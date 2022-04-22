День в истории: рождение философа, пророка и вождя, возвеличивание Мусы Джалиля

Чем примечательна дата 22 апреля?

Сегодня, 22 апреля, Международный день Матери-Земли. В Париже началось строительство Бастилии, Муса Джалиль получил посмертно Ленинскую премию, появился МИД России и советское гражданство, а мировые державы решили не разрабатывать полезные ископаемые в Антарктиде. Родились пророк Мухаммед, революционер Владимир Ленин, немецкий философ Иммануил Кант, автор «Лолиты» Владимир Набоков, ученый-палеонтолог и писатель-фантаст Иван Ефремов, актриса и фотомодель Бетти Пейдж. Умерли итальянская балерина Мария Тальони, отстраненный от власти 37-й президент США Ричард Милхауз Никсон, советский режиссер и актер Михаил Козаков. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Пророк, вождь и премированный поэт

22 апреля 571 года (по юлианскому календарю) родился пророк Мухаммед — основатель ислама. История его появления на свет завораживает. По рассказам, во время родов Амины, матери Пророка, в комнате было очень много света, а звезды были так близки, будто вот-вот упадут на Землю. И перед тем как отправиться на Небеса, в доме появились три ангела, что стали прислуживать ему. В руках каждого ангела был особый предмет: у первого был кувшин, у второго — золотой таз, а у третьего — сложенный кусок прекрасного белоснежного шелка, в который была завернута печать пророчества. Эти же ангелы трижды искупали избранника Аллаха в тазу, поливая его водой из кувшина. Помимо Мухаммеда, в исламе признаются и другие пророки, которых больше ста тысяч, однако именно Мухаммед был послан не к отдельному городу или народу, а ко всему миру, и закон его действителен до Судного дня.

Рождение Мухаммеда. Миниатюра из Джами ат-таварих (XIV век). Фото: wikipedia.org

22 апреля 1870 года в Симбирске родился Владимир Ленин (Ульянов), в будущем лидер большевистской партии России. В 1887 году поступил на юридический факультет в то время Императорского Казанского университета, но долго там не продержался — в декабре его исключили за участие в студенческой сходке. После этих событий его сослали домой и вернуться в Казань разрешили только осенью следующего года. Революционную деятельность Владимир Ильич Ленин начал именно здесь, вступив в марксистский кружок.

22 апреля 1957 года татарскому поэту-патриоту Мусе Джалилю посмертно была присуждена Ленинская премия за цикл стихов «Моабитская тетрадь». В Казани Джалиль жил на углу Горького и Гоголя, работал ответственным секретарем Союза писателей Татарской АССР и заведующим литературной частью Татарского оперного театра. На посту военного корреспондента получил серьезное ранение и попадал в плен и концлагерь. Там Джалиль вступил в Сопротивление, в итоге поэта арестовывали и казнили. В тюрьме Джалиль и создал знаменитую «Моабитскую тетрадь», которая во многом доказывала его невиновность перед родиной.

Фото: rotfront.su

В 1978 году 22 апреля шинный завод в Нижнекамске дал первую продукцию — шины для автомобилей повышенной подъемности. История завода началась в 1968 году 7 мая, когда заложили первый блок под фундамент первого производственного корпуса. В 1971 году министр нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР Виктор Федоров подписывает приказ №342, по которому строящийся завод выходит из состава Нижнекамского химкомбината на правах самостоятельного предприятия с названием «Нижнекамский шинный завод». Открылось предприятие в 1973 году. Со временем завод только увеличивал объемы производства, производя самые разнообразные модели шин.

22 апреля 2021 года «Реальное время» написало про Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности и экологии. На нем состоялась демонстрация последних достижений в области большой традиционной генерации и «зеленой» энергетики, в событии принимали участие около 200 различных компаний из разных регионов страны.

Фото: tatarstan.ru

Царь Николай учредил МИД

22 апреля 1832 года по указу императора Николая I образовано российское Министерство иностранных дел. Просуществовало оно с 1802 по 1917 год. Изначально у министерства был предшественник — Коллегия иностранных дел Российской империи, которую основал Александр I. Среди функций МИДа — поддержание дипломатии с иностранными правительствами, покровительство в чужих краях русской торговле и вообще русским интересам, законная защита русских подданных по делам их за границей, содействие удовлетворению законных требований иностранцев по делам их в России.

22 апреля 1931 года Совнарком СССР принял постановление о советском гражданстве. Оно подтверждало, что если лицо не является подданным другого государства, то, находясь на территории страны, оно признается гражданином СССР. Быть им можно было даже проживая в другой стране. А чтобы лишиться гражданства, нужно было совершить поступок, который либо порочил высокое звание гражданина СССР, либо наносил ущерб престижу или государственной безопасности СССР.

Фото: wikipedia.org

Шоу на 35 миллионов

22 апреля 1838 года пароход «Сириус» впервые пересек Атлантический океан без использования парусов. На путешествие потребовалось 18 суток и 10 часов. Интересно, что формально он не был первым кораблем с подобным рекордом, до него это сделал английский «Радамантус». Но, в отличие от «Сириуса», «Радамантусу» потребовалось совершить несколько остановок, чтобы очистить паровые котлы от отложений морской соли.

22 апреля 1952 года 35 миллионов американцев стали свидетелями прямого телевизионного репортажа с испытания ядерной бомбы в Неваде. Произошло это всего в 100 километрах от Лас-Вегаса на небольшом невадском полигоне площадью примерно в 3,5 тысячи квадратных километров. На данный момент полигон «отдыхает» от взрывов, так как с 1992 года Джордж Буш-старший заморозил испытания ядерного оружия. А до этого в Штатах о проведении испытаний гражданам сообщали заранее, вследствие чего даже появилась мода — подбираться поближе, чтобы увидеть ядерный гриб собственными глазами.