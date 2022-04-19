«Из меня сделали сбитого летчика»: как поссорились Роберт Ташкалов и Рафинат Яруллин

Верховный суд РТ смягчил приговор бизнесмену, уже оправданному по аферам с уводом 437 миллионов ТНХИ

Фото: Ирина Плотникова

Руководству «Татнефтехиминвест-холдинга» не удалось вернуть на скамью подсудимых бывшего партнера Роберта Ташкалова. Верховный суд Татарстана признал законным его оправдание по пяти эпизодам, включая обвинения в хищении займов ТНХИ и его «дочки» и сговоре с иностранцами на отчуждение валютного аванса за оборудование. Суды двух инстанций пришли к выводу: 12 производственных линий не завезли в Россию по причине заморозки инвестиций и разногласий экс-партнеров, а не из-за преступления. Страсти между бывшими единомышленниками продолжают кипеть и спустя 8 лет, в чем убедилась журналист «Реального времени».

Представитель ТНХИ: «Больные раком так не выглядят»



На два месяца сократился условный срок казанского бизнесмена Роберта Ташкалова, бывшего директора ЗАО «ЯМТ», «ЯМТ+», «НУРан» и «НУРан-Пласт». Верховный суд Татарстана согласился с его осуждением по двум эпизодам мошенничества с кредитами в крупном размере и оправданием по пяти эпизодам с ущербом почти в полмиллиарда рублей.



При этом апелляционная инстанция решила переквалифицировать обвинение в уводе кредита «Россельхозбанка» с обычного мошенничества в крупном размере на такое же, но в сфере кредитования. Именно эта норма уголовного права действовала на момент преступления. В результате назначенный приговором Вахитовского суда Казани срок наказания в 2 года и 6 месяцев снизили до 2 лет и 4 месяцев лишения свободы условно. Испытательный срок в 2 года Верховный суд менять не стал.

Других правок в февральский приговор Ташкалову ни защите, ни потерпевшим добиться не удалось. Последние требовали отмены вердикта в части оправдания по двум эпизодам получения займов на 102,2 млн рублей от АО «Татнефтехиминвест-холдинг» и 335 млн от ООО «Химик», а также по двум эпизодам преступного уклонения от возврата валютных авансов за так и не поступившие в Россию станки от поставщиков — швейцарской компании BUSS AG (3 млн 532 тыс. евро, эквивалентные 228,3 млн рублей на 31.07.2015 г.) и немецкого Zeppelin Reimelt GmbH (2 млн 356 тыс. евро, эквивалентные 134 млн рублей на 13.05.2015 г.).

Заметим, несмотря на тяжесть обвинений, 8 лет предварительного следствия и суда Ташкалов провел под подпиской о невыезде. Чему в числе прочего способствовали I группа инвалидности и медицинский диагноз.

Именно на диагнозе заострил внимание судебной коллегии начальник юротдела ТНХИ Рамиль Хузин

Именно на диагнозе заострил внимание судебной коллегии начальник юротдела ТНХИ Рамиль Хузин, представляющий интересы потерпевшего холдинга и его дочерней организации ООО «Химик». Перечислив свои доводы о незаконности приговора, представитель поделился подозрениями:

— Ссылка на то, что он якобы болен, подвергается сомнению. Люди, которые больны раком в течение четырех лет, не выглядят так, как он выглядит сейчас. Скорее всего, возможно, эти документы, представленные в уголовном деле, — они подложные, и не соответствуют фактическим данным.

— Давайте мы так договоримся — это все-таки состояние здоровья человека и предположения здесь никак не уместны, — прервал юриста судья Верховного суда РТ.

— Это вообще просто верх цинизма, наглости и безрассудства, — парировал, получив слово, Роберт Ташкалов. — Я заболел еще в 2011 году. Лечение прохожу до сих пор, и 10 следователей и оперативных работников ходили и проверяли все врачебные инстанции по моему делу. И то, что я сейчас слушаю, просто наглая ложь!



Ташкалов: «Это грязная ложь и попытка утопить меня!»

