В 2021 году бюджет Казани будет дефицитным — городу придется найти на расходы еще 2,4 млрд рублей

При этом тяжелый 2020 год столица РТ закрыла с профицитом, не успев из-за эпидемии потратить 800 млн рублей — тем самым недофинансировав соцполитику, экологию и ЖКХ

В прошлом году экологию казанские власти недофинансировали на 30%, на ЖКХ потратили лишь 86,6% запланированных средств, на социальную политику — 87,2%. И это несмотря на дополнительные поступления в казанскую казну из республиканского бюджета на 4 млрд рублей. Причина — в провальном втором квартале 2020 года, возместить потери которого по доходам Казани удалось лишь под конец года. В результате Казань не смогла потратить более 800 млн рублей, закрыв тяжелый год с профицитом. Однако последних будет недостаточно теперь для дефицитного бюджета в 2021 году, для исполнения которого властям столицы Татарстана придется найти более 2 млрд рублей. Об этом стало известно сегодня на очередной сессии Казгордумы, где также обсудили, как застройщики будут реализовывать проект Вознесенского тракта в Советском районе, в рамках которого должны построить шесть школ и 12 детских садов.

Из-за карантинного апреля в прошлом году экологию в Казани недофинансировали на 30%

Председатель Контрольно-счетной палаты Казани Ильнар Нургалиев на сегодняшней сессии Казанской городской думы рассказал о том, какие сферы и отрасли более всего пострадали от ковидного 2020 года. Выяснилось, исполнение бюджета по охране окружающей среды столицы Татарстана составило всего две трети от плана, или 64,7%, на ЖКХ потратили лишь 86,6% запланированного, на социальную политику — 87,2%. При этом в сфере социальной политики расходы бюджета Казани в 2020 году составили 1,2 млрд рублей: эти средства были направлены на обеспечение проезда в общественном транспорте льготных категорий граждан, организацию горячего питания отдельных категорий школьников, компенсацию родительской платы за детсады и другие направления.

Булат Кутдусов, председатель постоянной комиссии по бюджетно-финансовым вопросам Казанской городской думы, отметил, что Казань в 2020 году в бюджетном смысле пострадала в первую очередь во втором квартале, когда город недобрал по доходам почти 1 млрд рублей (точнее — 930 млн рублей), или 23%. Возместить потери удалось лишь в четвертом квартале, когда в бюджет поступило на 20% больше денег, чем за тот же период годом ранее (6,2 млрд рублей против 5,2 млрд).

Булат Кутдусов отметил, что Казань в 2020 году в бюджетном смысле пострадала в первую очередь во втором квартале

При этом Казань не смогла потратить более 800 млн рублей

Как рассказал начальник Финансового управления исполкома города Ирек Мухаметшин, объем расходов бюджета за 2020 год составил 28 млрд 166 млн рублей, что на 3% (или на 741 млн рублей) оказалось выше показателей 2019 года. И 72,8% от общего объема расходов (20 млрд 495 млн рублей) пришлось на социальную сферу. По словам Мухаметшина, при утвержденном объеме бюджета в 24,9 млрд рублей исполнение составило 29 млрд рублей. Были и дополнительные поступления в бюджет города — порядка 4 млрд рублей. Это действительно больше, чем в 2018 и 2019 годах, когда по доходам бюджет столицы РТ составлял соответственно 21,6 млрд и 23 млрд рублей. Согласно сухим цифрам статистики, профицит бюджета в прошлом году составил 885,2 млн рублей (при доходах в размере 29 млрд рублей — потратили лишь 28,16 млрд).

Объяснить только «карантинными тратами» рост трансферов из республиканского бюджета не получится — Казани досталось в прошлом году 12,6 млрд рублей от республики, что на 1,2 млрд рублей превышает сумму 2019 года. Ирек Мухаметшин уверяет, что связан рост республиканской поддержки в первую очередь с положительной демографической ситуацией и увеличением количества воспитанников детсадов и школьников: «Пока будет увеличиваться количество учащихся в детских садах и школах, будет расти число новых садиков и школ, соответственно, будут увеличиваться расходы бюджета на их содержание». Расходы на образование, к слову, в прошлом году составили львиную долю — 16,5 млрд, что на 6% больше, чем в 2019 году. А за пять лет бюджет образовательной сферы Казани вырос вообще на 33,8% (тоже благодаря росту числа учащихся и строительству школ).

