Проломная, в центре — колокольня Богоявленской церкви. Фото: pastvu.com

Сегодня, 26 апреля, Международный день интеллектуальной собственности и Международный день памяти о чернобыльской катастрофе, а в России — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, а также День нотариата. Сегодня указом царя Алексея Михайловича главная башня Московского Кремля переименована в Спасскую, впервые прозвучал нынешний гимн Франции «Марсельеза», в Казани стартовало движение по ликвидации неграмотности, в советской милиции введены звания, 9 мая после почти двадцатилетнего перерыва вновь объявлено нерабочим днем, произошла авария на Чернобыльской АЭС. Родились римский император и философ Марк Аврелий, русский писатель и публицист Григорий Данилевский, глава итальянских коммунистов Пальмиро Тольятти, четырехкратная олимпийская чемпионка Фанни Бланкерс-Кун, считающаяся лучшей легкоатлеткой мира XX столетия. Умерли философ и публицист Петр Чаадаев, английский автор романа «Путешествие Робинзона Крузо» Даниель Дефо, основатель феноменологии Эдмунд Гуссерль, маршал Советского Союза Андрей Гречко. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Театр в Казани начался с Мольера

26 апреля 1759 года в Казани начались публичные театральные представления. Первым принято считать показ комедии Мольера «Школа мужей», которую поставили в первой мужской гимназии (теперь здесь Национальная библиотека РТ) в специальном зале на 400 человек. Подобные представления проводились по праздникам: на Рождество, Масленицу и Пасху, а также во время зимних каникул.

Фото: Институт языка, литературы и искусства Академии наук РТ

26 апреля 1886 года в деревне Кушлауч Казанской губернии родился будущий татарский народный поэт Габдулла Тукай. Детство мальчика было не самым счастливым: в возрасте четырех лет он остался без родителей, после чего переходил из одной приемной семьи в другую, где ему никогда не были рады и считали «лишним ртом». Наконец, в семье купца Галиаскара Усманова, в жизни Габдуллы стали происходить изменения в лучшую сторону. Его отправили учиться в медресе. В 16-летнем возрасте он стал писать стихи, после приехал в Казань, где стал жить самостоятельно. Под конец жизни, даже при плохом самочувствии, он продолжал творить. Поэта не стало в возрасте 26 лет (2) 15 апреля 1913 года. Тукая похоронили на Татарском кладбище Ново-Татарской слободы.



26 апреля 1895 года началось строительство Богоявленской колокольни на улице Большой Проломной, продолжавшееся 2 года. Средства на постройку в размере 25 тысяч рублей выделил купец Иван Кривоносов. В 1902 году на втором этаже был освящен храм в честь Обретения честной главы Иоанна Предтечи. Здание верующим до сих пор не возвращено, пока что колокольня находится в ведомстве Министерства культуры Татарстана.

26 апреля 1990 года Верховный Совет СССР принял закон «О разграничении полномочий между СССР и субъектами Федерации»: автономным республикам гарантировался статус членов федерации СССР, однако при этом закон не уравнивал автономии с союзными республиками.

Фото: kzn.ru

26 апреля 2021 года «Реальное время» сообщило, что в 2021 году бюджет Казани будет дефицитным — городу придется найти на расходы еще 2,4 млрд рублей. В 2019 году казанские власти недофинансировали экологию на 30 процентов, меньше, чем планировалось, ушло средств на ЖКХ и социальную политику — 86,6 и 87,2 процента соответственно, хотя в казанскую казну из республиканского бюджета поступали дополнительные средства на 4 млрд рублей. Причина крылась в провальном втором квартале 2020-го, возместить потери которого по доходам Казани удалось лишь под конец года. 2019 год закрыли с профицитом, однако этого не было достаточно, чтобы справиться с уже дефицитным бюджетом Казани прошлого года. На сессии Казгордумы в 2021-м обсудили, где взять больше 2 млрд рублей и каким образом в сложившейся ситуации застройщики будут реализовывать проект Вознесенского тракта в Советском районе.



Катастрофа на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества — авария на Чернобыльской АЭС. Ночью в 1 час 23 минуты по московскому времени на энергоблоке произошел взрыв и пожар. Произошло все из-за того, что после испытаний турбогенератора на четвертом энергоблоке ЧАЭС не удалось безопасно остановить реактор. В результате взрыва весь четвертый энергоблок был полностью разрушен, по официальным данным, погиб 91 человек, от излучения в реальности погибло намного больше — больше полутора тысяч человек. Памятная дата получила название «День катастрофы на Чернобыльской АЭС — День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах», с 2012 года это День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

Фото: wikipedia.org

26 апреля 1874 года в Париже в семье актеров родилась деятельница российского революционного движения и соратница Ленина — Инесса Арманд. В возрасте 15 лет она переехала в Россию и поселилась в семействе Арманд, позже выйдя замуж за старшего сына хозяина Александра, а также вступив в общество по борьбе с проституцией и став феминисткой. От брата она узнала о Ленине, прочитала его книги и написала ему воодушевленное письмо.



Кровавое становление Танзании

26 апреля 1964 года Занзибар и Танганьика объединились в Республику Танзанию. Перед этим в Занзибаре произошла бойня между местным населением и арабами. Цена свержения власти — более 20 тысяч погибших. Название было сокращено до Танзании 29 октября 1964 года.



26 апреля 1977 года в Нью-Йорке открылся культовый ночной клуб «Студия 54». Раньше на его месте находится театр, однако после того, как помещением завладела радиовещательная компания Columbia Broadcasting Co, его переделали в телестудию, из которой сделали ночной клуб. Его посетителями стали звезды, прорывавшиеся сквозь жесткий фейс-контроль. В 1998-м о клубе сняли одноименный фильм.