Итальянские компании проявляют интерес к возвращению в Россию

Фото: Инна Серова

Президент Итало-Российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо заявил о растущем интересе итальянских компаний к восстановлению деловых отношений с Россией. В интервью RT он уточнил, что в последние годы многие предприниматели старались не афишировать свою заинтересованность в работе с российским рынком, однако сейчас эта тема начинает обсуждаться открыто.

Пелаццо подчеркнул, что не только бизнес, но и государственные структуры Италии размышляют о возможности восстановления отношений с Россией. Он пояснил, что ситуация меняется и итальянские компании все больше проявляют желание вернуться на российский рынок.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что Италия впервые с 2015 года вошла в тройку крупнейших торговых партнеров России в Европе. Это свидетельствует о восстановлении интереса к сотрудничеству между двумя странами, несмотря на сложные политические условия.