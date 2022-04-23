Опрос компаний: продолжаете ли вы найм персонала в текущих экономических условиях?
Почти половина российских компаний (45%) снизили количество вакансий или полностью остановили прием новых сотрудников до конца года. В Москве этой тактики придерживается 71% компаний, в Санкт-Петербурге — 51%. В Нижнем Новгороде и Казани приостановить подбор персонала намереваются 47% организаций. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного онлайн-рекрутинговой платформой HeadHunter. Как сейчас обстоят дела на кадровом рынке Татарстана?
Мы решили уточнить у руководителей компаний из разных отраслей, сокращают ли они вакансии и какие кадры им нужны, несмотря на кризис.
Вопросы спикерам:
- Как отразилась текущая ситуация на кадровой политике компании?
- Нуждается ли ваш бизнес в новых сотрудниках? Если да, то в каких направлениях есть незакрытые вакансии?
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Диляра Лашкина директор HR и корпоративного управления АО «Татспиртпром»
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В нынешней ситуации наша компания осуществляет рациональную кадровую политику. Мы настроились на новые реалии в построении работы и рабочих процессов.
Что касается новых вакансий, то наша компания всегда нуждается в новых сотрудниках, потому что мы развиваемся, появляются новые направления. Например, подбор персонала никогда не останавливается в части производства и продаж.
Хочется отметить, что количество вакансий сохранилось на прежнем уровне.
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Камиля Камалтдинова руководитель отдела по подбору персонала ICL Services
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Наша политика в отношении сохранения и развития кадров в целом сохранилась, однако объемы найма и связанные с этим активности все же сократились.
Бизнес по-прежнему нуждается в новых сотрудниках, но структура найма изменилась. Например, мы делаем акцент на вакансии, ориентированные на внутренний рынок и импортозамещение. Это направление сейчас стало ключевым в масштабах страны, и мы стараемся соответствовать сложившейся ситуации. Так, у нас сейчас выросло количество вакансий для аналитиков, разработчиков и архитекторов 1С.
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Алина Файзрахманова директор по персоналу ГК «КАН Авто»
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В группе компаний «КАН Авто» количество открытых вакансий сократилось на 75%. Практически полностью приостановлен внешний подбор по следующим направлениям: отделы продаж и дополнительного оборудования, кредитно-страховое направление, административный и обслуживающий персонал.
По-прежнему открыт внешний поиск таких сотрудников, как автомеханик, диагност, инженер по гарантии, сервисный консультант, системный администратор, программист 1С. Двери «КАН Авто» всегда открыты для высококвалифицированных специалистов в этих востребованных для нашей компании областях.
Мы перестраиваем процессы и адаптируемся под новые реалии, а потому сейчас нам нужны высококвалифицированные и инициативные работники — профессионалы своего дела, готовые работать на результат. Именно таких сотрудников мы ждем на позициях, по которым открыты вакансии в нашей компании.
Компания проводит мероприятия по удержанию и перераспределению действующих сотрудников, поэтому сейчас на открывающиеся позиции рассматриваются в основном внутренние сотрудники, загруженность которых упала в связи с текущей ситуацией. Нам важен каждый сотрудник, и мы делаем все возможное, чтобы сохранить команду.
«КАН Авто» держит курс на переобучение и переквалификацию персонала. Мы и ранее всегда давали персоналу возможность обучаться и расти внутри компании, 2022 год не исключение.
Мы нацелены сохранить рабочие места нашим ключевым специалистам. Ведь сотрудники — главная ценность группы компаний «КАН Авто».
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Лилия Дерябина HRD торговой сети «Пятерочка»
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Мы продолжаем найм сотрудников в розницу и распределительные центры в обычном режиме, по списку актуальных вакансий. Это в первую очередь такие массовые позиции, как продавец-кассир, администратор, сборщик заказов, заместитель директора магазина, оператор склада и так далее.
Для тех специалистов, у кого есть достаточный опыт управления, будет запущена программа ускоренного обучения на позиции директоров магазинов. Также они смогут принять участие в проекте «Директор-партнер», действующем внутри сети. Этот проект дает руководителям расширенные полномочия: они могут самостоятельно набирать команду, управлять ассортиментом, менять график работы по своему усмотрению, инициировать маркетинговые акции.
Помимо этого, следуя тренду нашего времени — адаптивности, гибкости в предоставлении условий труда, мы продолжаем работу с разными целевыми аудиториями: студентами, пенсионерами, женщинами, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, людьми с ограниченными возможностями, самозанятыми. Предлагаем им короткие смены и гибкие графики, чтобы они могли выйти в торговый зал на несколько часов в день в то время, когда им удобно.
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Константин Черников директор по управлению персоналом ПАО «Таттелеком».
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Компания «Таттелеком» не приостанавливала прием новых сотрудников. Напротив, в этом году темпы рекрутинга значительно увеличились: за I квартал 2021 года было закрыто порядка 340 вакансий, за тот же период в этом году почти в 1,5 раза больше — около 500. Значительно вырос и поток кандидатов, в связи с чем потребовалось расширение штата кадровой службы, в частности увеличили количество рекрутеров. Отметим, что по сравнению с прошлым годом текучесть кадров в компании снизилась на 3%.
Что касается актуальных направлений — в планах увеличение численности специалистов IT-блока. По-прежнему остаются востребованными вакансии сотрудников контакт-центра, офисов и отделов продаж, а также сервисных инженеров. Эти должности являются основными для старта работы в телекоммуникационной сфере, с возможностью дальнейшего профессионального роста.
