Опрос компаний: продолжаете ли вы найм персонала в текущих экономических условиях?

Компания «Таттелеком» не приостанавливала прием новых сотрудников. Напротив, в этом году темпы рекрутинга значительно увеличились: за I квартал 2021 года было закрыто порядка 340 вакансий, за тот же период в этом году почти в 1,5 раза больше — около 500. Значительно вырос и поток кандидатов, в связи с чем потребовалось расширение штата кадровой службы, в частности увеличили количество рекрутеров. Отметим, что по сравнению с прошлым годом текучесть кадров в компании снизилась на 3%.

Что касается актуальных направлений — в планах увеличение численности специалистов IT-блока. По-прежнему остаются востребованными вакансии сотрудников контакт-центра, офисов и отделов продаж, а также сервисных инженеров. Эти должности являются основными для старта работы в телекоммуникационной сфере, с возможностью дальнейшего профессионального роста.

Кадровая политика компании ориентирована на создание и поддержание благоприятных условий работы для коллектива. «Таттелеком» занимает стабильное положение на рынке и, помимо предоставления социального пакета и достойной заработной платы, оказывает всестороннюю поддержку в развитии своих сотрудников, в том числе дает возможность пройти обучение на базе современного Корпоративного университета и на внешних площадках (ресурсах).

ПАО «Таттелеком» является ключевым оператором многих приоритетных федеральных и региональных проектов по устранению цифрового неравенства в Республике Татарстан. Так, в этом году компания продолжает реализацию инвестиционных проектов по развитию и модернизации сетей инфраструктуры, активное строительство сетей GPON и развитие проекта IP-домофонии, что влечет за собой потребность в стабильной кадровой базе и развитии ее потенциала.