По словам Мухаметшина, при утвержденном объеме бюджета в 24,9 млрд рублей исполнение составило 29 млрд рублей

Главные поступления в казанский бюджет в прошлом году напрямую зависели от доходов самих казанцев (или НДФЛ), доля которых составила 36% — в городскую казну поступило 6 млрд рублей этого налога. Помимо него, Казань подпитывалась земельным налогом на 3,5 млрд рублей и налогом на совокупный доход в размере 2,7 млрд рублей. Основная часть неналоговых доходов в 2020 году в основном образовывалась за счет продажи и использования имущества (1,5 млрд рублей). Объем расходов бюджета за 2020 год составил 28,1 млрд рублей, что на 3% (741 млн рублей) выше показателей 2019 года. 72,8% от общего объема расходов (20,5 млрд) пришлось на социальную сферу. Расходы на городское хозяйство составили 4,7 млрд рублей. Большая доля пришлась на благоустройство (3 млрд, их них 1,7 млрд рублей потратили только на дорожную инфраструктуру), транспорт (590 млн), жилищное хозяйство (531,6 миллиона).

Зато в 2021 году казанский бюджет станет дефицитным

Недоисполнение бюджета по охране труда, ЖКХ и социальной политике привело в том числе к тому, что по итогам 2020 года профицит бюджета города составил 885,2 млн рублей. Такая крупная сумма профицита получилась впервые, отметили власти Казани и связали это с нестабильной экономической ситуацией. «Во втором квартале мы были вынуждены существенно оптимизировать расходы, к четвертому кварталу ситуация улучшилась», — объясняет Мухаметшин.

Резкий бюджетный перекос налицо и в 2021 году: если прошлый год оказался профицитным, потому что охрана окружающей среды и соцполитика были недофинансированы, то нынешний год будет дефицитным. Бюджетный дефицит — 2021 вырос сегодня на 1,3 млрд рублей, несмотря на дополнительные поступления от республики на полмиллиарда и нерастраченные средства бюджета за прошлый год. Доходы выросли на 712,6 млн рублей, составив 28,7 млрд рублей. Расходы, однако, выросли на 2 млрд рублей, составив 31,1 млрд рублей, а не 29,1 млрд рублей, как ранее.

Чтобы как-то возместить дефицит, депутаты Казгордумы включили в приватизационный план на этот год дополнительно 15 объектов

Таким образом, дефицит составит 2,4 млрд рублей. В основном дополнительные расходы пойдут на общегородские мероприятия — 148,2 млн, реализацию майских указов президента РФ Владимира Путина — 133,2 млн, а также на строительство, архитектуру и ЖКХ — 115,3 млн. Дополнительный дефицит в 1,3 млрд рублей вызван будет в этом году главным образом содержанием муниципальных учреждений, что потребует 820,4 млн рублей, которые пока неизвестно где взять, и необходимостью проведения капремонта и строительства тех же зданий учреждений — еще 304,5 млн рублей.

Чтобы как-то возместить дефицит, депутаты Казгордумы включили в приватизационный план на этот год дополнительно 15 объектов — всего общей площадью 2,3 тыс. кв. метров.

В рамках проекта строительства Вознесенского тракта в Советском районе построят шесть школ и 14 детсадов

Наконец, под занавес сессии Казгордумы, депутаты обсудили проект планировки территории Советского района и межевания ее в границах улиц Родины, Даурской, Гвардейской и Аделя Кутуя — общей площадью 48 тыс. кв. м, или 4,8 гектара. Застройщик ООО «СЗ Капитал Эстейт» попросил перевести земельные участки на этой территории из категории «коммунально-складская зона» в зону обслуживания населения, для многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки. Ранее эта территория относилась к «многофункциональной общественной деловой зоне».

Тракт должен вывести транспортный поток из города на М-7, разгрузив проспект Победы, Мамадышский тракт, Оренбургский тракт

Согласно планам Казани, в этом районе предусмотрено формирование жилых районов, где запланировано шесть школ и 14 детских садов. Этот проект связан с другим масштабным проектом — строительством нового Вознесенского тракта. Напомним, автодорогу собираются строить в Советском районе на участке от улицы Гвардейской до проспекта Победы «в целях обеспечения транспортной инфраструктурой жителей и территорий города».

Тракт должен вывести транспортный поток из города на М-7, разгрузив проспект Победы, Мамадышский тракт, Оренбургский тракт. По-видимому, в свете критики застройщиков республиканскими властями, в частности со стороны президента Татарстана Рустама Минниханова, относительно того, что строители сдают жилые комплексы без какой-либо социальной инфраструктуры, у депутатов возник справедливый вопрос. Ввод каждого жилого комплекса в столице РТ возможен только после завершения строительства детского сада — однако в проекте народные избранники не обнаружили привязку сдачи объекта к строительству школы и поликлиники. Казанские власти заверили, что все шесть школ и 14 детских садов будут вводиться поэтапно: застройщик не сможет ввести в эксплуатацию весь комплекс, пока не построит социальные объекты.