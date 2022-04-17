День в истории: ТАССР преобразуется в Республику Татарстан, а Колумб собирается открыть Америку

Чем примечательна дата 17 апреля?

Фото: Христофор Колумб / miritaly.ru

Сегодня, 17 апреля, Всемирный день гемофилии. В этот день Верховный Совет РТ внес изменения и дополнения в Конституцию ТАССР, премьер-министром республики стал Алексей Песошин, Петр Первый ввел налог на бороды, Колумб завершил переговоры по поводу возможных новых земель для Испании, а зрители узнали, что такое неожиданные финалы в «Игре престолов». Родились композитор Бату Мулюков, писатель Роман Солнцев, бас-гитарист группы «Кино» Игорь Тихомиров, певица Валерия, актриса Александра Дорохина. Умерли актер Николай Крюков, президент США Бенджамин Франклин, филолог Дмитрий Ушаков и писатель Габриэль Гарсиа Маркес. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Было ТАССР, стало РТ

17 апреля 1928 года в селе Байсун Хорезмской области Узбекской ССР в семье учителя родился композитор Бату Мулюков. В 1949-м в Оренбурге он познакомился с татарским композитором Салихом Сайдашевым, и эта встреча определила всю его дальнейшую жизнь. Его самая известная работа — музыка к спектаклю «Кара за любовь» по повести Мазита Гафури «Черноликие», за которую он получил премию имени Габдуллы Тукая.

Бату Мулюков (слева). Фото: mtssn.ru

17 апреля 1992 года Верховный Совет РТ внес изменения и дополнения в Конституцию ТАССР, приводящие Основной закон в соответствие с Декларацией о государственном суверенитете республики. Было провозглашено, что республика отныне приобретает государственный суверенитет и преобразуется в Татарскую Советскую Социалистическую Республику — Республику Татарстан.

17 апреля 2007 года скончался казанский писатель Ренат Суфиев (псевдоним — Роман Солнцев). Солнцев в Мензелинском районе, учился в Казани и Москве, а 1962 года жил в Красноярске, где преподавал политехническом институте, а затем работал радиометристом в геолого-съемочной партии, корреспондентом газет. Солнцев — один из представителей поэтов-шестидесятников, известный как редактор значимого для 90-х журнала «День и ночь».

Фото adminerm.ru

17 апреля 2017 года премьер-министром Республики был назначен Татарстан Алексей Песошин. Инженер-механик по образованию, будущий чиновник в девяностые работал в ЖЭУ № 79 «Жилбытсервис» Советского района, а в 2007-м этот район возглавил, после чего перешел на работу в исполком города. Алексей Валерьевич — кандидат физико-математических наук, тема его диссертации — «Численное и численно-экспериментальное исследование тонкостенных конструкций на основе метода конечных элементов».



17 апреля 2021 года «Реальное время» писало, как в культурном центре «Сайдаш» прошло городское родительское собрание по поводу школьного питания. Оказалось, что если раньше чаще поступали претензии на то, что еда невкусная или холодная, то теперь родители в основном жалуются на цены и на недополучение льгот.

Фото: Максим Платонов

Налог на бороды и «В мире животных» без Дроздова

17 апреля 1722 года, триста лет тому назад, император Пётр Великий окончательно утвердил подать на ношение бороды в размере 50 рублей в год: для всех подданных Российской империи, без различия чинов и состояния. Шок был велик. Люди говорили: руби государь князьям и прочим царедворцам, головы, это не вызвало бы такого потрясения, сочли бы делом обычным.

17 апреля 1968 года в СССР впервые вышла в эфир телепрограмма «В мире животных», которую тогда вёл Александр Згуриди. Почти десять лет он рассказывал о повадках животных, в большинстве случаев используя собственные документальные фильмы о природе. В 1977 Згуриди из-за нехватки времени оставил роль ведущего и к микрофону сели журналист Василий Песков и зоолог Николай Дроздов, которые раньше работали на программе как авторы сюжетов.





Фото youtube.com

Открой и забери 10% всего ценного, что найдешь

17 апреля 1492 года Христофор Колумб подписал контракт с Испанией с обязательством открыть новый путь в Индию. Он стал «адмиралом Океана» и «всех островов и континентов», вице-королём и губернатором новых земель с наследным правом на эти титулы. Также мореплаватель получил право на 10% всего ценного, что он найдёт. Вскоре деньги были собраны, а для экспедиции подготовили три корабля.

17 апреля 2011 года состоялась премьера сериала «Игра Престолов». В прошлом году, когда состоялся первый юбилей восьмисезонной эпопеи, его назвали «Железной годовщиной». Несколько лет уже ведутся разговоры, что у «Игры» появятся спин-оффы, целых пять штук, а сейчас производители говорят, что в 2022 году у сериала появится приквел.