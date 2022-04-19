Ученые Австралии обнаружили связь между результатами анализов крови и психическими расстройствами

Между биохимией крови и психическими расстройства есть генетическая связь?

Фото: Максим Платонов

Биологические маркеры таких психических расстройств, как депрессия, шизофрения и анорексия, обнаружены в обычных анализах крови. Об этом для сайта The Conversation пишет Уильям Рей, постдокторский научный сотрудник Школы биомедицинских наук и фармацевтики Университета Ньюкасл в Австралии.

Согласно нашему новому исследованию генетических, биохимических и психиатрических данных почти миллиона человек, психические расстройства, включая депрессию, шизофрению и анорексию, напрямую связаны с биохимическими показателями, обнаруженными в обычных анализах крови.

Это исследование может расширить наше понимание того, что вызывает психические заболевания, и может помочь определить новые методы лечения.

В здоровом теле здоровый дух

Люди часто рассматривают психическое здоровье отдельно от здоровья физического тела. Это далеко не так: есть четкие доказательства того, что многие биохимические процессы, например, вызывающие диабет и аутоиммунные заболевания, напрямую влияют на функции нашего мозга.

Многие исследования пытались решить эту проблему, сосредоточив внимание на веществах, называемых биомаркерами, которые можно легко измерить в крови.

Биомаркер — это некая «отметка» в организме, которая является признаком определенного заболевания или протекающего процесса. Они часто связаны с теми вещами, о которых сообщает ваш врач, расшифровывая ваши анализы крови: холестерин, сахар в крови, ферменты печени, витамины или маркеры воспаления.

Биомаркеры, обнаруженные в обычных анализах крови, полезны, поскольку на них часто влияют диета, образ жизни и медикаментозное лечение.

Фото: Максим Платонов

Сложная роль генетики в психическом здоровье

Часто бывает трудно изучить роль биомаркеров крови относительно психического здоровья. Многие исследования в этой области часто недостаточно масштабны, чтобы делать убедительные выводы.

Одним из решений является изучение генетического влияния как на психические заболевания, так и на вещества-маркеры. Генетика полезна, поскольку теперь у нас есть данные от миллионов людей, которые добровольно участвовали в исследованиях.

И психические заболевания, и биомаркеры крови — это то, что генетики называют «сложными признаками». В сложных признаках участвуют многие гены, и факторы окружающей среды также вносят свой вклад.

Широкая доступность генетических данных позволила нам исследовать, как огромное количество крошечных изменений в последовательности ДНК (или «вариантов») связано с риском психических заболеваний. Затем эти же варианты можно связать с измеренными уровнями биомаркеров в крови.

Например, вариант определенного гена может повышать риск развития шизофрении, а также быть связан со снижением уровня витамина, циркулирующего в крови. Большинство из этих вариантов по отдельности связаны с очень небольшими изменениями в чем-то, например, риске психического заболевания, но вместе они могут являться причиной более серьезных проблем.

Фото: in-narofominsk.ru

Как биомаркеры крови связаны с психическими заболеваниями?

В нашем недавнем исследовании мы стремились использовать генетику для изучения взаимосвязи между девятью психическими расстройствами и 50 факторами, измеряемыми в обычных анализах крови, таких как холестерин, витамины, ферменты и индикаторы воспаления. Мы использовали данные очень крупных исследований, включив в общей сложности данные почти миллиона добровольцев.

Наше исследование впервые подтвердило существование так называемой генетической корреляции между биомаркерами крови и психическими заболеваниями. Генетическая корреляция означает влияние изменений последовательности ДНК на риск психического заболевания, и уровни данного биомаркера были более похожи друг на друга, чем то, что могло бы произойти только случайно.

Возьмем, к примеру, положительную генетическую корреляцию между количеством лейкоцитов и депрессией. Это может указывать на то, что какой-то процесс в нашем организме влияет как на депрессию, так и на лейкоциты.

Если бы мы могли определить, что представляет собой этот общий процесс, это могло бы привести к лучшему пониманию того, что вызывает депрессию, и это могло бы быть более точно нацелено на лечение.

Фото: Максим Платонов

Корреляция или причинно-следственная связь?

Наше исследование показало, что существует корреляция между генетикой психических заболеваний и факторами в крови, но это не говорит нам о том, участвуют ли биомаркеры крови в том, что вызывает психические заболевания.

Чтобы отличать корреляцию от причинно-следственной связи в медицине, существует проведение клинических испытаний, в которых пациенты случайным образом получают лечение или плацебо. Однако эти испытания дороги и сложны в проведении.

Мы сделали лучшую вещь: использовали варианты ДНК, связанные с изменениями в биомаркерах крови, чтобы действовать как при естественном клиническом испытании. Этот процесс использует тот факт, что мы случайным образом наследуем варианты ДНК от наших родителей, почти так же, как участники клинических испытаний случайным образом получают лечение или плацебо.



Это сложный метод, и результаты требуют тщательной интерпретации

Мы нашли доказательства того, что некоторые вещества, измеренные в крови, действительно могут быть причиной некоторых психических заболеваний. Например, белки, связанные с иммунной системой, могут быть вовлечены в депрессию, шизофрению и анорексию.

Теперь необходима дальнейшая работа, чтобы определить, как именно эти показатели крови связаны с данными расстройствами. Далее требуется выяснить, могут ли они быть направлены на лечение.