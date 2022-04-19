Феерия «русалок»: Казань принимает чемпионат России по синхронному плаванию
С 18 по 22 апреля в казанском Дворце водных видов спорта проходит чемпионат России по синхронному плаванию среди сильнейших спортсменов страны от 15 лет и старше. В чемпионате примут участие 300 спортсменов из 16 команд, представителей 11 субъектов РФ, а также сборные команды России (основной и юниорский состав) и гости из Республики Беларусь. Трехдневная программа чемпионата включает соревнования в технических и произвольных программах (соло, дуэт, дуэт смешанный, группа), комби и акробатических группах. Церемония открытия чемпионата — в видеорепортаже «Реального времени».
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