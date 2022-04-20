На 50 пассажиров — 15 спасжилетов: почем прокат по Волге на неисправном теплоходе

Казанского «наследника» Инякиной наказали штрафом

Фото: (Борисов на проходной суда)

Кировский райсуд Казани вынес приговор 32-летнему владельцу теплохода «Трио» Александру Борисову. Он покаялся: преступно рисковал жизнями 44 пассажиров, спустив на воду судно с неисправным двигателем, просроченными огнетушителями и недостатком спасжилетов. Тот июльский рейс прогремел в СМИ заголовками, что под Казанью задымился теплоход. Владелец отделался всего лишь уголовным штрафом в 60 тысяч рублей. Детали — в эксклюзивном репортаже «Реального времени».

Экскурсия оборвалась на середине Волге



Обвиняемый судовладелец Александр Борисов пришел в Кировский суд по-простому — в футболке, джинсах, куртке. Представился индивидуальным предпринимателем, работающим в далекой от речного туризма сфере технического обслуживания газовых котлов. На вопрос о зарплате заявил, что конкуренция высока и в среднем выходит 30 тысяч рублей в месяц.

— И вы на эти 30 тысяч теплоход купили? — удивился председательствующий судья Сергей Степанов.

— Я эти деньги в долг брал...

Помощник Татарского транспортного прокурора, гособвинитель Дмитрий Горб огласил фабулу дела. Владельцем парохода подсудимый стал всего за пару месяцев до аварийной прогулки по Волге. Купил судно «Трио» у бизнесмена Афанасьева, причем уже в негодном техническом состоянии. На судне имелись проблемы с главным двигателем, о его неисправности прежнего собственника еще в июле 2020-го предупреждали эксперты. По данным сотрудников Центрального следственного управления на транспорте СКР, такая неисправность сама по себе создает угрозу для жизни и здоровья пассажиров. Однако этим нарушения не ограничились.

Все маршруты «Трио» с 21 мая 2021-го были незаконными. Фото: Центральное следственное управление на транспорте СКР

Борисов решил обойтись без регистрации изменения сведений о судовладельце в государственном судовом реестре, в итоге все маршруты «Трио» с 21 мая 2021-го были незаконными.

По версии обвинения, в нарушение всех регламентов огнетушители на судне были с истекшим сроком годности, а 15 спасательных жилетов не гарантировали выживание на судне с вместимостью 50 пассажиров. Также установлено — с пассажирами не проводился инструктаж по технике безопасности, а рулить теплоходом владелец доверил речнику с просроченным судоводительским дипломом.

«При наличии всех указанных нарушений эксплуатация пассажирского судна является недопустимой и создает реальную угрозу безопасности для жизни и здоровья людей в случае аварийной ситуации, — отметил гособвинитель и уточнил. — При столкновении с другими судами, посадке на мель, получении пробоины либо возгорании отсутствует возможность спасти пассажиров».

Борисову об этих нарушениях было известно, однако 22 июля 2021 года экипаж «Трио» отошел от причала яхт-клуба в Аракчино с 44 пассажирами для осуществления водной экскурсии по акватории Волги. Но до Свияжска судно не дошло — в службу спасения с берега пошли сигналы о задымлении судна. Пожара, по данным СК, не было, однако поломка двигателя привела к тому, что на большую землю туристов и теплоход возвращали на буксире.

На судне имелись проблемы с главным двигателем, о его неисправности прежнего собственника еще в июле 2020-го предупреждали эксперты. Фото: Центральное следственное управление на транспорте СКР

Адвокат: «Могло все хуже кончиться»

На предварительном следствии Борисов полностью признал вину в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для потребителей. В суде — подтвердил эту позицию и просил рассмотреть его дело в особом порядке. Представитель прокуратуры возражать не стал, в итоге весь процесс по делу о предотвращенной трагедии занял менее двух часов — с учетом времени, которое председательствующий провел в совещательной комнате.

В прениях гособвинитель Горб предложил наказать сознательного судовладельца уголовным штрафом в 100 тысяч рублей с учетом смягчающих обстоятельств.