Сам осужденный-оправданный в своей речи тоже не удержался от резких обвинений в сторону руководства ТНХИ. Правда, в отсутствие первого лица компании на судебном заседании претензии высказывал защитникам интересов холдинга — Рамилю Хузину и адвокату Мидхату Курманову.

— Вы хотя бы узнали, что я достиг соглашения с Commerzbank о выдаче нам кредита в 100 млн евро! — возмутился Ташкалов. — Если бы знали, ничего бы не говорили. Я эту пропорцию достиг за счет того, что построил завод, который сейчас работает на Высокой Горе. А из меня сделали сбитого летчика. А эти деньги — 11 млн 500 тысяч евро господин Я. хотел украсть и положить на счет своего сына в Базеле. А то, что сейчас происходит, — это грязная ложь и попытка утопить меня.

В Верховном суде РТ адвокат осужденного Константин Габелев настаивал на том, что признание его клиента виновным в хищении по двум кредитным эпизодам незаконно

Дальше бизнесмен заявил, что вину за происходящее возлагает на гендиректора ТНХИ: «Он прекрасно знал, на что выделяет средства, и цель у него была только в этом — вывести деньги за границу». Впрочем, по данным «Реального времени», следствие проверяло эти доводы Ташкалова и не нашло оснований для возбуждения дела против его бывшего партнера.

В Верховном суде РТ адвокат осужденного Константин Габелев настаивал на том, что признание его клиента виновным в хищении по двум кредитным эпизодам незаконно. Позиция защиты — все кредиты были направлены на нужды предприятия и погашены организацией больше чем на 50%. Дальнейшие выплаты прекратились ввиду отсутствия средств, а не обмана либо злоупотребления со стороны Ташкалова.

Силовики обвиняли Ташкалова в том, что он в августе 2013-го склонил двух подчиненных, кадровика и бухгалтера ЗАО «ЯМТ+», к получению потребительских кредитов в «Россельхозбанке» — по 1 млн рублей каждый. Причем в банк были представлены подложные справки о доходах сотрудниц, якобы получавших 90—110 тысяч в месяц.

Полученными 2 млн рублей директор распорядился по своему усмотрению, дал расписки о займах и на протяжении двух лет передавал сотрудницам деньги для погашения кредитов. По версии обвинения, делал он это с целью введения их в заблуждение насчет своих намерений. Судья Вахитовского райсуда Казани Руфина Газизова согласилась: афера была. Но снизила размер ущерба двух потерпевших с 2 млн до 868 тысяч рублей, вычтя возвращенные Ташкаловым суммы. В результате его действия по этому эпизоду были квалифицированы как мошенничество в крупном, а не особо крупном размере.

По второму устоявшему в райсуде эпизоду потерпевшим был признан «Россельхозбанк», выдавший в тот же период кредит на 1 млн рублей самому директору «ЯМТ+» на основании нарисованной зарплаты в 185 тысяч рублей в месяц. Судом установлено: по тому кредиту его получатель Ташкалов остался должен 472,2 тысячи рублей, в эту сумму и оценили ущерб.

По второму устоявшему в райсуде эпизоду потерпевшим был признан «Россельхозбанк». Фото: kazned.ru

По схожему обвинению с получением кредита 3 млн рублей бухгалтером «НУРан-Пласта» райсуд Ташкалова оправдал. Посчитал недоказанным умысел на хищение этой суммы, учтя при этом, что Ташкалов использовал деньги на нужды предприятия и успел погасить по кредиту бухгалтера 833,7 тысячи. А дальше платить просто отказался, заподозрив главбуха в хищении у компании крупной суммы по фиктивному договору подряда. Этот факт в суде подтверждал один из бывших подчиненных обвиняемого, ссылаясь, что лично подавал заявление в полицию о присвоении средств, но по какой-то причине заявление было утеряно. К слову, эта дама приговор Ташкалову не оспаривала.

Таким образом, за время четырехлетнего судебного процесса первоначальный ущерб от афер почти в полмиллиарда усох до 1,3 млн рублей — по двум кредитным эпизодам.

