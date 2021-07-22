В МЧС прокомментировали задымление теплохода на Волге напротив Храма всех религий

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 22 июля, в 12.46 поступило сообщение о том, что в Казани на 1304-м км реки Волги, напротив Храма всех религий, на теплоходе «Трио» отключился двигатель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Отмечается, что при запуске двигателя шел черный дым и был запах гари. На теплоходе находились 44 пассажира. В 13.34 теплоход «Трио» был отбуксирован к месту посадки пассажиров при помощи теплохода «Авангард». Пожара не было, признаков горения не наблюдалось. В результате происшествия пострадавших нет.

Сегодня пользователи соцсети опубликовали видео с места происшествие. Экипаж судна уверял, что все под контролем и паниковать не стоит.



Алексей Нечаев