День в истории: рождение медицинской академии, самого популярного бюджетного компьютера и проспекта Победы

Чем примечательна дата 23 апреля?

Фото: pastvu.com (Азино и проспект Победы, 1980-е)

Сегодня, 23 апреля, Всемирный день книги и авторского права. В этот день в Казани открылся клинический институт и массово переименовали улицы. Федор Годунов взошел на русский престол, появилась советская фирма грамзаписи «Мелодия», был выпущен компьютер ZX Spectrum. Родились: основоположник квантовой физики Макс Планк, один из создателей современного балета Михаил Фокин, модель Джиджи Хадид, кинорежиссер-документалист Майкл Мур. Умерли: первый президент Российской Федерации Борис Ельцин, создатель Мэри Поппинс Памела Трэверс, татарский поэт Нур Баян. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Как в Казани появился знаменитый «Проспект»

23 апреля 1920 года был основан Казанский клинический институт для усовершенствования врачей. Первым ректором учреждения был назначен профессор Роман Лурия. В 1923 году институт был включен в число научных учреждений Наркомздрава РСФСР и переведен с местного бюджета на бюджет РСФСР, в 1925 года его переименовали в Государственный институт для усовершенствования врачей, а в 1995-м преобразовали в академию.

23 апреля 1945 года в боях за освобождение Австрии погиб Нур Баян. Татарский поэт родился в Актанышском районе, работал в газете «Кызылармеец», журнале «Колхоз яшьләре», а также инструктором организационного комитета Союза писателей ТАССР, старшим редактором в Татгосиздате. При жизни выпустил три стихотворных сборника.

Фото: Елена Сунгатова / art16.ru

23 апреля 1958 года горсовет переименовал восемь улиц. Теперь Охотская стала Апастовской, Советскую в Клыковке переименовали в Бондюжскую, Можайского в поселке Дальний — в Бухарскую, Руставели стала Ветлужской. Краснодарская — Магистральной, Сызранская в поселке Ново-Караваево — Софьи Перовской, а Набережная в Борисково — Прибрежной!

23 апреля 1975 года в Казани появился проспект Победы, названный в честь празднования 30-летия победы в Великой Отечественной войне. Сейчас шестиполосная магистраль тянется почти 10 километров и связывает два района города — Советский и Приволжский. В народной топонимике его часто просто называются «Проспектом».

23 апреля 2021 года «Реальное время» писало о речи Минтимера Шаймиева, посвященной 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая: «Я считаю, Тукай сыграл большую роль в том, что мы сумели выбраться из них не только невредимыми, но и не отклонившись ни вправо, ни влево, закалившись, став сильнее. Мы благодарны нашим мудрым писателям и поэтам, ученым того времени, которые сумели смело довести свои мысли не только на площадях, но и с официальных трибун».

Источник: wikipedia.org

Что успел Годунов за 49 дней

23 апреля 1605 года на русский престол вступил 16-летний Федор Годунов. Его правление считается самым коротким в истории России, оно длилось всего 49 дней. Юный правитель успел принять несколько важных решений: была составлена одна из первых русских карт России, учрежден Каменный приказ, который упорядочивал каменное строительство в стране. 11 июня сторонники Лжедмитрия устроили переворот, в результате которого Федор был убит.

23 апреля 1964 года была основана фирма звукозаписи «Мелодия», до середины 1980-х годов — единственная в стране государственная организация по массовому производству и распространению фонограмм. При этом к началу 1990-х годов стала одной из шести крупнейших мировых звукозаписывающих компаний. В ее фондах, кстати, хранится, немало записей татарстанских певцов.

Фото wikipedia.org

Появление самого популярного компьютера и лауреат премии Оскар

23 апреля 1982 года вышел ZX Spectrum. В начале 1980-х годов он был одним из самых популярных компьютеров в Европе, а через десять лет его многочисленные клоны получили широкое распространение на территории стран бывшего СССР. Благодаря невысокой цене ZX Spectrum активно покупали, и за первые 17 месяцев было реализовано более миллиона компьютеров.

23 апреля 1954 года родился американский кинорежиссер-документалист и лауреат премии «Оскар» Майкл Мур. После окончания университета в Мичигане, где он обучался журналистике, в 1976 году Майкл основал в родном городе независимый еженедельник «Голос Флинта», где являлся главным редактором до 1986 года. Спустя три года Мур решил, что печатного дела ему недостаточно и выпустил первый документальный фильм «Роджер и я».