Сгоревшие инвестиции

А началась эта история с торжественного открытия в Высокой Горе двух экструзионных линий для производства спецматериалов для кабельной и трубной промышленности в 2007 году. Этот проект Ташкалов хотел реализовать в более масштабном формате с помощью инвестиций. Для чего заручился поддержкой главы «Татнфетехиминвест-холдинга» Рафината Яруллина. В 2011-м было создано совместное предприятие ЗАО «ЯМТ», а потом еще и ЗАО «ЯМТ+» — по фамилиям учредителей: Яруллин, Маклеев, Ташкалов.

По версии следствия, весь проект был лишь способом хищения средств, и Ташкалов намеренно вводил в заблуждение руководителей ТНХИ и подконтрольного ему ООО «Химик». В результате в 2011—2014 годах компании «ЯМТ» и «ЯМТ+» получили от холдинга шесть краткосрочных займов на сумму 102,1 млн рублей. Еще два займа выделил «Химик» — всего на 335 млн рублей. Вернуть их получатель обязался с процентами. Однако не вернул.

Как было установлено в ходе следствия, часть полученных средств пошла на приобретение земельного участка, возведение и ремонт корпусов, а также выкуп лицензии для работы на Дрожжановском месторождении цеолитов, которые планировалось использовать для производства композитных материалов. Значительная же часть инвестиций ушла в банки Швейцарии и Германии, на счета поставщиков.

По договору между ЗАО «ЯМТ+» и BUSS AG последняя должна была поставить в Казань шесть комплексных линий разного профиля — всего за 13,8 млн евро или 589 млн рублей на дату подписания договора от 20.10.2011 г. Однако в отсутствие полной оплаты поставка откладывалась, а стороны несколько раз заключали допсоглашения. Последнее, в январе 2014-го, предусматривало: если до 10 июля 2014-го заказчик не рассчитается полностью, то ранее выплаченные по контракту 3,5 млн евро останутся у исполнителя.

Ташкалов подписал контракты на шесть линий из Швейцарии и еще на столько же — из Германии, от Zeppelin Reimelt GmbH. Фото: op-online.de

Деньги из России так и не поступили, аванс назад швейцарцы не вернули. Никаких попыток истребовать его через международные суды или отечественный арбитраж Ташкалов не предпринял. Его действия в этой части в ТНХИ посчитали частью аферы, утверждая, что о дополнительных соглашениях с иностранцами стратегический инвестор Рафинат Яруллин ничего не знал. И вообще не знал о том, что Ташкалов подписал контракты на шесть линий из Швейцарии и еще на столько же — из Германии, от Zeppelin Reimelt GmbH.

С немецким поставщиком также в октябре 2011-го был заключен контракт на поставку линий для выпуска полиолефиновых и стеклонаполненных компаундов (материалов для заливки и герметизации, — прим. ред.) всего на 10,1 млн евро. И также было допсоглашение с условием — если заказчик не оплатит услуги поставщика до 10 июля 2014-го, то аванс в 2 млн 356 тысяч евро останется у Zeppelin. Так оно и вышло. И в результате все инвестиции попросту сгорели и запланированный завод не получил ни одной линии!

По результатам такого расходования займов Ташкалова обвинили в двух аферах в особо крупном размере и двух преступных нарушениях валютного законодательства — неисполнении обязанностей по репатриации (возврату) средств, перечисленных за границу по неисполненным договорам о поставке товаров. Вахитовский райсуд Казани по этим эпизодам оправдал бизнесмена, и Верховный суд РТ с этим полностью согласился.

Яруллин: «437 млн рублей полностью закрывали этот проект»

«Реальному времени» удалось изучить мотивировочную часть приговора в части оправдания Ташкалова. Если вкратце, райсуд установил: показания представителя ТНХИ Хузина, что в 12 линий Ташкалов вложился без ведома Яруллина, опровергаются словами гендиректора ООО «Химик» и самого главы «Татнефтехиминвест-холдинга». И сам Хузин свидетелем тех событий не был, и его показания не могут быть положены в основу обвинения.