Кадровая политика компании ориентирована на создание и поддержание благоприятных условий работы для коллектива. «Таттелеком» занимает стабильное положение на рынке и, помимо предоставления социального пакета и достойной заработной платы, оказывает всестороннюю поддержку в развитии своих сотрудников, в том числе дает возможность пройти обучение на базе современного Корпоративного университета и на внешних площадках (ресурсах).
ПАО «Таттелеком» является ключевым оператором многих приоритетных федеральных и региональных проектов по устранению цифрового неравенства в Республике Татарстан. Так, в этом году компания продолжает реализацию инвестиционных проектов по развитию и модернизации сетей инфраструктуры, активное строительство сетей GPON и развитие проекта IP-домофонии, что влечет за собой потребность в стабильной кадровой базе и развитии ее потенциала.
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Юлия Дема руководитель отдела по работе с персоналом АО «Эссен Продакшн АГ»
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Одна из основных целей кадровой политики — обеспечение компании достаточным количеством персонала нужной квалификации для выполнения производственного плана. Производство производством, но самое главное все-таки — люди. Поэтому в списке задач HR-политики не только повышение производительности предприятий АО «Эссен Продакшн АГ», но и обеспечение работников достойными условиями труда.
В настоящий момент подбор и прием персонала на открытые вакансии на производственной площадке в Елабуге ведется в полном объеме. Сейчас, когда ряд предприятий объявил о приостановке производств и направлении персонала в простой, у нас появилась возможность получить узких специалистов, за трудоустройство которых активно конкурируют компании-работодатели. С начала 2022 года мы трудоустроили 136 человек, в том числе 39 человек в период после 01.03.2022. Наша основная задача — закрытие вакансий в разумные сроки.
На сегодняшний день наши производства нуждаются в сотрудниках линейного звена: операторы линии (цех упаковки продукции), операторы установки (цех варки продукции), сборщики изделий из пластмасс (производство полимерной тары), контролеры ОТК, уборщики производственных помещений.
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Владислав Абрамов региональный управляющий «Альфа-Банком» в РТ
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«Альфа-Банк» наращивает штат IT-специалистов. С начала года было принято на работу более 700 айтишников, и мы продолжаем набор специалистов в этой области. Также увеличился набор курьеров для доставки карт. Всем сотрудникам с 1 апреля была проиндексирована зарплата на 15%.
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Армине Погосян HR-директор ГК Innostage
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- Сложившаяся ситуация сделала нас собраннее. На сегодняшний день наша компания полностью выполняет обязательства. При этом мы более конкретно стали подходить к решению вопросов и усилили социальную программу. Большой упор сейчас делается на сохранении морального духа коллектива и поддержке коллег. Мы инвестируем в развитие персонала, поддерживаем постоянный контакт с коллективом и руководством, внедряем современные и удобные инструменты коммуникации. Главное сейчас — мыслить не ролями или должностями, а конкретными задачами, которые стоят перед компанией и сотрудниками.
- Наша компания продолжает активный найм сотрудников. Разумеется, мы пересмотрели цели и перераспределили ресурсы, наш подход в отборе и обосновании кандидатов стал более осознанным.
В текущих условиях рынок кибербезопасности находится на подъеме. Сейчас открыта огромная ниша импортозамещения. Мы нацелены на усиление экспертизы и ищем специалистов практически во всех ключевых направлениях компании — это кибербезопасность, разработка, поддержка IT, коммерческий блок. Многие наши клиенты, оставшись без поддержки зарубежных компаний, увеличили свои запросы к нам, поэтому у нас появилась потребность в аккаунт-менеджерах, или по-другому, менеджерах по работе с ключевыми клиентами. Повышенный спрос усилил потребность в экспертах в области информационной безопасности, аналитиков SOC, ГИП, инженеров Linux и др.
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Департамент по управлению персоналом и кадровой политики АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс»
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Текущая ситуация на кадровой политике корпорации никак не отразилась. Наши предприятия обеспечены заказами вплоть до 2027 года.
В связи с большой загрузкой на наших предприятиях возникла большая потребность в персонале: инженерный состав и рабочие. На предприятиях, входящих в корпорацию, найдется место и молодым специалистам, и ребятам без опыта работы, а также профессионалам судостроения и машиностроения.
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Алсу Файзуллина директор по маркетингу LEDEL
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Кадровая политика в компании не менялась. У нас устойчивая компания, находящаяся в перечне производителей промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации.
Мы не останавливаем подбор персонала, так как сохранение и развитие персонала — наши приоритеты в кадровой политике. Компания успешно реализовала запланированное повышение фонда оплаты труда и расширение нескольких подразделений. Мы не наблюдаем изменение количества кандидатов в нашей сфере: вакансии закрываются в том же темпе, что и раньше. Процент текучести в первом квартале составил всего 5%, против 11,1% в аналогичном периоде 2021 года. Укомплектованность кадрами выросла с 71,5 до 93,1%.
Но заметны изменения в настроениях кандидатов — многие остро реагируют на происходящее в стране.
Мы являемся не только производителями, но и разработчиками профессионального светотехнического оборудования, поэтому в компании всегда открыты вакансии квалифицированных технических специалистов. Сейчас мы ищем инженера-электроника, 3D-дизайнера, менеджера по продукту, метролога.
Помимо технических специальностей, нам нужен руководитель отдела поддержки продаж, экономист, программист 1С.
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Таисия Андреева руководитель HR-департамента агрохолдинга «Кабош»
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Сейчас мы ведем работу без каких либо изменений. Важно заметить, что наша организационная структура не изменилась — мы продолжаем набирать людей в обычном режиме. На сегодняшний момент нам нужны белые и синие воротнички.
Так как наше производство связано с получением и переработкой молока, то нацелены мы на поиск работников сельско-хозяйственной и перерабатывающей промышленности, операторов на производство, технических специалистов, бухгалтеров и IT-специалистов.
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