Адвокат обвиняемого Эдгар Матевосян предлагал прекратить дело с назначением судебного штрафа. В этом случае его клиент мог бы избежать судимости. В случае невозможности такого прекращения защитник просил назначить штраф в 20—30 тысяч, учитывая доходы подсудимого. Со слов Матевосяна, еще при допросе в качестве свидетеля Борисов фактически дал показания против самого себя и впоследствии не менял их.

«Правильно вопрос звучал насчет покупки. Со стороны все кажется легко и просто: купишь судно — деньги будут. А на самом деле он не представлял в какие проблемы влезает, — сообщил адвокат. — Этот выезд (22 июля 2021-го) был связан с тем, чтобы заработать и устранить все нарушения. И, я думаю, хорошо, что все выявилось именно в тот день. Могло все хуже кончиться. Примеры в нашей республике есть...»

Затонувший в Куйбышевском водохранилище 10 июля 2011 года теплоход, где погибли 122 человека, в суде не упоминали. Однако часть нарушений на «Трио» один в один повторяют те, что до и после трагедии выявляли на «Булгарии». И эксплуатировавшая тот теплоход Светлана Инякина, как и Борисов, о нарушениях знала.

Адвокат обвиняемого Эдгар Матевосян предлагал прекратить дело с назначением судебного штрафа

Борисов: «Ни задымления, ни пожара не было!»

«Вину признаю. Обещаю в будущем надлежаще смотреть за техническим состоянием судна, консультироваться со специалистами», — заверил суд в последнем слове владелец «Трио».

В перерыве заседания Александр Борисов сообщил «Реальному времени», что сейчас его теплоход находится на ремонте, и заверил, что распространенная в СМИ информация не вполне соответствует действительности: «Ни задымления, ни пожара не было! Просто большой выхлоп при использовании дизтоплива. Так двигатель настроен. А в тот день он просто заглох. Я потом, когда судно у берега стояло, спокойно смог его завести...»

Со слов Борисова, тот аварийный рейс не был коммерческим — «просто с ребятами компанией решили съездить». Правда, эти слова противоречат сказанному адвокатом на заседании суда. А также данным источников «Реального времени», которые уверяют, что у «Трио» имелись соглашения с турагентствами и водные экскурсии из Аракчино были частью той договоренности. Иначе говоря — напрямую за подъем на борт туристы не платили, рассчитывались с агентствами за все услуги при поездке в Казань. Но поскольку экскурсия не состоялась, Борисов ничего не заработал.

Откуда у мастера по обслуживанию газовых котлов нашлись средства на покупку теплохода? Один из источников «Реального времени» уверяет: обвиняемый отдал за «Трио» 1,2 млн рублей, однако ввод судна в эксплуатацию требует куда больших сумм.

Согласно данным открытых источников, данный теплоход из серии «Москвич» был выпущен на Херсонском судостроительном заводе имени Коминтерна в 1955 году. В том же году поставлен на баланс Волжского речного пароходства. Сначала портом его приписки был Куйбышев (ныне — Самара), потом Козьмодемьянск, позже Казань. «Трио» — фактически третье название судна. В своем советском «детстве» этот прогулочный трамвайчик обходился номером ПТ-115, в 1992-м его назвали «Астрой», спустя 12 лет — «Марией». В 2011-м новый собственник выбрал звучное имя «Трио». С 2006 года владельцем числится частное лицо.

«Вину признаю. Обещаю в будущем надлежаще смотреть за техническим состоянием судна, консультироваться со специалистами», — заверил суд в последнем слове владелец «Трио»

Выйдя из совещательной комнаты, судья Сергей Степанов приговорил владельца теплохода Александра Борисова к штрафу в 60 тысяч рублей. К слову, максимальный штраф за преступление по ч. 1 ст. 238 УК РФ составляет 300 тысяч рублей, то есть при рассмотрении дела в особом порядке и норме не более двух третей от максимальной санкции штрафануть подсудимого могли и на 200 тысяч...