Свидетельские показания самого Рафината Яруллина райсуд расценил как непоследовательные. На процессе он говорил, что в Швейцарии планировали закупить три линии, потом уточнял, что две-три. На предварительном следствии рассказывал о трех-четырех линиях, а еще о том, что лично встречался с представителями BUSS AG, когда те приезжали в Казань и был в курсе заключенного соглашения. Также согласно приговору, глава ТНХИ в суде свидетельствовал: на старте проекта «они говорили Ташкалову, что дадут денег столько, сколько будет нужно», но «когда увидели контракт, стали говорить лишь о 30%-м финансировании». Вывод суда — решение о сокращении финансирования принималось после изучения условий контракта, значит, точное число заказанных линий инвестору было известно. Более того, он упоминал и линии для мелонаполненных композиций, а такое оборудование должен был поставить Zeppelin.

Свидетельские показания самого Рафината Яруллина райсуд расценил как непоследовательные. Фото: tatarstan.ru

В приговоре приводятся слова еще нескольких свидетелей осведомленности руководства ТНХИ. Суд пришел к выводу, что займы заключались в рамках отношений между хозяйствующими субъектами, и отметил, что в июне 2016-го арбитраж РТ взыскал с «ЯМТ+» в пользу ООО «Химик» не только 335 млн рублей долга, но еще 178 млн — процентов по займу.

Ташкалов уверял суд, что согласился на жесткие условия иностранных поставщиков потому что был уверен — вот-вот получит кредит на оплату оборудования. Рассказывал: для поиска инвесторов в Швейцарии зарегистрировали отдельную фирму, одним из учредителей которой выступил Рафинат Яруллин. Вел переговоры с банками в Базеле и Дюссельдорфе, с чешским холдингом АЛТА. «В апреле 2016-го все было готово для подписания инвестиционного договора в Брно (Чехия) в присутствии президента РТ. Но главный партнер написал на имя президента докладную записку и не дал инвестициям на 155 млн евро прийти в Татарстан», — указывал в ходе процесса обвиняемый, утверждая, что кредитному соглашению с главным российским банком помешала позиция того же партнера — якобы отказался выступить поручителем.

Рафинат Яруллин в суде парировал: никогда не просил Ташкалова перевести средства на счет его сына в иностранном банке и не запрещал Ташкалову получать кредит в Чехии. «Выделенные 437 млн рублей полностью закрывали этот проект, на них можно было в полном объеме запустить производство, была создана инфраструктура, закуплены база, месторождение», — сообщал он.

Оценив все доказательства, состава мошенничества в действиях подсудимого казанская Фемида не усмотрела. Как и состава уклонения от обязательств по репатриации валютных средств. Кстати, невозврат миллионов евро в Татарстанской таможни в 2015 году расценили как административное правонарушение.

Адвокат Мидхат Курманов называл незаконным и необоснованным оправдание Ташкалова по эпизодам с инвестициями

В Верховном суде РТ адвокат Мидхат Курманов называл незаконным и необоснованным оправдание Ташкалова по эпизодам с инвестициями, просил отменить приговор:

— Неправильно дана оценка показаниям Яруллина, который последовательно в суде и в ходе предварительного следствия говорил, что с Ташкаловым была достигнута договоренность — всего три линии закупаются и холдинг осуществляет оплату только 30% от стоимости проекта. Наперекор этому суд решил, якобы показания Яруллина являются противоречивыми и на основе этого вынес оправдательный приговор...

— В чем заключается обман Ташкалова в отношении наших организаций? — продолжил обвинительный тренд представитель потерпевших организаций Рамиль Хузин. — Во-первых, заключил договоры в 2011 году без согласования с акционерами. Во-вторых, на тот момент в Татарстане не было нужды в 12 линиях — требовались одна-две, а он, не имея возможности найти инвесторов, заключает договора на 12. И более того, в 2014-м без согласований заключает дополнительное соглашение, где отказывается от уже перечисленных поставщикам средств в счет предоплаты в случае, если не будет выплачена оставшаяся часть. И оставшуюся сумму Ташкалов не вносит.

Прокуратура до вынесения приговора просила для обвиняемого 7 лет колонии общего режима, а после — не стала оспаривать ни частичное оправдание, ни условный срок. По результатам апелляции срок этот сократился на два месяца. Представители ТНХИ намерены обжаловать такой результат процесса в кассации.